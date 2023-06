Bei der Honkai: Star Rail Quest „Überlebensweisheit“ unterstützt ihr den altbekannten Sampo bei seiner Suche nach verschollenen Geräten. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und was es mit der echten Schatzkarte auf sich hat.

Honkai: Star Rail Facts

Eines Tages bekommt ihr eine Textnachricht von Sampo, der sich unbedingt mit euch treffen möchte, damit ihr ihm bei einem Problem helft. So beginnt die Quest „Überlebensweisheit“ und ihr sollt euch mit Sampo in der Großen Mine auf Jarilo VI treffen. Der arme Schlingel hat sein Werkzeug verloren, welches er für die Eröffnung einer Werkzeug-Verleihstelle braucht, und ihr dürft mal wieder die dreckige Arbeit erledigen und das verschollene Werkzeug wieder bergen. Eure Mühen sollen aber nicht umsonst sein, und als Belohnung winkt euch am Ende ein kostbarer Schatz.

Als Erstes geht es auf die Suche nach der mechanischen Minenhacke mit Thermalantrieb. Diese liegt keine zwei Meter entfernt von euch beim anderen Werkzeug, ihr braucht sie also euch nur schnappen und schon hat sich der erste Teil der Suche erledigt.

Beendet euer Gespräch mit Sampo und dreht euch um – die Hacke wird euch direkt ins Auge fallen. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Habt ihr das Gerät gefunden, könnt ihr nun euch auf die Suche nach dem individuellen rosa Schutzhelm machen (wie stylisch). Begebt euch zur Questmarkierung. Dort kommt ihr um einen kleinen Kampf gegen ein paar Vagabunden nicht herum. Die sind für euch aber keine Herausforderung, also macht ihnen schnell das Garaus und holt euch von Sampo eure Belohnung – eine Schatzkarte.

Die Schatzkarte macht jedoch von Anfang an einen ziemlich verdächtigen Eindruck; es bleibt euch aber vorerst nichts anderes übrig als euch zu dem Ort zu begeben, der auf der Karte markiert ist. Über die Taste R könnt ihr die Karte immer wieder aufrufen und so den Zielort im Blick behalten.

Auch wenn die Schatzkarte von Anfang an komisch anmutet, müsst ihr erstmal den Weg dorthin auf euch nehmen. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

Teleportiert euch zu „Ruhender Schatten: Form des Dorns“ und begebt euch zu der markierten Stelle. Entledigt euch der Feinde, die euch im Weg sind, und schaut euch das Leuchten zwischen den Zelten genauer an. Tja - da hat Sampo wohl euch wie denn und je veräppelt, denn einen Schatz seht ihr hier weit und breit nicht. Stattet dem Schlawiner noch einen Besuch an und zeigt ihm, dass ihr es diesmal sehr ernst meint und seine Täuschungen satt habt.

Nun haltet ihr endlich die „echte“ Schatzkarte in den Händen und könnt euch wieder zum Ruhenden Schatten teleportieren. Den kostbaren Schatz findet ihr dann ganz links unter der Brücke. Damit endet die Quest, und ihr atmet tief aus in der Hoffnung, euch nie wieder mit Sampo herumschlagen zu müssen.

Ihr habt Lust auf mehr Belohnungen? Dann trefft euch doch mit Hook der Großen und ihren Maulwürfen und macht euch auf die Suche nach allen Blättern des verschollenen Magazins „Die abenteuerlustigen Maulwürfe“.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.