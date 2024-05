Hades 2: Oberwelt freischalten und Bronze finden

Für das Crafting in Hades 2 werdet ihr früher oder später Bronze finden müssen. Dieses Mineral gibt es aber nur an einem bestimmten Ort und dafür müsst ihr die Oberwelt freischalten. An dieser Stelle erklären wir euch alle nötigen Schritte.

Oberwelt freischalten

In der Unterwelt von Olympus könnt ihr lange nach Bronze suchen, dort werdet ihr es nicht finden. Stattdessen müsst ihr zunächst die Oberwelt von Olympus freischalten. Dazu geht ihr wie folgt vor:

Folgt zunächst der Hauptquest und betretet so oft wie möglich das Reich des Gottes Urchaos. Irgendwann werdet ihr dann die Zauberformel „Eingriff des Schicksals“ erlernen. Mit der Zauberformel könnt ihr das Siegel bei den Treppen lösen, das euch den Zugang zur Oberwelt verwehrt. Es befindet sich gegenüber dem Tor zur Unterwelt bei der Wegkreuzung.

Beachtet, dass die Gegner in der Oberwelt deutlich stärker sind. Ihr benötigt also eventuell erst bessere Ausrüstung, bis ihr euch hierher gefahrlos vorwagen könnt.

Bronze finden und abbauen

In der Oberwelt angekommen, müsst ihr euch bis zur Totenstadt Ephyra vorkämpfen, wo ihr dann schließlich reichlich Bronze finden könnt. Bronze erkennt ihr an den bräunlichen Metallhaufen, die hier überall zu finden sind. Jedes Vorkommen gibt euch 3-mal Bronzeerz.

Um Bronze abzubauen, benötigt ihr die Mondsichel-Spitzhacke. Diese habt ihr zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon für eine Einheit Asche beim Silberbecken an der Wegkreuzung hergestellt. Um euch das Aufspüren von Bronze zu erleichtern, hilft euch übrigens auch die Zauberformel „Reagenziengespür“. Nach einem Kampf werden euch damit alle sammelbaren Ressourcen in der Nähe angezeigt und ihr könnt den Lichtstrahlen zu ihnen folgen.

Dafür braucht ihr Bronze

Bronze benötigt ihr zur Herstellung von Ausrüstung wie Zauberformeln und Waffen. Wollt ihr zum Beispiel den silbernen Schädel herstellen, benötigt ihr 1-mal Bronze dafür.

