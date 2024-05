Manor Lords: Gebiet beanspruchen und Einfluss erhöhen

Ist euch eine Region in Manor Lords nicht länger genug, könnt ihr euren Einfluss erweitern und ein neues Gebiet beanspruchen. Wie ihr euch eine neue Region einverlerbt, was ihr dabei beachten solltet und wie ihr Einfluss generiert, erfahrt ihr in diesem Guide.

Neutrale Gebiete beanspruchen

Um eine andere Region zu beanspruchen, reicht es nicht aus mit eurer Armee dort einzumarschieren. Wollt ihr unbeanspruchtes Gebiet einnehmen, könnt ihr eure Truppen sogar zuhause lassen.

Zoomt mit der mittleren Maustaste heraus, bis ihr die Landkarte mit all ihren Regionen vor Augen habt. Eure höchsteigene Region ist rot markiert, feindliche Gebiete gelb und neutrale Gebiete grau.

Ihr müsst 1.000 Einfluss bezahlen, um eine neutrale Region zu beanspruchen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Um ein neutrales Gebiet zu beanspruchen, müsst ihr dieses lediglich anklicken und dann auf „Mit Einfluss beanspruchen“ klicken. Ihr werdet gefragt, ob ihr Ansprüche auf die Region erheben wollt und könnt dem zustimmen. 1.000 Einfluss kostet euch das Vorhaben.

Der Vorgang nimmt nun einige Zeit in Anspruch. Via Leiste am linken Bildschirmrand wird veranschaulicht, wie lange ihr auf die Übernahme warten müsst. Sobald die Leiste voll ist, geht die Region sofort in euren Besitz über. Allerdings ist die Region nutzlos, solange ihr dort kein Siedlerlager (Verwaltungsgebäude) errichtet habt.

Fremde Regionen beanspruchen

Wollt ihr fremde Regionen beanspruchen, solltet ihr nicht nur über mehr Einfluss (2.000) verfügen, sondern auch eine mächtige Armee in der Hinterhand haben. Der Besitzer wird die Region zweifelsohne nicht gewaltlos an euch abtreten.

Die Effektivität einer Truppe zeigt an, wie ausgeruht euer Trupp ist. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Stationiert eure Armee am besten an der Grenze zur gewünschten Region und lasst sie dort rasten, bis ihre Effektivität voll aufgeladen ist. Um ihre Effektivität zu erhalten, solltet ihr den Befehl „Zu Stellungen laufen“ deaktivieren. So sind eure Truppen ideal für den Kampf vorbereitet.

Heuert danach alle Söldnerkompanien an, die euch zur Verfügung stehen. Tut ihr es nicht, wird es nämlich der vorläufige Besitzer der Region tun und das wollt ihr nicht. Jetzt könnt ihr das Gebiet beanspruchen und mit eurer Armee einmarschieren.

Einfluss generieren

Wie viel Einfluss ihr habt, seht ihr am rechten oberen Bildschirmrand neben dem Portrait. Erkann auf verschiedene Arten generiert werden. So erhaltet ihr jeweils 250 Einfluss für den Bau einer Kirche oder eines Herrenhauses. Für den weiteren Ausbau der Kirche erhaltet ihr ebenfalls etwas Einfluss.

Die menge eures derzeitigen Einflusses seht ihr am rechten oberen Bildschirmrand. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im Gebäudereiter des Herrenhauses könnt ihr unter „Steuern“ außerdem den Zehent erheben, womit überschüssige Nahrung in Einfluss umgewandelt wird. Zu guter Letzt erhaltet ihr Einfluss, indem ihr Banditen oder gegnerische Armeen im Kampf bezwingt.

