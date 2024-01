Prince of Persia - The Lost Crown: Alle Outfits finden

In Prince of Persia: The Lost Crown könnt ihr unterschiedliche Outfits finden, mit denen ihr Sargon ausstatten könnt. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Skins.

Prince of Persia: The Lost Crown Facts

Alle Skins in Prince of Persia: The Lost Crown

Insgesamt gibt es 9 Outfits für Sargon. Die Skins sind rein kosmetisch und verschaffen keine Gameplay-Vorteile. Nichtsdestotrotz sind sie schön anzuschauen und verleihen Sargon noch etwas mehr Style. Den Standard-Skin besitzt ihr automatisch von Anfang an.

Das Outfit „Unsterblich“ ist der Teil der Deluxe-Edition des Spiels. Den Skin könnt ihr also nur bekommen, wenn ihr die entsprechende Version kauft. Das Outfit „Erhaben“ erhaltet ihr nach Abschluss der Kampagne und den Skin „Junger Sargon“ könnt ihr im Ubisoft Connect-Store für 30 U-Points kaufen.

Nach Adam Riese bleiben also noch 5 Outfits übrig, die ihr allesamt in Truhen finden könnt. Einige von ihnen könnt ihr jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt eurer Spielzeit finden, da ihr mitunter Zeitfähigkeiten benötigt, die ihr erst im Verlauf der Kampagne freischaltet.

Folgende 5 Skins könnt ihr in Kisten finden:

Blutrot Flieder Rosarot Koralle Strahlend

Ihr könnt neue Skins ausrüsten indem ihr in die Optionen geht, auf den Reiter „Charakter“ wechselt und daraufhin mit Dreieck/Y den Menüpunkt „Outfits“ öffnet.

Blutrot – Fundort

Das Outfit „Blutrot“ findet ihr im Gebiet Alte Königsstraße. Um es bekommen zu können, benötigt ihr die Zeitfähigkeit Schwerkraftflügel (Double Jump). Wir zeigen euch den Fundort im folgenden Video:

Prince of Persia - The Lost Crown: Blutrot - Fundort Abonniere uns

Flieder – Fundort

Für den Skin „Flieder“ müsst ihr alle Zeitfähigkeiten besitzen. Ihr findet das Outfit auf der Geheimebene in der Unterstadt, rechts vom Aufzug der Zitadelle. Ihr müsst den geheimen Raum übrigens auch für alle Trophäen und Erfolge finden.

Um auf die Geheimebene zu kommen, müsst ihr euch den „verlorenen Schlüssel“ beim Sammler kaufen. Ihr findet den Sammler im Gebiet Die Tiefen, links neben dem Aufzug der Unterstadt.

Nachdem ihr den verlorenen Schlüssel habt, könnt ihr im großen Aufzug der Unterstadt auf der rechten Seite den geheimen Raum betreten. In der Geheimebene müsst ihr eine Jump'n'Run-Challenge meistern, um an die Kiste mit dem Outfit zu kommen. Das folgende Video zeigt euch, wo die Geheimebene ist und wie ihr die Herausforderung meistert, um das Outfit „Flieder“ zu bekommen:

Prince of Persia - The Lost Crown: Flieder - Fundort Abonniere uns

Rosarot – Fundorte

„Rosarot“ befindet sich beim Lager der Kräutersammlerin, das ihr ebenfalls für alle Achievements besuchen müsst. Um zum Lager der Kräutersammlerin zu kommen, braucht ihr die drei folgenden Zeitfähigkeiten:

Eile von Simurgh (Dash)

Schwerkraftflügel (Double Jump)

Gewebe der Zeit („Seil“)

Sie erhaltet ihr alle automatisch im Storyverlauf. Wenn ihr die drei Fertigkeiten besitzt, müsst ihr im hyrkanischen Wald nach Osten gehen und euch über die Wolkendecke begeben. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Prince of Persia: The Lost Crown: Cyras letzte Hoffnung freischalten Abonniere uns

Koralle – Fundort

Das Outfit „Koralle“ findet ihr im Bereich Versunkener Hafen. Wir zeigen euch den Fundort und den Skin in den folgenden beiden Bildern. Klickt auf sie drauf, um sie zu vergrößern.

Strahlend – Fundort

Den Skin „Strahlend“ findet ihr in der Unterstadt. Genauer gesagt ist es die Kiste, bei der ihr relativ zu Beginn des Spiels einen Erinnerungsscreenshot machen müsst. Um an die Truhe zu gelangen, benötigt ihr die Zeitfähigkeit Schwerkraftflügel (Double Jump). Wir zeigen euch den Fundort und das Outfit in den folgenden Screenshots. Klickt auf sie, um die Bilder zu vergrößern:

Junger Sargon, Unsterblich und Erhaben

Der Vollständigkeit halber zeigen wir euch noch die letzten 3 Skins. Zuerst „Junger Sargon“, den ihr im Ubisoft Connect-Store für 30 U-Points kaufen könnt:

Outfit „Junger Sargon“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nun das Outfit „Unsterblich“, das Teil der Deluxe-Edition ist:

Skin „Unsterblich“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Und als letztes den Skin „Erhaben“, den ihr nach Abschluss der Story freischaltet:

Outfit „Erhaben“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

