Prince of Persia - The Lost Crown: „Der Mondsucher“ lösen

In Prince of Persia: The Lost Crown müsst ihr in der Nebenmission „Der Mondsucher“ Hinweisen nachgehen, um Mondstücke zu finden. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte und wie ihr die Nebenquest abschließt.

Alle Fundort für „Der Mondsucher“

Die Nebenquest „Der Mondsucher“ startet im heiligen Archiv, sobald ihr den dazugehörigen NPC findet, und gehört zu den 9 Nebenmissionen des Spiels. Damit ihr den Mondsucher finden könnt, müsst ihr im heiligen Archiv eine geheime Wand einschlagen (Viereck/X). Nachdem ihr die Wand zerstört habt, müsst ihr weiter nach links gehen. Der folgende Screenzeigt zeigt euch den Fundort, um die Nebenmission zu starten:

Hier findet ihr den Mondsucher und startet die dazugehörige Nebenquest. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nachdem ihr die Quest gestartet habt, findet ihr den Mondsucher in den folgenden Gebieten:

Die Tiefen Im Versunkenen Hafen In der Grube der ewigen Sande Im Turm der Stille

Wichtig: Ihr müsst den Mondsucher in der oben beschriebenen Reihenfolge finden, da die Quest ansonsten nicht voranschreitet. Ob ihr in der Nähe des Fundortes seid, erkennt ihr entweder an einem leuchtenden Mondsymbol, das sich in der Umgebung befindet, oder an den Audiohinweisen vom Mondsucher. Er ruft oftmals nach Hilfe, wenn ihr euch in seiner Nähe befindet.

Für die ersten drei Schritte der Quest erhaltet ihr jeweils 200 Zeitkristalle und bei Abschluss der Nebenmission bekommt ihr einen zusätzlichen Heiltrank. Zusätzlich erhaltet ihr noch eine Trophäe.

Fundort vom Mondsucher in den Tiefen der Zitadelle

Nachdem ihr die Nebenmission im heiligen Archiv gestartet habt, findet ihr den Mondsucher im Gebiet „Die Tiefen“, genauer gesagt in einem gefluteten Raum. Um ihn zu befreien, müsst ihr zuerst den Raum vom Wasser befreien. Das folgende Video zeigt euch die Lösung und den Fundort:

Fundort vom Mondsucher im versunkenen Hafen

Für den zweiten Schritt müsst ihr den Mondsucher im Bereich „Versunkener Hafen“ finden. Dieses Mal müsst ihr einen Miniboss besiegen, um ihn zu retten. Wir zeigen euch den Kampf und den Fundort im folgenden Video:

Fundort vom Mondsucher in den Gruben der ewigen Sande

Im dritten Schritt müsst ihr den Mondsucher in einem Gefäß in der „Grube der ewigen Sande“ finden. Begebt euch zum Gefäß und zerschlagt es, danach kommt er raus. Wir zeigen euch den Fundort im folgenden Video:

Fundort vom Mondsucher im Turm der Stille

Im letzten Schritt müsst ihr den Mondsucher im Bereich „Turm der Stille“ aufsuchen. Er befindet sich im Sarg eines Totengräbers (Gegnertyp). Um ihn zu befreien, müsst ihr einfach den Feind besiegen. Wir zeigen euch den Fundort im folgenden Video:

