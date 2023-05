Ihr braucht eine neue Brille, wollt Kontaktlinsen anpassen oder habt allgemeine Fragen zur Sehhilfe? Dann solltet ihr vorab online einen Termin bei Fielmann buchen, damit sich das Personal in der Filiale genügend Zeit für euer Anliegen nehmen kann.

Temrine lassen sich bequem über die Webseite von Fielmann vereinbaren. Ruft dafür diese Seite auf.

Fielmann: Termin für neue Brille, Sehtest & Kontaktlinsen online ausmachen

So könnt ihr einen Termin in einer Fielmann-Filiale vereinbaren:

Öffnet diese Seite im Webangebot des Brillenhändlers. Sucht hier heraus, ob ihr einen Termin für eine Brille oder Kontaktlinsen ausmachen wollt. Auch für Hörgeräte kann man einen Beratungstermin vereinbaren. Anschließend wählt ihr den gewünschten Service aus. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Sehtest & Beratung (kostenlos) Abholung Führerschein-Sehtest (kostenlos) Allgemeiner Service-Termin (kostenlos) Kontaktlinsenanpassung (50 Euro) Nachkontrolle (25 Euro)



Drückt auf „Weiter“. Gebt dann in das dafür vorgesehene Feld eure Postleitzahl ein und drückt auf die Lupe. Anschließend seht ihr die Fielmann-Filialen in eurer Nähe. Zu jeder Filiale werden zudem die aktuell freien Termine anzeigt Wählt die passende Uhrzeit für den Termin in eurer Wunschfiliale aus. Bestätigt mit „Weiter“. Anschließend gebt ihr eure persönlichen Daten wie den Vor- und Nachnamen sowie eine E-Mail-Adresse ein. Oben seht ihr noch einmal alle Daten wie das Datum, die Uhrzeit sowie die Adresse der Filiale zusammengefasst. Stimmt alles, drückt unten auf „Termin buchen“.

Fielmann-Termin absagen

Nach der Buchung erhaltet ihr eine Terminbestätigung per E-Mail. Die Bestätigung müsst ihr nicht ausdrucken. Stellt euch einfach zu der angegebenen Uhrzeit in der Fielmann-Filiale vor und erwähnt, dass ihr einen Termin habt. Könnt ihr ihn nicht wahrnehmen, solltet ihr ihn fairerweise absagen oder verschieben. Nutzt dafür den entsprechenden Link in der Bestätigungs-E-Mail. Alternativ ruft ihr in der Filiale an und äußert euren Wunsch, den Termin abzusagen.

