Hades 2: Alle Waffen finden und freischalten

Waffen sind die primären Angriffswerkzeuge von Prinzessin Melinoe in Hades 2. Jede Waffe unterscheidet sich von der Spielweise her signifikant von den anderen und auch die Freischaltbedingungen sind andere. An dieser Stelle zeigen wir euch daher alle Fundorte der fünf Waffen im Dungeon Crawler.

Hades 2 Facts

In der Early-Access-Version von Hades 2 könnt ihr derzeit fünf Waffen freischalten. Diese bekommt ihr allesamt im Trainingsraum auf dem kreisrunden Platz, wo alle Waffen ausgestellt sind. Sie werden jeweils mit unterschiedlichen Materialien freigeschaltet. Alle Infos dazu entnehmt ihr der folgenden Liste.

Waffenliste mit Freischaltbedingungen

Waffe Eigenschaft Freischaltkosten Hexenstab Allroundwaffe für den Nahkampf. Mit der Spezialattacke könnt ihr Projektile verschießen. Von Beginn an freigeschaltet. Schwesternklingen Erlaubt sehr schnelle Nahkampfangriffe und geworfene Messer als Spezialattacke. 1x Silber Schattenflammen Magische Waffe, die Feuerkugeln verschießt. 3x Silber, 3x Glut Mondstein-Axt Große Waffe mit langsamen, aber mächtigen Attacken. 15x Silber Silberner Schädel Fernkampfwaffe mit Munition und einer Dash-Attacke. 1x Bronze, 2x Obsidian

Materialien für Waffen finden

Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ihr an die nötigen Materialien für die Waffen kommt. Zunächst benötigt ihr die Mondsichel-Spitzhacke, um die Ressourcen abbauen zu können. Diese erhaltet ihr schon früh im Spiel für eine Einheit Asche. Mit der Spitzhacke im Gepäck könnt ihr die Materialien an folgenden Orten abbauen:

Glut: Jeweils eine Einheit Glut bekommt ihr, wenn ihr den Boss der Erebos-Region „Großmeisterin Hekate“ besiegt. Da ihr 3-mal Glut für die Schattenflammen benötigt, müsst ihr den Boss also 3-mal besiegen.

Jeweils eine Einheit Glut bekommt ihr, wenn ihr den Boss der Erebos-Region „Großmeisterin Hekate“ besiegt. Da ihr 3-mal Glut für die Schattenflammen benötigt, müsst ihr den Boss also 3-mal besiegen. Silber: Könnt ihr bei Adern in Erebos abbauen. Pro Ader erhaltet ihr 3-mal Silbererz.

Könnt ihr bei Adern in Erebos abbauen. Pro Ader erhaltet ihr 3-mal Silbererz. Obsidian: Könnt ihr in der dritten Region „Felder der Trauer“ bei schwarzen Mineralvorkommen abbauen.

Könnt ihr in der dritten Region „Felder der Trauer“ bei schwarzen Mineralvorkommen abbauen. Bronze: Erhaltet ihr von braunen Altmetall-Haufen in der Oberwelt.

Beste Waffe in Hades 2

Die klassische beste Waffe gibt es in Hades 2 nicht, stattdessen kommt es ganz auf euren bevorzugten Spielstil an, um die für euch beste Waffe zu finden. Für den Nahkampf können wir die Schwesternklingen empfehlen. Die Attacken verursachen zwar wenig Schaden, die gewonnene Schnelligkeit ist jedoch wichtiger. Sobald ihr die Omega-Variante der Basisattacke freigeschaltet habt, wird die Waffe besonders mächtig, da ihr euch dann hinter nahestehende Feinde teleportieren könnt.

Die Mondstein-Axt macht sich besonders gut, um Räume mit vielen Feinden zu bereinigen. Die langsamen Attacken sind allerdings vor allem in Bosskämpfen eher von Nachteil. Der Hexenstab ist ein guter Kompromiss der beiden zuvor genannten Waffen. Die Schattenflammen und den silbernen Schädel können wir hingegen nur nach etwas Einarbeitung empfehlen. Probiert diese am besten aus und entscheidet selbst, ob sie euch gefallen oder nicht.

