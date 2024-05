Hades 2: Thalamus und Ur-Samen finden

Thalamus ist eine seltene Ressource in Hades 2, die ihr unter anderem zur Herstellung von Zauberformeln benötigt. An dieser Stelle verraten wir euch, wo ihr Thalamus finden könnt und auch die Ur-Samen bekommt, die dafür nötig sind.

Hades 2 Facts

Anzeige

Ur-Samen finden

Thalamus ist ein besonderes Material in Hades 2, denn es wächst nicht an einem bestimmten Ort, sondern ihr müsst es selber anbauen. Dafür benötigt ihr zunächst Ur-Samen, die ihr am ehesten in den Chaos-Toren findet, die gelegentlich bei euren Durchläufen der Unterwelt auftauchen. Ihr müsst etwas von eurer Lebensenergie opfern, um ein solchen Chaos-Tor zu betreten.

Silberspaten nicht vergessen! Um die Ur-Samen in Chaos-Toren auszugraben, benötigt ihr den Silberspaten, den ihr beim Silberbecken in der Basis freischalten könnt. Vergesst also nicht, dies vorher zu erledigen.

Anzeige

In den Chaos-Toren erkennt ihr die Ur-Samen an den Erdhaufen, die ihr mit dem Silberspaten umgraben könnt. Auf diese Weise erhaltet ihr sie.

Thalamus anbauen & ernten

Sobald ihr die Ur-Samen habt, begebt euch zurück zu den Feldern bei der Wegkreuzung. Hier könnt ihr die Ur-Samen aussäen und müsst dann warten, bis daraus Thalamus gewachsen sind. Es dauert genau sieben Zeitintervalle, bis ein Thalamus zur Ernte bereit ist. Der Durchlauf eines Gebiets in der Unterwelt kommt einem Zeitintervall gleich.

Anzeige

Ihr könnt aber auch die Zeit vergehen lassen, indem ihr in den heißen Quellen bei der Wegkreuzung badet oder einfach in der Taverne abhängt. Sobald der Thalamus wie eine weiße Masse mit roten Punkten aussieht (siehe Bild oben), könnt ihr ihn dann einsammeln.

Dafür braucht ihr Thalamus

Unter anderem für diverse Zauberformeln könnt ihr Thalamus einsetzen. Zum Beispiel benötigt ihr ihn für die Formel „Schicksalsfäden entwirren“. Damit könnt ihr an der Oberfläche besser überleben und ungestört Bronze finden. Und Bronze braucht ihr wiederum für eine der Waffen in Hades 2.

Thalamus kann übrigens auch als Tauschgegenstand beim Trödelnden Händler eingesetzt werden. Pro Thalamus bekommt ihr hier 19 Knochen im Gegenzug.

Dungeon Crawler sind genau euer Ding und bei der Diablo-Serie macht euch keiner so schnell was vor? Dann beweist euer Wissen in unserem großen Diablo-Quiz!

Diablo: Wie gut kennt ihr die Kultspiele? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.