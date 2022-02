In Dying Light 2: Stay Human gibt es insgesamt vier Stromwerke, die ihr aktivieren müsst. Auf diese Weise schaltet ihr Strom für die Gebiete drumherum frei und erhaltet zahlreiche weitere Belohnungen. Wo ihr alle Stromwerke finden werdet und welche Belohnungen ihr durch das Aktivieren freischaltet, erfahrt ihr in unserem Artikel.

In der Regel sind die Belohnungen, die ihr für das Aktivieren der Stromwerke erhaltet, meistens gleich. Ein bisschen EP auf Parkour, Sicherheitszonen und Belohnungen für das Zuweisen von Gebäuden einer der Fraktionen. Worauf ihr aber besonders achten solltet, sind die Anforderungen, die sich bei allen Stromwerken unterscheiden.

Dabei gibt es vor allem zwei Werte, auf die ihr achten müsst. Der eine gibt das empfohlene Level an, das euer Charakter haben sollte, um in diesem Gebiet mit den Gegnern zurechtzukommen. Der andere gibt an, wie hoch eure Ausdauer sein sollte, damit ihr bestimmte Herausforderungen innerhalb der Stromwerke meistern könnt.

Stromwerk in Downtown

Das Downtown-Stromwerk findet ihr im Nordosten von Downtown. Da ihr es im Rahmen der Hauptmission aktivieren müsst, werdet ihr es ganz leicht finden können.

Empfehlungen: Charakterlevel 2

Charakterlevel 2 Belohnungen: Strom für das Gebiet, Fraktionsbelohnung, Sicherheitszone mit UV-Scheinwerfer, Bett und Spielerversteck, Laden, Handwerksmeister und 1.500 EP auf Parkour.

Stromwerk in Garrison

Das Garnisonsstromwerk findet ihr im tiefsten Süden von Garrison. Es ist mit den Kabelrätseln eine etwas größere Herausforderung als das Stromwerk in Downtown, aber immer noch recht einfach zu meistern.

Empfehlungen: Charakterlevel 3

Charakterlevel 3 Belohnungen: Strom für das Gebiet, Fraktionsbelohnung, Sicherheitszone mit UV-Scheinwerfer, Bett und Spielerversteck, Laden, Handwerksmeister und 2.000 EP auf Parkour.

Stromwerk in Saint Paul Island

Dieses Gebäude findet ihr im Nordosten von Saint Paul Island. Die Herausforderung hier ist schon etwas größer, weshalb wir euch die folgende Lösung zum Saint-Paul-Stromwerk empfehlen.

Empfehlungen: Charakterlevel 3, Ausdauer 200

Charakterlevel 3, Ausdauer 200 Belohnungen: Strom für das Gebiet, Fraktionsbelohnung, Sicherheitszone mit UV-Scheinwerfer, Bett und Spielerversteck, Laden, Handwerksmeister und 2.000 EP auf Parkour.

Stromwerk in Houndfield

Von allen vier Gebäuden dieser Art bietet dieses die größte Herausforderung. Ihr findet es im Süden von Houndfield und falls ihr Probleme beim Durchgang habt, empfehlen wir euch die folgende Lösung zum Houndfield-Stromwerk.

Empfehlungen: Charakterlevel 4, Ausdauer 300

Charakterlevel 4, Ausdauer 300 Belohnungen: Strom für das Gebiet, Fraktionsbelohnung, Sicherheitszone mit UV-Scheinwerfer, Bett und Spielerversteck, Laden, Handwerksmeister und 2.500 EP auf Parkour.

