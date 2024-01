Like a Dragon Infinite Wealth: Alle Waffen für das Crafting finden

Waffen sind die wichtigsten Werkzeuge in Like a Dragon: Infinite Wealth, um euren physischen und magischen Angriff zu erhöhen. Die besten Waffen könnt ihr euch dabei sogar selber herstellen, ihr benötigt dafür aber immer entsprechende Basiswaffen. An dieser Stelle zeigen wir euch dafür die Fundorte aller Waffen, damit das Crafting gelingt.

Like a Dragon: Infinite Wealth Facts

Anzeige

Die besten Waffen finden

Waffen werden im Spiel in Qualitätsstufen von eins bis sieben Sterne unterteilt. Zudem könnt ihr sie bei Julie's Gearworks auf bis zu +50 mit entsprechenden Materialien verbessern. Dabei schaltet ihr zusätzlich bis zu drei Sockel frei, in die ihr weitere Boni wie etwa erhöhte kritische Schadensrate einsetzen könnt. Julie's Gewarworks schaltet ihr im Verlauf von Kapitel 3 der Story automatisch frei, vorher könnt ihr Waffen nicht selber herstellen.

Die meisten Waffen im Spiel könnt ihr kaufen und manche herstellbare Waffen benötigen immer eine bestimmte normale Variante, die gar nicht immer so einfach zu finden ist. Öffnet daher die Karte und drückt die Dreieck/Y-Taste, um eine Liste aller Geschäfte einzublenden. Unter dem Reiter mit dem Einkaufswagensymbol seht ihr hier eine Liste aller Waffenhändler, die mit einem Schwert-und-Schild-Symbol auf der Karte sichtbar gemacht werden.

Anzeige

In der Liste bekommt ihr auch immer ein kleines Vorschaufenster, mit ein paar Waffen, die hier angeboten werden. Manche Waffen erhaltet ihr aber auch nur über Händler-NPCs bei Minispielen. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einer bestimmten Waffe für das Crafting seid, schaut in die folgenden Listen, wo wir euch alle Waffen-Fundorte für jeden der 24 Jobs auflisten.

Alle Waffen-Fundorte

Held

Anzeige

Waffe Qualität Fundort Preis Grobes Holz ♦ Yamabiko (Honolulu) 50 $ Massives Massagegerät ♦ Hyper Ecstasy (Honolulu) 36 $ Golfschläger ♦♦ Panthera Sports Kingdom, Anaconda Sports Shop (Honolulu) 120 $ Metallschläger ♦♦♦ Panthera Sports Kingdom (Honolulu) 500 $ Strandschirm ♦♦♦ Grayson's Weapons at Sea (Honolulu, Floß im Meer bei Aloha Beach) 597 $ Donnerschlagstock ♦♦♦ m HOLD'EM Jinnai Chipstausch (Yokohama) 456 Chips Flashmaster ♦♦♦♦ Knipspunkte-Austausch Sicko Snap (Honolulu) 170.000 Pkt. Paddel ♦♦♦♦ Panthera Sports Kingdom (Honolulu) 5.000 $ Holzkeule ♦♦♦♦♦ Panthera Sports Kingdom (Honolulu) 35.000 $ Superlegierungsschläger ♦♦♦♦♦♦ Panthera Sports Kingdom, Reef Riders (Honolulu) 140.000 $

Taxifahrer

Waffe Qualität Fundort Preis Schraubenschlüssel ♦ Yamabiko, Wink Mini Mart (Honolulu) 50 $ Ratschenschlüssel ♦♦ Wink Mini Mart, Anaconda Sports Shop (Honolulu) 120 $ Tomahawk Steak ♦♦ Lieferpunkte-Austausch Crazy Delivery (Honolulu) 15.000 Pkt. Radschlüssel ♦♦♦ Wink Mini Mart (Honolulu) 500 $ Diebeshand ♦♦♦ Spielhalle Chipstausch (Honolulu & Yokohama) 456 Chips Primitiver Schraubenschlüssel ♦♦♦♦ Wink Mini Mart (Honolulu) 5.000 $ Rohrzange ♦♦♦♦♦ Wink Mini Mart (Honolulu) 35.000 $ Taxifahrerschraubenschlüssel ♦♦♦♦♦ Treasure Select Pawn (River Street) (Honolulu) 33.988 $ Winkelrohrzange ♦♦♦♦♦♦ Wink Mini Mart, Reef Riders (Honolulu) 140.000 $

Anzeige

Erbin

Waffe Qualität Fundort Preis Sporthalsband ♦♦ Treasure Select Pawn (Chinatown) (Honolulu) 120 $ Cyberhalsband ♦♦ Treasure Select Pawn (Chinatown) (Honolulu) 120 $ Schleifenhalsband ♦♦♦ Vincenti (Honolulu) 500 $ Skurriles Halsband ♦♦♦♦ Vincenti (Honolulu) 5.000 $ Liebliches Halsband ♦♦♦♦♦ Vincenti (Honolulu) 35.000 $ Erbinnenhalsband ♦♦♦♦♦ Treasure Select Pawn (River Street) (Honolulu) 33.988 $ Satinhalsband ♦♦♦♦♦♦ Vincenti, Reef Riders (Honolulu) 140.000 $

Detective

Waffe Qualität Fundort Preis Riesenwurst ♦ Hyper Ecstasy (Honolulu) 17 $ Holz-Jitte ♦♦♦ Qing Long Chinese Market (Honolulu) 500 $ Brecheisen ♦♦♦ Qing Long Chinese Market (Honolulu) 1.310 $ Ascender No. 1919 ♦♦♦♦ Hyper Ecstasy (Honolulu) 5.650 $ Stammesstreitkolben ♦♦♦♦ Bullet Hell (Honolulu) 5.000 $ Lederklatsche ♦♦♦♦♦ Bullet Hell (Honolulu) 35.000 $ Detective-Schlagstock ♦♦♦♦♦ Treasure Select Pawn (River Street) (Honolulu) 33.988 $ Spezieller Polizeischlagstock ♦♦♦♦♦♦ Reef Riders, Bullet Hell (Honolulu) 140.000 $

Anzeige

Obdachloser

Waffe Qualität Fundort Preis Bambusbesen ♦ Ebisu Pawn (Kamurocho) 1.700 ¥ Ramponierter Stock ♦♦ Ebisu Pawn (Kamurocho) 50.000 ¥ Triefnasser Regenschirm ♦♦♦ Ebisu Pawn (Kamurocho) 131.000 ¥ Hundert Jahre alter Stock ♦♦♦♦ Welcome-Apotheke (Yokohama) 500.000 ¥ Würfelstock ♦♦♦♦♦ Spielhalle Chipstausch (Honolulu & Yokohama) 33.988 Chips Obdachlosenstock ♦♦♦♦♦ Benten Pawn (Yokohama) 3.398.800 ¥ Heiliger Ast ♦♦♦♦♦ Welcome-Apotheke (Yokohama) 3.500.000 ¥ Schatzstock ♦♦♦♦♦♦ Welcome-Apotheke (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 14.000.000 ¥

Barfrau

Waffe Qualität Fundort Preis Weiße Tasche ♦♦♦♦ Ebisu Pawn (Kamurocho) 500.000 ¥ Taschenimitat ♦♦♦♦ Love Magic (Yokohama) 565.000 ¥ Elegante Tasche ♦♦♦♦♦ Love Magic (Yokohama) 3.500.000 ¥ Barfrauentasche ♦♦♦♦♦ Benten Pawn (Yokohama) 3.398.000 ¥ Hartschalentasche ♦♦♦♦♦ Le Marche (Kamurocho) 3.591.000 ¥ Rockstar-Tasche ♦♦♦♦♦♦ Love Magic (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 14.000.000 ¥

Auftragskiller

Waffe Qualität Fundort Preis Fliegende Stacheln ♦♦♦♦ Ebisu Pawn (Kamurocho) 500.000 ¥ Bolzennadeln ♦♦♦♦ Zhou Long Distribution (Yokohama) 565.000 ¥ Angriffsnadeln ♦♦♦♦♦ Zhou Long Distribution (Yokohama) 3.500.000 ¥ Killer-Nadeln ♦♦♦♦♦ Benten Pawn (Yokohama) 3.398.000 ¥ Einhornhörner ♦♦♦♦♦ m HOLD'EM Jinnai Chipstausch (Yokohama) 37.276 Chips Stalaktiten-Nadeln ♦♦♦♦♦ Le Marche (Kamurocho) 3.932.400 ¥ Blumen-Kanzashi ♦♦♦♦♦♦ Zhou Long Distribution (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 14.000.000 ¥

Gangster

Waffe Qualität Fundort Preis Handgeschmiedeter Säbel ♦♦♦♦ Ebisu Pawn (Kamurocho) 500.000 ¥ Tanzender Säbel ♦♦♦♦ Zhou Long Distribution (Yokohama) 565.000 ¥ Fliegender Säbel ♦♦♦♦♦ Zhou Long Distribution (Yokohama) 3.500.000 ¥ Gangstersäbel ♦♦♦♦♦ Benten Pawn (Yokohama) 3.398.000 ¥ Erdensäbel ♦♦♦♦♦ Le Marche (Kamurocho) 3.932.400 ¥ Schatzsäbel ♦♦♦♦♦♦ Zhou Long Distribution (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 14.000.000 ¥

Killer

Waffe Qualität Fundort Preis Blutbandagen ♦♦♦♦ Qing Long Chinese Market (Honolulu) 6.235 $ Haizahn-Schlagring ♦♦♦♦ Bullet Hell (Honolulu) 7.113 $ Boxhandschuhe ♦♦♦♦♦ Bullet Hell (Honolulu) 35.910 $ Killer-Schlagring ♦♦♦♦♦ Treasure Select Pawn (River Street) (Honolulu) 33.988 $ Stollenschlagring ♦♦♦♦♦ Qing Long Chinese Market (Honolulu) 35.000 $ Infernoschlagring ♦♦♦♦♦♦ Qing Long Chinese Market (Honolulu) 146.600 $ Eisenhandschuhe ♦♦♦♦♦♦ Reef Riders, Bullet Hell (Honolulu) 140.000 $ Eishandschuhe ♦♦♦♦♦♦ Grayson's Weapons at Sea (Honolulu, Floß im Meer bei Aloha Beach) 141.400 $

Aquanaut

Waffe Qualität Fundort Preis Holzbrett ♦♦ No Surf No Life, Manu Palekaiko (Honolulu) 120 $ Amateurbrett ♦♦♦ No Surf No Life, Manu Palekaiko (Honolulu) 500 $ Wolkenbrett ♦♦♦♦ No Surf No Life (Honolulu), Sportwaren MIRAI (Yokohama) 5.000 $ Haibrett ♦♦♦♦ Grayson's Weapons at Sea (Honolulu, Floß im Meer bei Aloha Beach) 6.235 $ Bambusblatt-Brett ♦♦♦♦♦ No Surf No Life (Honolulu), Sportwaren MIRAI (Yokohama) 35.000 $ Profibrett ♦♦♦♦♦♦ No Surf No Life, Reef Riders (Honolulu), Sportwaren MIRAI (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $

Pyrotänzer

Waffe Qualität Fundort Preis Grasschneider ♦♦ Manu Palekaiko, Hau'oli Hula Shop (Honolulu) 120 $ Eispickel ♦♦♦ Manu Palekaiko, Hau'oli Hula Shop (Honolulu) 500 $ Stammesaxt ♦♦♦♦ Hau'oli Hula Shop (Honolulu), Laden von Fumie (Yokohama) 5.000 $ Streitaxt ♦♦♦♦♦ Hau'oli Hula Shop (Honolulu), Laden von Fumie (Yokohama) 35.000 $ Axt des tapferen Generals ♦♦♦♦♦♦ Reef Riders, Hau'oli Hula Shop (Honolulu), Laden von Fumie (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $

Action-Star

Waffe Qualität Fundort Preis Helden-Nunchaku ♦♦ Manu Palekaiko, House of Wushu (Honolulu) 120 $ Japanisches Eichen-Nunchaku ♦♦♦ Manu Palekaiko, House of Wushu (Honolulu) 500 $ Graviertes Nunchaku ♦♦♦♦ House of Wushu (Honolulu), Kai Xin Specialty Store (Yokohama) 5.000 $ Kräusel-Nunchaku ♦♦♦♦ Grayson's Weapons at Sea (Honolulu, Floß im Meer bei Aloha Beach) 6.235 $ Stahl-Nunchaku ♦♦♦♦♦ House of Wushu (Honolulu), Kai Xin Specialty Store (Yokohama) 35.000 $ Meister-Nunchaku ♦♦♦♦♦♦ Reef Riders, House of Wushu (Honolulu), Kai Xin Specialty Store (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $

Desperado

Waffe Qualität Fundort Preis Luftpistole ♦♦ Bullet Hell (Honolulu) 120 $ Cherry Boy ♦♦♦ Bullet Hell (Honolulu) 500 $ Alter Revolver ♦♦♦♦ Bullet Hell (Honolulu), Zhou Long Distribution (Yokohama) 5.000 $ Moderner Revolver ♦♦♦♦♦ Bullet Hell (Honolulu), Zhou Long Distribution (Yokohama) 35.000 $ Aqua Shooter ♦♦♦♦♦ Grayson's Weapons at Sea (Honolulu, Floß im Meer bei Aloha Beach) 37.276 $ Sandsturm-Django ♦♦♦♦♦ Casino Chipstausch (Honolulu & Yokohama) 34.393 Chips Desperado-Revolver ♦♦♦♦♦ Open Air Shogi Punktetausch (Honolulu, Yokohama & Kamurocho) 21.000 Pkt. Ödland-Revolver ♦♦♦♦♦♦ Reef Riders, Bullet Hell (Honolulu), Zhou Long Distribution (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $

Linebacker

Waffe Qualität Fundort Preis Weiches Armband ♦♦ Panthera Sports Kingdom (Honolulu) 120 $ Schweißband ♦♦♦ Panthera Sports Kingdom (Honolulu) 500 $ Ledermanschette ♦♦♦♦ Panthera Sports Kingdom (Honolulu), Sportwaren MIRAI (Yokohama) 5.000 $ Schockband ♦♦♦♦ Knipspunkte-Austausch Sicko Snap (Honolulu) 170.000 Pkt. Stammesband ♦♦♦♦♦ Panthera Sports Kingdom (Honolulu), Sportwaren MIRAI (Yokohama) 35.000 $ Marineband ♦♦♦♦♦ Grayson's Weapons at Sea (Honolulu, Floß im Meer bei Aloha Beach) 37.276 $ Linebacker-Armband ♦♦♦♦♦ Dungeon auf Hawaii - Tauschbörse (Honolulu) 3.000 Pkt. Metallband ♦♦♦♦♦♦ Panthera Sports Kingdom, Reef Riders (Honolulu), Sportwaren MIRAI (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $

Samurai

Waffe Qualität Fundort Preis Heldenschwert ♦♦ Ganryujima Armory (Honolulu) 120 $ Iaido-Katana ♦♦♦ Ganryujima Armory (Honolulu) 500 $ Haizahn-Langschwert ♦♦♦♦ Ganryujima Armory (Honolulu), Kai Xin Specialty Store (Yokohama) 5.000 $ Degenfisch ♦♦♦♦ Lieferpunkte-Austausch Crazy Delivery (Honolulu) 96.000 Pkt. Geheimnisvolles Langschwert ♦♦♦♦♦ Ganryujima Armory (Honolulu), Kai Xin Specialty Store (Yokohama) 35.000 $ Yusakus Katana ♦♦♦♦♦♦ Ganryujima Armory, Reef Riders (Honolulu), Kai Xin Specialty Store (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $

Host

Waffe Qualität Fundort Preis Schaumwein Klassik ♦♦♦♦ Yun's Food (Yokohama), Laden des Geomijul-Agenten (Yokohama-Untergrund) 500.000 ¥ Schaumwein Select ♦♦♦♦ Vincenti (Honolulu) 6.235 $ Xiang Bin Jiu ♦♦♦♦♦ Yun's Food (Yokohama) 3.500.000 ¥ Landwein ♦♦♦♦♦ Vincenti (Honolulu) 39.324 $ Premier Reserva ♦♦♦♦♦♦ Vincenti, Reef Riders (Honolulu), Yun's Food (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $ Teufelstropfen ♦♦♦♦♦♦ Chau Ka Long's Armory (Yokohama, Freischaltung durch Memoir eines Drachen Nr. 39) 13.900.000 ¥

Breakdancer

Waffe Qualität Fundort Preis Lederfußkettchen ♦♦♦♦ Hau'oli Hula Shop (Honolulu) 6.235 $ Baumwollfußkettchen ♦♦♦♦ Laden von Fumie (Yokohama) 500.000 ¥ Titanfußkettchen ♦♦♦♦♦ Laden von Fumie (Yokohama), Laden des Geomijul-Agenten (Yokohama-Untergrund) 3.500.000 ¥ Perlenfußkettchen ♦♦♦♦♦ Hau'oli Hula Shop (Honolulu) 39.324 $ Fußkettchen des wilden Enthusiasmus ♦♦♦♦♦ Golfpreisaustausch Heaven's Golf (Yokohama) 10.000 Pkt. Metallfußkettchen ♦♦♦♦♦♦ Reef Riders (Honolulu), Laden von Fumie (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $ Helles Fußkettchen ♦♦♦♦♦♦ Chau Ka Long's Armory (Yokohama, Freischaltung durch Memoir eines Drachen Nr. 39) 13.900.000 ¥

Koch

Waffe Qualität Fundort Preis Profi-Schneebesen ♦♦♦♦ Clean-Clean Household Supplies (Honolulu), Laden des Geomijul-Agenten (Yokohama-Untergrund) 5.000 $ Holz-Spatel ♦♦♦♦ Yun's Foods (Yokohama) 623.500 ¥ Edelstahlkelle ♦♦♦♦♦ Yun's Foods (Yokohama) 3.500.000 ¥ Reibe ♦♦♦♦♦ Clean-Clean Household Supplies (Honolulu) 39.324 $ Allzweckspachtel ♦♦♦♦♦♦ Reef Riders, Clean-Clean Household Supplies (Honolulu), Yun's Foods (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $ Eisportionierer ♦♦♦♦♦♦ Chau Ka Long's Armory (Yokohama, Freischaltung durch Memoir eines Drachen Nr. 39) 13.900.000 ¥

Geotänzerin

Waffe Qualität Fundort Preis Karaoke-Maracas ♦♦ Manu Palekaiko, Hau'oli Hula Shop (Honolulu) 120 $ Sonnenblumenknospe ♦♦♦ Manu Palekaiko, Hau'oli Hula Shop (Honolulu) 500 $ Ananas-Maracas ♦♦♦♦ Hau'oli Hula Shop (Honolulu), Laden von Fumie (Yokohama) 5.000 $ Trippige Maracas ♦♦♦♦♦ Hau'oli Hula Shop (Honolulu), Laden von Fumie (Yokohama) 35.000 $ Rasseltrommel ♦♦♦♦♦♦ Reef Riders, Hau'oli Hula Shop (Honolulu), Laden von Fumie (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $

Haushälterin

Waffe Qualität Fundort Preis Bodenmopp ♦♦ Manu Palekaiko, Clean-Clean Household Supplies (Honolulu) 120 $ Deckbürste ♦♦♦ Manu Palekaiko, Clean-Clean Household Supplies (Honolulu) 500 $ Rechen ♦♦♦♦ Clean-Clean Household Supplies (Honolulu), Welcome-Apotheke (Yokohama) 5.000 $ Kaiserlicher Mopp ♦♦♦♦♦ Clean-Clean Household Supplies (Honolulu), Welcome-Apotheke (Yokohama) 35.000 $ Mächtiger Blasenmopp ♦♦♦♦♦ Kan-san's Recycling (Dosenquest in Yokohama) 100.000 Pkt. Explosiver Saug-Zyklon ♦♦♦♦♦♦ Reef Riders, Clean-Clean Household Supplies (Honolulu), Welcome-Apotheke (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $

Tennisass

Waffe Qualität Fundort Preis Weicher Tennisschläger ♦♦ Panthera Sports Kingdom (Honolulu) 120 $ Einsteiger-Schläger ♦♦♦ Panthera Sports Kingdom (Honolulu) 500 $ Retroschläger ♦♦♦♦ Panthera Sports Kingdom (Honolulu), Sportwaren MIRAI (Yokohama) 5.000 $ Happy Candy ♦♦♦♦ Lieferpunkte-Austausch Crazy Delivery (Honolulu) 96.000 Pkt. Fifteen-Love-Schläger ♦♦♦♦♦ Panthera Sports Kingdom (Honolulu), Sportwaren MIRAI (Yokohama) 35.000 $ Strandtennisschlager ♦♦♦♦♦ Grayson's Weapons at Sea (Honolulu, Floß im Meer bei Aloha Beach) 37.276 $ Tennisass-Schläger ♦♦♦♦♦ Yokohama-Untergrund-Austausch 3.000 Pkt. Tänzerfächer ♦♦♦♦♦♦ Panthera Sports Kingdom, Reef Riders (Honolulu), Sportwaren MIRAI (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $ Elektro-Klatsche ♦♦♦♦♦♦ Chau Ka Long's Armory (Yokohama, Freischaltung durch Memoir eines Drachen Nr. 39) 3.932.400 ¥

Kunoichi

Waffe Qualität Fundort Preis Heldenmesser ♦♦ Ganryujima Armory (Honolulu) 50 $ Kurzschwert-Imitat ♦♦♦ Ganryujima Armory (Honolulu) 500 $ Haizahn-Kurzschwert ♦♦♦♦ Ganryujima Armory (Honolulu), Kai Xin Specialty Store (Yokohama) 5.000 $ Kijin-Kurzschwert ♦♦♦♦♦ Ganryujima Armory (Honolulu), Kai Xin Specialty Store (Yokohama) 35.000 $ Yusakus Kurzschwert ♦♦♦♦♦♦ Ganryujima Armory, Reef Riders (Honolulu), Kai Xin Specialty Store (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $

Idol

Waffe Qualität Fundort Preis Hübsches Mikrofon ♦♦♦♦ Hyper Ecstasy (Honolulu) 5.650 $ Blumenmikrofon ♦♦♦♦ Love Magic (Yokohama), Laden des Geomijul-Agenten (Yokohama-Untergrund) 500.000 ¥ Funkelndes Mikrofon ♦♦♦♦♦ Love Magic (Yokohama) 3.500.000 ¥ Fantasie-Mikrofon ♦♦♦♦♦ Hyper Ecstasy (Honolulu) 37.276 $ Bastard Soda ♦♦♦♦♦ Batting-Center-Preisvergabe (Yokohama & Kamurocho) 5.000 Pkt. Mikrofon mit Flügeln ♦♦♦♦♦♦ Hyper Ecstasy, Reef Riders (Honolulu), Love Magic (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $ VIP-Mikrofon ♦♦♦♦♦♦ Chau Ka Long's Armory (Yokohama, Freischaltung durch Memoir eines Drachen Nr. 39) 13.900.000 ¥

Königin der Nacht

Waffe Qualität Fundort Preis Dornenpeitsche ♦♦♦♦ Hyper Ecstasy (Honolulu) 5.650 $ Peitsche der Verführerin ♦♦♦♦ Love Magic (Yokohama), Laden des Geomijul-Agenten (Yokohama-Untergrund) 500.000 ¥ Peitsche der Enttäuschung ♦♦♦♦♦ Love Magic (Yokohama) 3.500.000 ¥ Kristallpeitsche ♦♦♦♦♦ Hyper Ecstasy (Honolulu) 37.276 $ Zertrümmerer ♦♦♦♦♦♦ Hyper Ecstasy, Reef Riders (Honolulu), Love Magic (Yokohama), Le Marche (Kamurocho) 140.000 $ Giganto-Peitsche ♦♦♦♦♦♦ Chau Ka Long's Armory (Yokohama, Freischaltung durch Memoir eines Drachen Nr. 39) 13.900.000 ¥

10 Gaming-Fragen, die ihr nur beantworten könnt, wenn ihr ein echtes 90er-Kind seid

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.