Prince of Persia - The Lost Crown: Alle Trophäen & Erfolge - Leitfaden für 100 %

Auf eurer Reise im Berg Qaf müsst ihr nicht nur vielen Fallen ausweichen und starke Feinde besiegen, sondern könnt natürlich auch Trophäen und Erfolge freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die 100 % erreicht und alle Achievements freischaltet.

Prince of Persia: The Lost Crown Facts

Insgesamt könnt ihr in Prince of Persia: The Lost Crown 31 Trophäen (1x Platin, 5x Gold,14x Silber, 11x Bronze) und 30 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Spielzeit für 100 %: 25 bis 30 Stunden.

25 bis 30 Stunden. Benötigter Schwierigkeitsgrad: Nicht relevant.

Nicht relevant. Benötigte Spieldurchläufe: 1

1 Verbuggte Trophäen: 1 - Großzügige Seele, da die Nebenmissione „Schatz der sieben Weltmeere“ für manche Spieler verbuggt ist (dazu unten mehr).

1 - Großzügige Seele, da die Nebenmissione „Schatz der sieben Weltmeere“ für manche Spieler verbuggt ist (dazu unten mehr). Verpassbare Trophäen: 0

0 Online Trophäen: 0

Wichtiger Hinweis: Der Leitfaden befindet sich noch im Aufbau. Wir werden nach und nach weitere Guides und Hilfestellungen hinzufügen.

Leitfaden für die 100 %

Schritt 1: Zockt das Spiel nach Belieben durch und sammelt alles ein, was ihr auf eurem Weg findet. Da The Lost Crown ein Metroidvania ist, könnt ihr viele Items sowieso erst nach der Story einsammeln. Es ist nichts verpassbar, macht euch also keinen Kopf darum.

Zockt das Spiel nach Belieben durch und sammelt alles ein, was ihr auf eurem Weg findet. Da The Lost Crown ein Metroidvania ist, könnt ihr viele Items sowieso erst nach der Story einsammeln. Es ist nichts verpassbar, macht euch also keinen Kopf darum. Schritt 2: Sammelt alle Sammelobjekte ein und beendet die 9 Nebenmissionen.

Sammelt alle Sammelobjekte ein und beendet die 9 Nebenmissionen. Schritt 3: Holt euch die noch fehlenden Trophäen und levelt eure Waffen auf das Maximum.

Prinz von Persien

Freischaltbedingung: Erlange alle Trophäen

Trophäe: Platin

Gamerscore: -

Der Menschenfresser

Freischaltbedingung: Bezwinge den König der Bestien

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Eindringling des Waldes

Freischaltbedingung: Besiege die jenseitige Königin

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Bekommt ihr automatisch im Storyverlauf.

Eine Schlange im Sand

Freischaltbedingung: Besiege den verbannten Gott

Trophäe: Silber

Gamerscore: 40 G

Schaltet ihr automatisch im Storyverlauf frei.

Fäuste und Pfeile

Freischaltbedingung: Besiege die künstlerische Legende

Trophäe: Silber

Gamerscore: 40 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Der Sturmmeister

Freischaltbedingung: Besiege den mächtigen Meister

Trophäe: Silber

Gamerscore: 40 G

Schaltet ihr automatisch im Storyverlauf frei.

Der Weiße Löwe

Freischaltbedingung: Besiege den rachsüchtigen Prinzen

Trophäe: Silber

Gamerscore: 40 G

Bekommt ihr automatisch im Storyverlauf.

König aller Könige

Freischaltbedingung: Besiege den König

Trophäe: Silber

Gamerscore: 40 G

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Das Ende der Zeit

Freischaltbedingung: Besiege den rachsüchtigen Prinzen

Trophäe: Gold

Gamerscore: 70 G

Bekommt ihr automatisch im Storyverlauf.

Ende eines Kriegers

Freischaltbedingung: Besiege den alten General

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Nebenmission „Die verlorenen Krieger“ abschließt. Siehe Trophäe „Großzügige Seele“.

Gediente Zeit

Freischaltbedingung: Eliminiere den Wärter

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Hiermit ist der Gefängniswärter gemeint. Ihr könnt ihn erst besiegen, wenn ihr die Zeitfähigkeit „Hellsicht“ besitzt. Der Wärter befindet sich im Nordosten der Region Heiliges Archiv/Tempel des Wissens. Sobald der Wärter auf die Knie geht, müsst ihr „Hellsicht“ aktivieren (R3/RS), um ihm weiteren Schaden zuzufügen. Das folgende Video zeigt euch die Location und den Kampf:

Paralleluniversum

Freischaltbedingung: Besiege eine Anomalie-Version

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automaitsch, wenn ihr alle Athra-Kräfte einsammelt und somit die Trophäe „Warrior Within“ freischaltet.

Warrior Within

Freischaltbedingung: Setze jede Athra-Kraft ein

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Insgesamt gibt es 10 Athra-Kräfte. Beachtet aber auf jeden Fall, dass ihr jede Athra-Kraft mindestens einmal benutzt, ansonsten erhaltet ihr den Erfolg nicht. Athra-Kräfte könnt ihr nur an Waq-Waq-Bäumen austauschen.

Ruhm von Faravahar

Freischaltbedingung: Verbessere die Halskette vollständig

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Insgesamt gibt es 12 Slots für die Halskette. Weitere Infos folgen noch.

Segen von Shamshir

Freischaltbedingung: Verbessere Schwert und Bogen vollständig

Trophäe: Gold

Gamerscore: 70 G

Die benötigten Materialien für Upgrades erhaltet ihr durch Haupt- und Nebenmissionen, Puzzle und Kisten. Nachdem ihr genügend Ressourcen habt, könnt ihr die Waffen bei der Schmiedin in der Zuflucht hochleveln. Wenn ihr die 100 % erreichen wollt, erhaltet ihr automatisch genügend Materialien, um die Trophäe freizuschalten.

Werkzeuge eines Propheten

Freischaltbedingung: Sammle alle Amulette

Trophäe: Gold

Gamerscore: 70 G

Insgesamt gibt es 36 Amulette. Hierfür ist noch ein separater Guide in Arbeit.

Elixier der Götter

Freischaltbedingung: Erlange alle Soma-Baum-Blütenblätter

Trophäe: Gold

Gamerscore: 60 G

Insgesamt gibt es 26 Soma-Blätter und 6 Soma-Blumen. Hierfür ist noch ein separater Guide in Arbeit.

Cyras letzte Hoffnung

Freischaltbedingung: Finde das letzte Lager der Kräutersammlerin

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Um das Lager der Kräutersammlerin erreichen zu können, braucht ihr die drei folgenden Zeitfähigkeiten:

Eile von Simurgh (Dash)

Schwerkraftflügel (Double Jump)

Gewebe der Zeit („Seil“)

Sie erhaltet ihr alle automatisch im Storyverlauf. Wenn ihr die drei Skills besitzt, müsst ihr im hyrkanischen Wald nach Osten gehen und euch über die Wolkendecke begeben. Das folgende Video zeigt euch den Fundort:

Geschrieben im Sand

Freischaltbedingung: Vervollständige das Fresko der Prophezeiung

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Erhaltet ihr nach Abschluss der Nebenmission „Prophezeiung des Berges Qaf“. Siehe dazu „Großzügige Seele“.

Baum des Lebens

Freischaltbedingung: Sprich mit jedem Wag-Waq-Kopf

Trophäe: Silber

Gamerscore: 50 G

Hierfür müsst ihr mit den insgesamt 8 Waq-Waq-Köpfen sprechen. Sie findet ihr an Waq-Waq-Bäumen in den unterschiedlichen Biomen der Karte. Wenn ihr die komplette Map aufdeckt und mit jedem Waq-Waq-Baum interagiert, der euch im Spielverlauf begegnet, solltet ihr die Trophäe automatisch bekommen. Achtet darauf, dass ihr mit jedem der Waq-Waq-Köpfe mindestens einmal redet. Ihr findet die Köpfe an folgenden Orten:

Kamil im hyrkanischen Wald

Karim im Heiligen Archiv

Kalux in „Die Tiefen“

Waq-Waq-Kopf im Bereich Soma-Baum, allerdings erst nachdem ihr den Boss „Kiana, Königing des Waldes“ besiegt habt

Kaya in Der Grube der Ewigen Sande

Kazra in der Oberstadt

Kaname auf dem Boot in „Stürmisches Meer“

Kamya in „Der Stille Turm“

In der folgenden Galerie zeigen wir euch sicherheitshalber die Fundeorte der Köpfe:

Gespenst des Meeres

Freischaltbedingung: Entdecke das Geisterschiff

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Um zum Geisterschiff zu kommen, müsst ihr erst ins Gebiet Hyrkanischer Wald, danach ins Gebiet Soma-Baum. Geht nun ganz in den Osten, um auf den Leuchtturm zu gelangen. Für den Erfolg benötigt ihr die Zeitfähigkeit „Gewebe der Zeit“. Wenn ihr euch auf dem Leuchtturm befindet, müsst ihr rechts herunterspringen. Danach fallt ihr automatisch ins Geisterschiff. Wir zeigen euch die Lösung im folgenden Video:

Geheimes Stockwerk

Freischaltbedingung: Entdecke eine Geheimebene

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Um auf die Geheimebene zu kommen, müsst ihr euch den „verlorenen Schlüssel“ beim Sammler kaufen. Hierfür benötigt ihr 3 Xerxes. Ihr findet den Sammler im Gebiet Die Tiefen. Das folgende Bild zeigt euch, wo sich der Sammler befindet:

Der Sammler - Fundort

Nachdem ihr den verlorenen Schlüssel habt, könnt ihr im großen Aufzug der Unterstadt auf der rechten Seite den geheimen Raum betreten. Wir zeigen euch den Fundort der Geheimebene im folgenden Bild:

Geheimebene - Fundort

Sobald ihr die Geheimebene betretet, erhaltet ihr das Achievement.

Der wahre Mond

Freischaltbedingung: Schließe die Quest des Mondsuchers ab

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr die Nebenmission „Der Monsucher“ beendet. Siehe „Großzügige Seele“.

Großzügige Seele

Freischaltbedingung: Schließe alle Nebenquests ab

Trophäe: Gold

Gamerscore: 70 G

Wichtiger Hinweis: Die Nebenmission „Schatz der sieben Weltmeere“ ist verbuggt. Bevor ihr sie startet, solltet ihr euren Speicherstand unbedingt in die Cloud laden oder auf einem USB-Stick sichern.

Insgesamt gibt es 9 Nebenmissionen:

Prophezeiung des Berges Qaf - Hierfür schreiben wir euch noch einen separaten Guide. Die verlorenen Krieger - Hierfür schreiben wir euch noch einen separaten Guide. Freigelegte uralte Macht: - Siehe unten. Der Mondsucher - Hierfür haben wir euch einen separaten Guide geschrieben, klickt auf den beigefügten Link. Mutterliebe - Siehe unten. Die Architektin - Hierfür schreiben wir euch noch einen separaten Guide. Schatz der sieben Weltmeere - Siehe unten. The Deserter (englisch) The Impossible Climb (englisch)

Freigelegte uralte Macht

Die Nebenmission könnt ihr während des Spielverlaufs bei der Schmiedin Kaheva annehmen, nachdem ihr den Boss Jahandar besiegt habt. Nach Annahme der Quest solltet ihr einen Wegpunkt auf der Karte erhalten. Der Zielpunkt der Mission befindet sich im Westen der Region Unterstadt. Das folgende Video zeigt euch den Fundort und die Lösung:

Mutterliebe

Die Nebenmission könnt ihr im Gebiet Die Tiefen annehmen, ab Kapitel 3. Nach Annahme der Quest müsst ihr Erlik töten, er befindet sich im selben Gebiet ganz im Westen. Das folgende Bild zeigt euch den Annahmeort der Quest und den Fundort von Erlik. Ganz rechts im Screenshot seht ihr ein Pokalsymbol mit einem Ausrufezeichen, dort nehmt ihr die Mission an. Ganz links im Bild seht ihr den Fundort von Erlik. Klickt auf den Screenshot, um ihn zu vergrößern:

Schatz der sieben Weltmeere

Wichtig: Die Nebenquest ist bei einigen Spielern verbuggt. Sichert euren Spielstand in der Cloud oder auf einem USB-Stick, bevor ihr die Mission startet.

Die Nebenmission könnt ihr im Gebiet Versunkener Hafen annehmen. Hierfür müsst ihr euch in ein Boot begeben, dort mit dem Piraten sprechen und ihm daraufhin seinen Papagei zurückbringen. Sobald ihr mit dem Piraten gesprochen habt, geht weiter nach rechts, um in dem folgenden Jump'n'Run-Abschnitt den Papagei einzusammeln. Nachdem ihr den Vogel besitzt, bringt ihr ihn dem Piraten wieder und die Quest ist abgeschlossen. Wir zeigen euch den Fundort und die Lösung im folgenden Video:

Verrat

Freischaltbedingung: Eliminiere einen Gegner mit der Dimensionsklaue

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Die Zeitfähigkeit Dimensionsklaue erhaltet ihr im Verlauf von Kapitel 4. Nachdem ihr sie bekommen habt, müsst ihr einen Gegner mit der Klaue „einsammeln“. Danach müsst ihr einen neuen Gegner mit 1-3 Schwerthieben schwächen und ihn daraufhin mit dem eingefangen Gegner aus der Dimensionsklaue besiegen. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Natürliches Vorkommen

Freischaltbedingung: Sammle 5 Erze

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr eure Waffen auf das Maximum levelt.

Schocksoldat

Freischaltbedingung: Eliminiere 20 Gegner mit einem Gelegenheitsangriff

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Um einen Gelegenheitsangriff auszuführen, müsst ihr einen Feind parieren, der euch mit einer „gelben Attacke“ angreift. Wenn ihr die Attacke erfolgreich pariert, erscheint eine Animation in der ihr euren Gegner automatisch tötet. Erledigt damit 20 Gegner und der Erfolg gehört euch. Wenn ihr im Spielverlauf genügend pariert, sollet ihr die Trophäe automatisch bekommen.

Ein ehrenvolles Ende

Freischaltbedingung: Besiege einen verlorenen Krieger

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr alle Nebenmissionen abschließt.

Alle Zeit der Welt

Freischaltbedingung: Erlange 10.000 Zeitkristalle

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr 10.000 Zeitkristalle einsammeln. Kristalle erhaltet ihr von besiegten Gegner und von den großen Kristallbrocken, die auf der Map versteckt sind. Wenn ihr die Brocken seht, zerstört sie. Im Normalfall solltet ihr den Erfolg automatisch im Spielverlauf freischalten, da sich die Zeitkristalle akkumulieren. Ihr müsst nicht 10.000 Zeitkristalle gleichzeitig besitzen.

Lufttänzer

Freischaltbedingung: Eliminiere 30 Gegner in der Luft

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Solltet ihr im Spielverlauf automatisch freischalten. Falls nicht, könnt ihr euch nach Ende der Story schwache Gegner suchen. Springt vor ihnen hoch und haltet R1/RB, um sie in die Luft zu ziehen. Daraufhin tötet ihr sie in der Luft. Macht das bei 30 Feinden und das Achievement gehört euch.

Tödliche Falle

Freischaltbedingung: Wirf 5 Gegner in Stachel und eliminiere sie damit

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Hierfür müsst ihr Gegner durch Objekte in der Umwelt töten. Es müssen nicht unbedingt Stacheln sein, die roten Kristalle im Gebiet Grube der ewigen Sande zählen beispielsweise auch. Am leichtest funktioniert es, wenn ihr auf einen Feind zusprintet und ihn mit R2/RT in die Stacheln tretet. Ihr könnt kleine Feinde aber auch mit der Dimensionsklaue (Kreis/B) einsammeln und sie daraufhin in Stachel werfen.