Für die Nebenquest „Ein Apfel am Tag...“ in Atlas Fallen sollt ihr zehn gestohlene Äpfel für den Obstverkäufer in Lithesta finden und außerdem herausfinden, wer der Dieb ist. An dieser Stelle helfen wir euch bei der Quest und zeigen euch alle Fundorte der Äpfel.

„Ein Apfel am Tag...“ starten

Wenn ihr das erste Mal das Stadttor von Lithesta in den Wildlanden von Monsalar betretet, könnt ihr direkt rechts auf den Obstverkäufer treffen. Er berichtet euch von einem Dieb, der eine Kiste voller Äpfel gestohlen hat.

Zum einen sollt ihr die zehn gestohlenen Äpfel wiederfinden und auch klären, wer die Äpfel gestohlen hat.

Erste 9 Äpfel finden

Der Suchbereich für die gestohlenen Äpfel wird im nördlichen, höheren Bereich von Lithesta markiert. Lauft also links am Obsterverkäufer den Weg entlang, um mit der Suche zu beginnen.

Den ersten Apfel findet ihr links am Wegesrand.

Der zweite Apfel liegt ebenfalls am Wegesrand, dieses Mal aber auf der rechten Seite etwas weiter vorne.

Folgt dem Weg weiter und ihr kommt rechts zu einer Treppe, an deren Anfang der nächste Apfel liegt.

Lauft jetzt erst rechts und dann links die Treppen hinauf, um zu einer Sackgasse mit dem vierten Apfel zu gelangen.

Lauft jetzt wieder die Treppen zum Hauptweg hinunter und folgt ihm weiter. Linkerhand kommt ihr direkt beim nächsten Apfel vorbei.

Lauft die Treppe links von euch hinauf, um zu einem Bereich mit dem sechsten Apfel zu gelangen.

Lauft die Treppe wieder hinunter und dann rechts der Treppe in die schmale Gasse. Auf der rechten Seite könnt ihr den siebten Apfel aufheben.

Lauft weiter geradeaus eine kleine Treppe hinauf und schnappt euch links den achten Apfel.

Der letzte Apfel liegt weiter vorne am Ende des Weges.

Dieb finden

Den zehnten Apfel könnt ihr zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht finden. Ihr müsst zunächst den Dieb finden. Dabei handelt es sich um die zwielichtige Person direkt hinter dem Fundort des neunten Apfels.

Sprecht ihr mit dem NPC wird er euch bitten, ihn nicht beim Obstverkäufer zu verraten und gibt euch als Zeichen seines guten Willens die Schatzkarte “Der Garten der Sonne“. Ihr könnt jetzt zum Obstverkäufer zurückkehren und eine von folgenden zwei Entscheidungen treffen:

Entweder verratet ihr den Dieb beim Obstverkäufer. Dadurch geht die Quest weiter und ihr sollt nun noch den letzten Apfel finden.

beim Obstverkäufer. Dadurch geht die Quest weiter und ihr sollt nun noch den letzten Apfel finden. Alternativ könnt ihr den Obsthändler anlügen und sagen, dass ihr den Dieb nicht finden konntet. Dadurch endet die Quest direkt an dieser Stelle, ohne dass ihr noch den letzten Apfel suchen müsst.

Letzten Apfel finden

Um den letzten Apfel zu finden, müsst ihr jetzt zunächst zum Dieb zurückkehren, damit er seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen kann, dass ihr ihn verraten habt. Macht daraufhin eine Schnellreise auf eine andere Map. Wichtig: Es muss eine andere Region sein. Wenn ihr nur innerhalb der Wildlande eine Schnellreise macht, funktioniert es nicht!

Kehrt dann wieder zum Standort des Diebes nach Lithesta zurück. Hier sitzt nun aber nicht mehr Dieb, sondern an seiner Stelle könnt ihr den letzten Apfel aufnehmen. Kehrt dann zum Obstverkäufer zurück, um die Quest abzuschließen. Als Belohnung erhaltet ihr das Schmiedestahl-Färbemittel, Strahlende Blätter und Essenzstaub.