One Piece Synchronsprecher: Die Stimmen hinter der Serie

In Japan sind Synchronsprecher eine große Sache – erst recht, wenn sie die Charaktere eines solchen legendären Anime wie One Piece zum Leben erwecken. Doch wer sind die Menschen, die hinter Luffy, Nami und Co. stecken?

One Piece (Anime): Handlung, Episodenguide, Stream und Infos zur Serie Facts

„One Piece“ – über 1000 Folgen Piratenspaß

Es gibt kaum eine kultigere Anime-Serie als „One Piece“. Jeder kennt sie, jeder liebt sie, ob groß oder klein. Vor allem die Millennials, die mit der Serie aufgewachsen sind, fühlen sich mit Ruffy und seinem Team auf einer besonderen Ebene verbunden.

„One Piece“ handelt von dem fröhlichen Piraten Ruffy, der zusammen mit seiner bunten Crew auf der Suche nach dem Schatz One Piece ist. Wer One Piece besitzt, wird zum Piratenkönig gekrönt, und das ist Ruffys großer Traum. Dieser epische Anime ist nicht ohne Grund eine der beliebteste Anime aller Zeiten.

Auf über 1000 Episoden ohne Ende in Sicht geht es Woche für Woche weiter und dabei darf „One Piece“ in Gegensatz zu vielen anderen Shonen-Anime lediglich 9 % Filler-Quote verzeichnen, was sicherlich zum Erfolg beiträgt.

Doch ist es nicht nur die Story, mit der der Erfolg eines Anime steht und fällt. Es ist die Leistung der Synchronsprecher, die den Figuren Leben einhaucht (engl: Voice Actor/VA). Mit einer passenden Besetzung wird aus einem 2D-Charakter ein Superstar und gerade bei so einem monumentalen Werk wie „One Piece“ ist die richtige Stimme von immenser Wichtigkeit.

Glücklicherweise ist diese bei „One Piece“ zu 100 % gelungen – und wir stellen euch die Raketen vor, die unseren Lieblingscharakteren von „One Piece“ Leben einhauchen!

Ruffy

Eine Rolle fürs Leben – eine andere Stimme als die von Daniel Schlauch würde nach all den Jahren bei den Fans sicherlich eine Krise verursachen. (Bildquelle: Eiichiro Oda/NoxxDS

Name: Monkey D. Ruffy / モンキー・Dディー・ルフィ / Monki Dī Rufi

Spitzname: Strohhut Ruffy

Alter: 19

Beruf: Kapitän der Strohhut-Piraten

Teufelsfrucht: Gomu Gomu no Mi (der Körper so dehnbar wie Gummi)

Ruffy Synchronsprecher:

Daniel Schlauch (Deutsch)

Mayumi Tanaka (Japanisch)

Colleen Clinkenbeard (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Iñaki Godoy

Oftmals sind es weibliche Synchronsprecherinnen, die den jungen männlichen Charakteren in Anime ihre Stimmen leihen, ähnlich wie im Fall von Ruffy, bei dem Mayumi Tanaka und Colleen Clinkenbeard diese Aufgabe übernommen haben.

In Deutschland hingegen ist den Fans vor allem die charakteristische Stimme von Daniel Schlauch vertraut, der seit mehr als zwei Jahrzehnten Ruffy mit seiner herausragenden Synchronarbeit lebendig macht. Darüber hinaus ist er für seine bemerkenswerten Leistungen als Ryoga Hibiki in Ranma ½ und als die deutsche Synchronstimme von Zac Efron bekannt.

Zorro

Auf den ersten Blick mag Zorro mürrisch erscheinen, doch hinter der harten Fassade steckt ein weicher Kern. (Bildquelle: Eiichiro Oda / uwethomsen.de

Name: Lorenor Zorro / ロロノア・ゾロ / Roronoa Zoro

Spitzname: Piratenjäger Zorro

Alter: 19

Beruf: Schwertkämpfer

Teufelsfrucht: Keine

Zorro Synchronsprecher:

Uwe Thomsen (Deutsch)

Kazuya Nakai (Japanisch)

Christopher R. Sabat (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Mackenyu Maeda

Zorro ist einer der Hauptcharaktere in der Manga- und Anime-Serie „One Piece“. Er ist ein furchtloser Schwertkämpfer und Mitglied der Strohhut-Piratenbande. Mit seinen drei Schwertern und seiner beeindruckenden Schwertkampfkunst ist Zorro dafür bekannt, seine Gegner mit Leichtigkeit zu besiegen und trägt stets ein grünes Bandana über seinen Augen, das sein mysteriöses und cooles Erscheinungsbild unterstreicht.

Bis 2014 wurde Zorro zunächst von Philipp Brammer gesprochen, der aber leider vorzeitig verstarb. Seitdem verleiht Uwe Thomsen dem kühnen Krieger seine Stimme. Thomsen ist ebenso für seine Rolle in den Filmen wie „Schmucklos“ und „Nachts auf einer Brücke“ bekannt.

Sanji

Süßes sonst gibts Saures: Für seine Freunde hat Sanji viele Leckerbissen übrig, seine Feinde müssen jedoch mit einer ordentlichen Portion Faustsalat rechnen. (Bildquelle: Eiichiro Oda / myfanbase.de

Name: Vinsmoke Sanji / サンジ / Sanji

Spitzname: Schwarzbein Sanji

Alter: 21

Beruf: Koch

Teufelsfrucht: keine

Sanji Synchronsprecher:

Hubertus von Lerchenfeld (Deutsch)

Hiroaki Hirata (Japanisch)

Eric Vale (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Taz Skylar

Sanji ist der Koch der Crew und zeichnet sich durch seine leidenschaftliche Liebe für Kochen, seine beeindruckenden Beinkünste und seine unermüdliche Suche nach All Blue, einem legendären Ort mit Fisch aus allen Ozeanen, aus. Sanji ist auch bekannt für seine höflichen Manieren gegenüber Frauen und seinen Raucher-Lebensstil, bei dem er meistens eine Zigarette im Mund hat.

Hubertus von Lerchenfeld hat schon einige markante Rollen als Anime-Synchronsprecher übernommen. So verkörperte er diverse Charaktere von Sailor Moon, Shaman King oder Inu Yasha. Er übernahm ebenso die Rolle solcher beliebten und berühmten Charaktere wie Jeff „Joker“ Moreau aus Mass Effect.

Die Rezepte des Piratenkoch Sanjis gibt es beim Carlsen Manga-Verlag zum Nachkochen – also ran an die Buletten!

One Piece Kochbuch - Sanjis leckere Piratenrezepte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2023 12:45 Uhr

Nami

Name: Nami / ナミ / Nami

Spitzname: Diebische Katze Nami

Alter: 20

Beruf: Navigator

Teufelsfrucht: keine

Nami Synchronsprecher:

Stephanie Kellner (Deutsch)

Akemi Okamura (Japanisch)

Luci Christian (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Emily Rudd

Sie ist die Navigatorin der Strohhut-Piratenbande und ist bekannt für ihre hervorragenden Navigationsfähigkeiten. Nami hat eine spannende Vergangenheit und trägt anfänglich eine Tätowierung, die sie als Mitglied von Arlongs Bande markiert, bevor sie sich im Verlauf der Serie den Strohhüten anschließt und ihre Freunde auf ihrer Reise durch die Grand Line unterstützt.

Stephanie Kellner erlange bereits als sie jung war Bekanntheit als Schauspielerin, als sie solche Rollen übernahm wie die von Nadine Voss bei „Marienhof“ und in diversen anderen Serien und Filmen. Neben Nami übernahm sie sehr viele Sprecherrollen in deutschen Lokalisationen von Filmen, unter anderem als Diane Kruger und Jessica Alba.

Robin

Name: Nico Robin / ニコ・ロビン / Niko Robin

Spitzname: Dämonisches Kind Robin

Alter: 30

Beruf: Archäologin

Teufelsfrucht: Hana Hana no Mi (lässt Körperteile an Oberflächen spriessen)

Robin Synchronsprecher:

Simone Brahmann (Deutsch)

Yuriko Yamaguchi (Japanisch)

Stephanie Young (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Robin, auch bekannt als Nico Robin, ist eine bedeutende Figur in „One Piece“. Sie ist die Archäologin der Strohhut-Piratenbande und verfügt über die Fähigkeit, die antiken Poneglyphen zu lesen und so die Geheimnisse der Weltregierung und die wahre Geschichte der Welt zu enthüllen. Robin ist bekannt für ihre ruhige und intelligente Art sowie für ihre düstere Vergangenheit als Überlebende der Ohara-Insel.

Simone Brahmann hat sich schon von Kindesbeinen an vor der Kamera wiedergefunden, ob bei „Zwei Nasen tanken Super“ neben Thomas Gottschalk oder in Krimiserien wie „Ein Fall für zwei“. Sie übernahm ebenso schon frühzeitig viele Sprecherrollen in Filmen und Serien, unter anderem bei Anime-Serien wie Hellsing, InuYasha oder Sonic X.

Roger

Name: Gol D. Roger / ゴール・Dディー・ロジャー / Gōru Dī Rojā

Spitzname: Gold Roger

Alter: 53

Beruf: Piratenkönig

Teufelsfrucht: keine

Roger Synchronsprecher:

Hartmut Neugebauer (Deutsch)

Chikao Ohtsuka und Masane Tsukayama (Japanisch)

Sean Hennigan (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Michael Dorman

Gol D. Roger ist der letzte Piratenkönig und eine legendäre Figur in „One Piece“. Er war der Kapitän der Roger-Piratenbande und der einzige Mensch, der die Grand Line bis zur letzten Insel, Laugh Tale, erreichte. Rogers Hinweise auf den One-Piece-Schatz lösten das Zeitalter der Piraten aus und inspirierten eine neue Ära von Piraten und Abenteurern, darunter auch Monkey D. Ruffy, der Hauptcharakter der Serie. Roger wurde hingerichtet, aber sein Vermächtnis und die Geheimnisse, die er hinterließ, sind von großer Bedeutung in der Handlung von „One Piece“.

Hartmut Neugebauer war einer der beliebtesten und geforderten Synchronsprecher Deutschlands. Mit seiner mächtigen Stimme erweckte er nicht nur die deutsche Version von Boromir aus „Herr der Ringe“ zum Leben, sondern auch der liebenswerte Hagrid von „Harry Potter“ fand durch ihn Einzug in Millionen deutschsprachige Herzen. Auch als Dr. Eggmann verkörperte er den ultimativen Bösewicht der Sonic-Reihe.

Blackbeard

In die Geschichte geht der skrupellose Pirat als die einzige Person ein, die jemals zwei Teufelsfrüchte gegessen hat. (Bildquelle: Toei Animation / picture-alliance/dpa

Name: Marshall D. Teach / マーシャル・Dディー・ティーチ / Māsharu Dī Tīchi

Spitzname: Blackbeard

Alter: 40

Beruf: Admiral, Imperator

Teufelsfrucht: Yami Yami no Mi / Gura Gura no Mi (Dunkelheit beschwören / Erdbeben beschwören)

Blackbeard Synchronsprecher:

Christoph Jablonka (Deutsch)

Kosugi Jurota (Japanisch)

Cloe Brown und Chris Rager (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Marshall D. Teach, auch bekannt als Blackbeard, ist ein mächtiger und skrupelloser Pirat. Er ist bekannt dafür, als einziger Person jemals zwei Teufelsfrüchte gegessen zu haben und dadurch die Fähigkeiten von beiden zu nutzen, was ihn zu einem gefährlichen Gegner macht. Blackbeard strebt nach Macht und hat sich selbst zum Ziel gesetzt, zum Piratenkönig aufzusteigen. Seine rücksichtslose Natur und seine düsteren Pläne machen ihn zu einem der wichtigsten Antagonisten in der Serie.

Christoph Jablonka überrascht nicht nur als deutscher Synchronsprecher des gefürchteten Bösewichts Blackbeard aus „One Piece“, sondern er ist auch die markante zweite Stimme von Homer Simpson, eine Rolle, die er seit 2015 mit Bravour von Norbert Gastell übernommen hat. Doch seine Vielseitigkeit hört hier nicht auf; Fans von „Kurzgesagt“ werden erstaunt sein zu erfahren, dass derselbe Sprecher, der Homer und Blackbeard verkörpert, auch die informative Stimme hinter den wissenschaftlichen Aufklärungsvideos dieser Serie ist. Ein wahres Multitalent in der Welt der Synchronisation!

Shanks

Zunächst mag Shanks ein potenzieller Konkurrent für Ruffy sein, doch der Piratenkapitän zeigt sich stets von seiner besten Seite und nimmt eine eher neutrale Haltung ein. (Bildquelle: martinhalm.de / Eiichiro Oda

Name: Shanks / シャンクス/ Shankusu

Spitzname: der rote Shanks

Alter: 39

Beruf: Chef der Rothaarpiraten, Imperator

Teufelsfrucht: keine

Shanks Synchronsprecher:

Martin Halm (Deutsch)

Shuichi Ikeda (Japanisch)

Brandon Potter und Aaron Dismuke (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Peter Gadiot

Shanks, auch bekannt als „Roter Shanks“, ist ein hoch angesehener Pirat in „One Piece“ und ein ehemaliger Kapitän der Roger-Piratenbande. Er hat eine enge Verbindung zu Monkey D. Ruffy und war einer der Hauptgründe, warum Ruffy sich entschied, ein Pirat zu werden. Shanks ist für seine Entschlossenheit, Freundschaft und seinen respektvollen Umgang mit anderen bekannt. Trotz seines fehlenden Arms bleibt er eine bedeutende Figur und ein Symbol für Ehre und Loyalität.

Martin Halm ist eine etablierte Größe in der deutschen Film- und Serienbranche. Seit den 1980er Jahren hat er eine breite Palette von Rollen übernommen, darunter die liebenswerte Figur des Pechvogels Ted Mosby in „How I Met Your Mother“. Beeindrucken ist auch, dass er auch der Einzige in unserer Liste, der gleich zwei Charaktere aus „One Piece“ verkörperte – darunter das niedliche Rentier Chopper.

Chopper

Selbst wenn jemand „One Piece“ nicht kennt – der süße Tony Tony Chopper ist weit über die Serie hinaus bekannt. (Bildquelle: Toei Animation)

Name: Tony Chopper / トニートニー・チョッパー / Tonī Tonī Choppā

Spitzname: Zuckerwattenliebhaber Chopper

Alter: 17

Beruf: Arzt

Teufelsfrucht: Hito Hito no Mi (Verwandlung in ein Rentier, Mensch oder Mensch-Rentier)

Chopper Synchronsprecher:

Martin Halm (Deutsch)

Ikue Otani (Japanisch)

Brina Palencia (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Chopper, auch bekannt als Tony Tony Chopper, ist ein liebenswerter Rentier-Mensch und das jüngste Mitglied der Strohhut-Piratenbande in „One Piece“. Er hat die Fähigkeit, sich in verschiedene Formen zu verwandeln, darunter eine menschliche Form. Chopper ist der Schiffsarzt der Crew und ein begabter Mediziner. Trotz seiner süßen und naiven Persönlichkeit kann er im Kampf auch eine beeindruckende Kraft entfalten.

Nachdem Martin Halm bereits die Rolle von Shanks übernahm, erweiterte sich sein Portfolie ab Folge 263 um die Rolle von Tony Tony Chopper.

Franky

Das Design von Franky bringt die überspitzten Körperproportionen der „One Piece“-Charaktere besonders gut zum Vorschein. (Bildquelle: Toei Animation / discogs.com

Name: Franky / フランキー / Furanki

Spitzname: Cutty Flam / Cyborg

Alter: 36

Beruf: Schiffszimmermann

Teufelsfrucht: keine

Franky Synchronsprecher:

Frank Engelhardt (Deutsch)

Kazuki Yao (Japanisch)

Patrick Seitz (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Franky, auch bekannt als Cutty Flam, ist der Schiffszimmermann der Strohhut-Piratenbande in „One Piece“ Er ist bekannt für seine beeindruckende Kraft und seine Fähigkeit, sich in einen Cyborg zu verwandeln, nachdem er Teile von sich selbst durch die Nutzung der Pluton-Blaupause ersetzt hat. Franky hat eine exzentrische Persönlichkeit und ist verantwortlich für den Bau und die Wartung des Strohhut-Schiffes, der Thousand Sunny, die die Crew auf ihren Abenteuern begleitet.

Frank Engelhardt teilt nicht nur den Namen mit dem Charakter Franky; seine beeindruckende Liste von gesprochenen Charakteren macht ihn selbst zu einem wandelbaren Cyborg der Stimmenkunst. Diejenigen, die in den 90ern aufgewachsen sind, werden ihn sicherlich als die markante Stimme des schelmischen Katers Salem in der Serie „Sabrina – Total Verhext!“ erkennen. Zusätzlich zu seinen vielfältigen Rollen ist Engelhardt ein Kollege von Gutjam, da er in „Family Guy“ die Stimme des cleveren Hundes Brian übernimmt.

Brook

Name: Brook / ブルック / Burukku

Spitzname: Seelenkönig Brook

Alter: 90

Beruf: Musikant

Teufelsfrucht: Yomi Yomi no Mi (Steuerung eigener Seele)

Brook Synchronsprecher:

Benedikt Gutjan (Deutsch)

Cho (Japanisch)

Ian Sinclair (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Brook ist ein ungewöhnlicher Charakter in „One Piece“, da er ein lebendes Skelett ist. Er ist Mitglied der Strohhut-Piratenbande und hat die Fähigkeit, dank der Revive-Revive-Frucht sich beliebig oft wiederzubeleben. Brook ist ein begabter Schwertkämpfer und ein leidenschaftlicher Musiker, der auf seiner Violine, dem Tone Dial, spielt. Sein humorvoller und oft schelmischer Charakter bringt eine einzigartige Dynamik in die Crew.

Benedikt Gutjan hat früh angefangen und darf bereits viele Synchro-Erfolge verzeichnen. Er ist die deutsche Stimme von Seth Green und Adam Brody und zudem die Stimme hinter Chris Griffin von „Family Guy“. Er ist ebenso bekannt als Radiomoderator des Münchner Senders Energy und Bayern 3.

Crocodile

Mit Crocodile ist nicht zu spaßen: Dieser Gegner bereitete Ruffy und seiner Crew sehr viele Probleme. (Bildquelle: frankroeth.com / Eiichiro Oda

Name: Sir Crocodile / クロコダイル / Kurokodairu

Spitzname: Wüstenkönig Sir Crocodile

Alter: 46

Beruf: Pirat

Teufelsfrucht: Suna Suna no Mi (Verwandlung in Sand)

Crocodile Synchronsprecher:

Frank Röth (Deutsch)

Ryzuaburo Otomo (Japanisch)

John Swasey (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Crocodile, auch bekannt als Mr. 0, ist ein gefürchteter Pirat und ehemaliger Kriegsherr der Meeresarmee. Er besitzt die Macht der Sand-Frucht, die es ihm ermöglicht, Sand zu kontrollieren und verschiedene Sandwaffen zu erzeugen. Crocodile war ein bedeutender Antagonist während der Alabasta-Saga und ein gefährlicher Gegner für Monkey D. Ruffy und seine Crew, die ihn besiegen mussten, um das Königreich Alabasta zu retten.

Der gebürtige Pfälzer Frank Röth erlangte große Berühmtheit zunächst mit dem Film „KOLP“, wo er nicht nur die Hauptrolle übernahm, sondern auch das Drehbuch zu verfasste. Seit 2009 spielt er in der ZDF-Serie „Lotta“ eine wiederkehrende Rolle und schaffte es sogar, 2023 an der Seite von Cate Blanchett in „TÁR“ für sechs Oscar-Nominierungen zu sorgen. Des Weiteren ist er die deutsche Stimme von Greg Lestrade bei BBCs „Sherlock Holmes“.

Buggy

Name: Buggy / バギー / Bagi

Spitzname: Buggy der Sternenclown

Alter: 39

Beruf: Kapitän der Buggy-Piraten

Teufelsfrucht: Bara Bara no Mi (Körper kann geteilt und wieder zusammengefügt werden)

Buggy Synchronsprecher:

Gudo Hoegel (Deutsch)

Shigeru Chiba und Subaru Kimura (Japanisch)

Mike McFarland (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Jeff Ward

Buggy der Clown, oder einfach nur Buggy, ist ein ehemaliges Mitglied der Roger-Piratenbande unter Gol D. Roger. Er ist für seinen clownartigen Auftritt und seine Fähigkeit bekannt, seine eigenen Körperteile mithilfe der Chop-Frucht zu spalten und schweben zu lassen. Buggy ist eine wiederkehrende Nebenfigur, die sowohl für humorvolle als auch für gefährliche Situationen sorgt.

Gudo Hoegel, der den Clown Buggy spricht, ist dem deutschen Zuschauer nicht nur aus „One Piece“ bekannt: Als Darkwing Duck oder Busfahrer Otto von „Die Simpsons“ verkörperte er viele allseits beliebte Charaktere. Er ist zudem die deutsche Synchronstimme von Timothy Spall.

Garp

Auch wenn viele Anime-Charaktere ohne Familie auskommen müssen, hat Ruffy immerhin seinen Opa, der ihm aus den Schatten den Rücken stärkt. (Bildquelle: Toei Animation / artofvoices

Name: Monkey D. Garp / モンキー・D・ガープ / Monkī Dī Gāpu

Spitzname: Knochenfaust Garp

Alter: 78

Beruf: Vize-Admiral der Marine

Teufelsfrucht: keine

Garp Synchronsprecher:

Dieter Memel (Deutsch)

Hiroshi Naka (Japanisch)

Brian Mathis (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Vincent Regan

Monkey D. Garp, oft einfach als Garp bekannt, ist ein hochrangiger Marine-Admiral. Er ist ein Veteran und eine wichtige Figur in der Welt der Marine, aber gleichzeitig auch der Großvater von Monkey D. Ruffy. Obwohl er seinen Enkel Ruffy offiziell bekämpfen muss, hat Garp ein komplexes Verhältnis zu seinem Enkel und unterstützt ihn heimlich in seiner Piratenkarriere. Garp ist für seine immense Stärke und seinen unbeugsamen Gerechtigkeitssinn bekannt.

Dieter Memel übernahm schon viele prägnante Rollen in der deutschen Industrie, dazu zählt Butler Walter in „Hellsing“, Engineer und Medic in „Team Fortress 2“ oder auch die Hauptrolle in der deutschen Vertonung der schwedischen Erfolgsserie „Kommissar Beck“.

Wenn euch diese Synchronsprecher-Liste Lust auf mehr „One Piece“ macht, dann besorgt euch diesen schönen Sammelschuber, um keine Piratenfolge zu verpassen:

One Piece - TV Serie - Vol. 1 - [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2023 13:36 Uhr

Ace

Name: Portgas D. Ace / ポートガス・D・エース / Pōtogasu Dī Ēsu

Spitzname: Feuerfaust Ace

Alter: 20

Beruf: Kommandant der 2. Division der Shirohige-Piratenbande

Teufelsfrucht: Mera Mera no Mi (Feuermanipulation)

Ace Synchronsprecher:

Pascal Breuer (Deutsch)

Toshio Furukawa (Japanisch)

Travis Willingham (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Portgas D. Ace, oft einfach als Ace bezeichnet, ist ein wichtiger Charakter in „One Piece“. Er ist der ältere Bruder von Monkey D. Ruffy und ein ehemaliges Mitglied der Whitebeard-Piratenbande. Ace besitzt die Mera-Mera-Frucht, die ihm die Kontrolle über das Feuer verleiht. Er ist zudem der Blutsbruder von Ruffy und setzte sich an vielen Stellen der Handlung mit viel Mühe für diesen ein.

Neben dem sympathischen Ace verkörperte Pascal Breuer bereits viele relevante Rollen. So ist er zum Beispiel die deutsche Stimme des Bollywood-Superstars Shah Rukh Khan.

Lysop

Name: Lysop / ウソップ / Usoppu

Spitzname: Gott Lysop

Alter: 19

Beruf: Kanonier und Scharfschütze

Teufelsfrucht: keine

Lysop Synchronsprecher:

Dirk Meyer (Deutsch)

Kappei Yamaguchi (Japanisch)

Sonny Strait (Englisch, Crunchyroll/Funimation-Edition)

Live-Action-Schauspieler: Jacob Romero Gibson

Lysop, in der Originalfassung Usopp genannt, ist ein Mitglied der Strohhut-Piratenbande. Er ist ein ausgezeichneter Lügner und Geschichtenerzähler, der eine Leidenschaft für das Konstruieren und Schießen von Schleudern hat. Lysop hat sich im Laufe der Serie von einem ängstlichen Träumer zu einem mutigen Kämpfer entwickelt und ist bekannt für seine Rolle als Scharfschütze in der Crew.

Dirk Meyer darf sich eine wahre Größe unter deutschen Synchronsprechern nennen. Neben Lysop ist er ebenso die Stimme des Publikumslieblings Philip J. Fry in „Futurama“ und des naiven Butters Stotch in „South Park“. Auch in Videospielen wie „Borderlands“ und „Borderlands 2“ übernahm er bereits einige Sprechrollen so wie die des Hunters Mordecai.

Wusstet ihr, dass die One-Piece-Charaktere eigentlich Nationalitäten haben? Diese zu erraten ist gar nicht so einfach, also stellt euer Wissen und Gespür bei diesem GIGA-Quiz unter Beweis!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.