Pokémon Karmesin DLC: Gefährten fangen (Boninu, Benesaru & Beatori)

Im DLC „Die Türkisgrüne Maske“ zu Pokémon Karmesin und Purpur erkundet ihr die Insel Kitakami, wo ihr im Laufe der Story die drei Gefährten Boninu, Benesaru und Beatori bekämpfen müsst. Bei der ersten Auseinandersetzung könnt ihr diese Legendären Pokémon jedoch nicht fangen. Was ihr tun müsst, um sie zu erhalten, erfahrt ihr in diesem Guide!

Voraussetzung, um die Gefährten zu fangen

Innerhalb der Story müsst ihr gegen riesige Versionen der Gefährten antreten. Ihr müsst die drei Bosse besiegen und dürft sie dabei leider nicht fangen. Wenn ihr die Legendären Monster haben wollt, müsst ihr die Story von „Die Türkisgrüne Maske“ zuerst durchspielen. Wenn schnurstracks der Handlung folgt, sollte die Spielzeit zwischen 3 bis 4 Stunden liegen.

Nachdem ihr die Story des DLCs beendet habt, werden die Gefährten-Pokémon noch einmal an den gleichen Orten auftauchen, an denen ihr sie zuvor bekämpft habt. Sie sind auf Level 70 und diesmal dürft ihr sie auch fangen. Vergesst nicht, das Spiel zu sichern, bevor ihr euch in den Kampf stürzt.

Fundort von Boninu

Boninu erwartet euch ganz im Nordwesten von Kitakami auf der Paradiesebene. Hier gibt es einen Schnellreisepunkt, sodass ihr das Gefährten-Pokémon im Nu erreichen werdet.

Fundort von Benesaru

Benesaru befindet sich im Südwesten von Kitakami in den Wisterienfeldern. Es steht direkt vor dem Wisterienteich.

Fundort von Beatori

Beatori versteckt sich im Osten des Oniyama. Begebt euch zum Schnellreisepunkt „Kristallsee“ auf dem Gipfel des Bergs und sucht östlich davon eine Höhle, die in den Kaltwasserkarst führt. In der Höhle springt ihr auf die unterste Ebene, um den Ausgang zu erreichen. Vor einer Klippe vor der Hornschlucht findet ihr schließlich Beatori.

