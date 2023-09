Pokémon Karmesin DLC: Skorgla zu Skorgro entwickeln

Skorgla gehört zu den wiederkehrenden Monstern im Pokémon Karmesin und Purpur DLC „Die Türkisgrüne Maske“. Die Weiterentwicklung Skorgro ist natürlich ebenfalls enthalten. Da Skorgla eine spezielle Entwicklungsmethode hat, erklären wir euch in diesem Guide, wo ihr es fangt und wie ihr es zu Skorgro entwickelt.

Skorgla finden und fangen

Das Boden/Flug-Pokémon Skorgla ist in der Kitakami-Provinz kein sonderlich seltenes Monster. Ihr könnt es sowohl auf der weitläufigen Paradiesebene im Nordwesten sowie in der großen Hornschlucht im Osten der Karte finden. Da ihr im Zuge der Handlung die Paradiesebene bereisen müsst, bietet es sich an, direkt ein Skorgla zu fangen. Da es hier einen Schnellreisepunkt gibt, könnt ihr das aber auch später im Nu nachholen.

Die Karte zeigt euch die Fundorte von Skorgla. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Scharfzahn finden

Wenn ihr einem Pokémon einen Scharfzahn zum Tragen gebt, dann erhöht sich die Chance, dass ein gegnerisches Pokémon nach einem Angriff zurückschreckt um 10 %. Zusätzlich fungiert es bei Skorgla als Entwicklungs-Item und kann die Entwicklung zu Skorgro auslösen.

Ihr könnt einen Scharfzahn im Westen von Kitakami bei den Wisterienfeldern finden. Auf Höhe des Kristalsees findet ihr ganz im Westen der Karte eine kleine Höhle. Betretet diese und ihr werdet an der Felswand am Ende der Höhle den Scharfzahn entdecken.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Scharfzahns in Kitakami. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Skorgla mit dem Scharfzahn entwickeln

Wenn ihr ein Skorgla sowie einen Scharfzahn habt, steht eurem Skorgro fast nichts mehr im Wege. Wählt den Scharfzahn in der Trainingstasche aus und gebt ihn Skorgla zum Tragen. Skorgla muss danach nachts einen Level aufsteigen, damit die Entwicklung ausgelöst wird.

Da ihr Skorgla vermutlich auf einem sehr hohen Level fangen werdet, könnte das einige Minuten Training beanspruchen. Ihr könnt die Prozedur auch natürlich abkürzen und ein Sonderbonbon für ein schnelles Level-Up verwenden.