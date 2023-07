Die Unterwasserburg ist eine Höhle in Pikmin 4, die ihr im Gebiet „Stille Ufer“ erkunden müsst. In der Höhle begegnet ihr einem gefährlichen Wassergespenst, aber das ist nicht das einzige Problem. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr alle Ebenen der Höhle abschließt.

So meistert ihr die Unterwasserburg

Die Unterwasserburg ist die erste Höhle, die euch vor wirkliche Hindernisse stellt. Das erste Problem ist, dass ihr nur blaue Pikmin in die Unterwasserburg mitnehmen könnt. In der Höhle erwarten euch aber unter anderem Feuergegner und Giftfallen, gegen die eure blauen Pikmin keine Chance haben. Ihr wundert euch deshalb vermutlich, wie ihr die Höhle erfolgreich durchqueren sollt.

Die Lösung für dieses Problem sind die Leucht-Pikmin. Eigentlich ganz simpel, aber man kann schnell vergessen, dass sie man sie zur Hilfe holen kann. Sofern ihr bereits ein paar Nachtexpeditionen abgeschlossen habt, solltet sich Leuchtsamem in eurer Tasche befinden. Mit Leuchtsamen könnt ihr Leucht-Pikmin in Höhlen beschwören. Leucht-Pikmin sind gegen Feuer, Gift und andere Widrigkeiten immun und helfen euch dabei, alle Gefahren in der Unterwasserburg zu eliminieren. Bedenkt jedoch, dass die Leuchtsamen durch den Einsatz verbraucht werden. Ihr solltet deshalb nicht alle Leuchtsamen ausgeben, wir würden auch aber mindestens 20 Leucht-Pikmin empfehlen.

Da die Leucht-Pikmin keine Schwächen haben, können wir euch bei allen Gefahren in der Unterwasserburg helfen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gegen einen Gegner sind aber auch die Leucht-Pikmin machtlos und zwar gegen das Wassergespenst. Wenn ihr zu viel Zeit auf einer Ebene verbringt, erscheint das Wassergespenst und versucht euch zu überrollen. Ihr könnt dem Wassergespenst zunächst nichts anhaben und müsst fliehen. Am besten erledigt alle Aufgaben bevor das Gespenst überhaupt erscheint. In den nachfolgenden Videos zeigen wir euch die Lösungswege für alle Ebenen der Unterwasserburg.

Unterwasserburg: Ebene 1

Pikmin 4: Unterwasserburg - Ebene 1

Unterwasserburg: Ebene 2

Pikmin 4: Unterwasserburg - Ebene 2

Unterwasserburg: Ebene 3

Pikmin 4: Unterwasserburg - Ebene 3

Unterwasserburg: Ebene 4

Pikmin 4: Unterwasserburg - Ebene 4

Unterwasserburg: Ebene 5 (Wassergespenst besiegen)

Auf der fünften und letzten Ebene erwartet die direkte Auseinandersetzung mit dem Wassergespenst. Glücklicherweise findet ihr hier auch lila Königinblumen, die lila Pikmin ausspucken. Die lila Pikmin sind so stark wie zehn normale Pikmin und lösen mit ihrer Wucht Gravitationswellen aus. Werft ihr die lila Pikmin auf das Wassergespenst könnt ihr endlich Schaden anrichten. Dank eurer neuen Helfer stellt der Boss keine Herausforderung mehr dar.

Falls ihr die Ebenen der Unterwasserburg nicht zu 100 % abgeschlossen habt, könnt ihr die Höhle noch einmal betreten und alles nachholen. Beim zweiten Durchlauf ist es definitiv einfacher, alle Schätze einzusammeln.