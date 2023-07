Die Zwiebeln und Knobknollen sind die wichtigsten Objekte, die ihr in Pikmin 4 einsammeln könnt. Mit den farbigen Zwiebeln schaltet ihr die Produktion der entsprechenden Pikmin-Arten frei und mit den Knollen erhöht sich die maximale Anzahl an Pikmin, die ihr anführen könnt. In diesem Guide verraten wir euch alle Fundorte.

Was ist die maximale Anzahl an Pikmin?

Ihr startet am Anfang mit 20 Pikmin und jede neu gefundene Knobknolle erhöht die Pikmin-Grenze um 10. Maximal darf euer Pikmin-Team jedoch nur auf 100 anwachsen. Im Spiel gibt es mehr Knobknollen zu finden als es dafür nötig wäre. Habt ihr die maximale Pikmin-Grenze erreicht und sammelt weitere Knobknollen ein, wird in eurer Basis stattdessen Nektar hergestellt.

Es gibt im Übrigen auch von der blauen und gelben Zwiebel je zwei Stück und damit mehr als ihr eigentlich benötigt. Transportiert ihr eine zweite Zwiebel der gleichen Farbe zu eurer Basis, erhaltet ihr 20 Pikmin-Samen der gelben oder blauen Pikmin.

Zwiebeln auf den Sonnigen Anhöhen

Im Gebiet „Sonnige Anhöhren“ gibt es eine gelbe und blaue Zwiebel sowie zwei Knobknollen. Eine der Knobknollen (#1) befindet sich in der Höhle „Frostkaverne“.

Die Karte zeigt euch die Fundorte der Zwiebeln und Knobknollen auf den Sonnigen Anhöhen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zwiebeln im Erblühenden Park

Im Gebiet „Erblühender Park“ gibt es eine gelbe Zwiebel sowie zwei Knobknollen. Eine der Knobknollen (#2) befindet sich in der Höhle „Verborgener Innenhof“.

Die Karte zeigt euch die Fundorte der Zwiebeln und Knobknollen im Erblühenden Park. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zwiebeln am Stillen Ufer

Im Gebiet „Stille Ufer“ gibt es eine blaue Zwiebel sowie zwei Knobknollen. Eine der Knobknollen (#2) befindet sich in der Höhle „Meeresgrundgrotte“.

Die Karte zeigt euch die Fundorte der Zwiebeln und Knobknollen am Stillen Ufer. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zwiebeln im Heldenversteck

Im Gebiet „Heldenversteck“ gibt es eine hellblaue Zwiebel sowie zwei Knobknollen. Eine der Knobknollen (#1) befindet sich in der Höhle „Plünderpalast“.

Die Karte zeigt euch die Fundorte der Zwiebeln und Knobknollen im Heldenversteck. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zwiebeln im Garten der Giganten

Im Gebiet „Garten der Giganten“ gibt es eine schwarze Zwiebel sowie zwei Knobknollen. Eine der Knobknollen (#1) befindet sich in der Höhle „Resident der Träume“.

Die Karte zeigt euch die Fundorte der Zwiebeln und Knobknollen im Garten der Giganten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zwiebeln im Urwalddickicht

Im Gebiet „Urwalddickicht“ gibt es eine pinke Zwiebel sowie zwei Knobknollen. Eine der Knobknollen (#3) befindet sich in der Höhle „Schlammgrube“.

Die Karte zeigt euch die Fundorte der Zwiebeln und Knobknollen im Urwalddickicht. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Weiße und lila Zwiebel bekommen

Um die zwei fehlenden Zwiebeln zu erhalten, müsst ihr zunächst Olimars Tagebuch erfolgreich durchspielen. Diesen Modus schaltet ihr im Basiscamp frei, nachdem ihr das Heldenversteck abgeschlossen und Olimar gerettet habt.

Danach zeigt euch Olimar eine neue Höhle im Camp, wo ihr euch der Probe des Laubweisen stellen müsst. Schließt ihr die fünfte Ebene ab, erhaltet ihr die weiße Zwiebel. Auf der zehnten und letzten Ebene gibt es hingegen die lila Zwiebel als Belohnung.