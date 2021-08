Magic the Gathering Arena

Die Wahl des richtigen Decks war schon immer eine der wichtigsten Entscheidungen in Magic the Gathering. Welches Deck ihr in MTG Arena spielen solltet um euer Ranking zu verbessern, verrate ich euch im Guide.

Auch mit dem neuen Set Abenteuer in den Forgotten Realms könnt ihr wieder jeden Monat euer Können in der Season von MTG Arena unter Beweis stellen. Wir stellen euch die Decks vor, die auf dem Weg zum Mythic-Rank einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben.

Hinweis: Spielt ihr statt Standard lieber Historic? Hier findet ihr die aktuell besten Decks des Historic-Formats.

Die besten Standard-Decks im August 2021

Über die folgenden Links gelangt ihr direkt zum Deck eurer Wahl. Dort findet ihr die Deckliste sowie detaillierte Angaben zu den Kosten.

Aktuelle Standard-Decks

Nicht genügend Wildcards? Mit diesen Codes erhältst du kostenlose Booster und weitere Belohnungen.

So könnt ihr Decklisten importieren

Klickt unter dem Deck eurer Wahl auf Deckliste jetzt importieren. Wählt den kompletten Text aus (STRG + A) und kopiert ihn in die Zwischenablage (STRG + C). Öffnet MTG Arena. Wählt im Hauptmenü den Reiter Decks. Klickt auf den Button Import.

Deck: Boros Winota

Winota vermischt Aggro mit Combo-Elemente, denn die legendäre Kreatur kann mit etwas Glück das ganze Board im Handumdrehen mit Angreifern füllen.

Kosten

4 Mythics

28 Rares

8 Uncommons

4 Commons

16 Standardländer

Deckliste

Deckliste jetzt importieren

Deck: Mono Green Stompy

Für gewöhnlich sind Aggro-Decks vor allem rot, aktuellen haben die deutlich dickeren grünen Kreaturen gegenüber den roten Widersachern jedoch die Nase vorn. Scavenging Ooze kann zudem Schlüssekreaturen aus dem gegnerischen Friedhof entfernen.

Kosten

5 Mythics

31 Rares

2 Uncommons

2 Commons

20 Standardländer

Deckliste

Deckliste jetzt importieren

Deck: Cycling

Das perfekte Budget-Deck für alle Spieler mit wenigen Wildcards. Mit Ausnahme eures Companions Lurrus of the Dream Den sind fast alle Karten in eurem Maindeck entweder Commons oder Uncommons. Valiant Rescuer und Improbable Alliance erzeugen dutzende Tokens für euch, bevor ihr das Spiel mit einem gigantischen Zenith Flare für euch entscheiden könnt.

Kosten

1 Rares

19 Uncommons

23 Commons

18 Standardländer

Deckliste

Deckliste jetzt importieren

Deck: Mono Red Aggro

Mono Red Aggro hat in den letzten Jahren praktisch jede Standard-Rotation überlebt. Nach wie vor ist das Deck nicht nur für kompetitive Spieler eine gute Wahl, sondern auch für Neueinsteiger, da es leicht zu lernen aber schwer zu meistern ist.

Kosten

12 Mythics

12 Rares

8 Uncommons

8 Commons

20 Standardländer

Deckliste

Deckliste jetzt importieren

Deck: Mono White Aggro

Das Deck steckt voller aggressiver, günstiger Kreaturen, die eure Gegner schnell überwältigen können. Damit diese keine Gelegenheit bekommen eure Angriffe zu kontern, helfen euch Karten wie Heliod, Sun-Crowned und Daxos, Blessed by the Sun dabei euren Lebenspunktestadt stets hoch zu halten.

Kosten

4 Mythics

24 Rares

12 Uncommons

4 Commons

16 Standardländer

Deckliste

Deckliste jetzt importieren

Habt du noch weitere Fragen, Vorschläge oder sogar Ideen für neue Decks? Dann lasst sie mich gern in den Kommentaren wissen! Habt ihr den Mythic-Rang in dieser Saison bereits erreicht und mit welchem Deck hattet ihr den größten Erfolg?

