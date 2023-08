In Atlas Fallen werdet ihr immer mal wieder über rot leuchtende Truhen stolpern oder Türen und andere Gerätschaften mit roten Siegeln entdecken. Diese lassen sich aber zunächst scheinbar nicht öffnen. An dieser Stelle zeigen wir euch, wie ihr die roten Siegel knacken könnt.

Atlas Fallen Facts

Rote Truhen in Atlas Fallen öffnen

Erstmals im zweiten Gebiet Bastengars Untergrund könnt ihr in versteckten Ecken rot leuchtende Truhen und Kisten entdecken, die sich von euch aber nicht öffnen lassen, egal was ihr versucht. Auch Türen mit roten Knotenpunkten lassen sich nicht von euch öffnen.

Bevor ihr rote Truhen öffnen könnt, müsst ihr zunächst einen gewissen Fortschritt in der Hauptquest erreicht haben. Sobald ihr im Verlauf der Hauptquest „Die Stadt der Sonne“ an dem Punkt angelangt seid, wo ihr Valerys Gauntlet aufheben sollt, schaltet ihr daraufhin die Zerstören-Fähigkeit frei. Mit dieser Fähigkeit könnt ihr dann sämtliche Mechanismen mit roten Knoten und eben auch rote Truhen öffnen.

Um die Zerstören-Fähigkeit auszulösen, müsst ihr einfach nur in der Nähe roter Siegel die Richtungstaste nach oben gedrückt halten, nachdem sich diese blau eingefärbt haben. Daraufhin erscheint eine Sandfaust und macht kurzen Prozess mit dem roten Schloss.

Auch solche roten Siegel, die vergessene Pfade blockieren, lassen sich erst mit der Zerstören-Fähigkeit beseitigen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Zerstören-Fähigkeit öffnet allerdings nicht direkt alle roten Siegel. Ihr müsst sie noch einmal verbessern und dafür drei Verbesserungssplitter finden, um das volle Potenzial zu entfalten.

Durch die roten Truhen und Siegel lohnt sich das erneute Erkunden bereits besuchter Gebiete wie Bastengars Untergrund. Dort gibt es viele rote Kisten und Siegel, die versteckte Bereiche mit weiteren Belohnungen freischalten.

Wenn ihr also noch nicht so weit in der Hauptquest seid, macht es trotzdem Sinn, wenn ihr euch bereits die Standpunkte roter Siegel merkt oder notiert, damit ihr später nicht vergesst, sie erneut zu besuchen.