Prince of Persia - The Lost Crown: Alle Amulette für Werkzeuge eines Propheten

Die Amulette in Prince of Persia: The Lost Crown können euch entscheidende Gameplay-Vorteile verleihen. Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller Amulette mit Liste.

Fundorte aller Amulette in Prince of Persia: The Lost Crown

Insgesamt könnt ihr 36 Amulette in Prince of Persia: The Lost Crown finden, plus ein weiteres aus der Deluxe Edition des Spiels bekommen. Wenn ihr alle Amulette findet, erhaltet ihr auch die Trophäe „Werkzeuge eines Propheten“.

Die Amulette erhaltet ihr durch Nebenmissionen und aus (versteckten) Truhen. Weitere könnt ihr bei der Schmidin, der Magierin und dem Sammler kaufen. Andere erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf. Amulette könnt ihr nur an Waq-Waq-Bäumen austauschen.

Anders als die Outfits des Spiels, verleihen euch die Amulette jedoch Vorteile im Spiel. Darum solltet ihr immer die Augen nach ihnen offen halten. Wenn ihr Lieblingsamulette habt, solltet ihr sie zudem bei der Schmiedin in der Zuflucht hochleveln. Hierdurch entfalten sie ihr volles Potential. Ihr könnt jedes Amulett insgesamt 2-mal hochleveln.

Das folgende Video von YouTuber „Game Guides Channel“ zeigt euch alle Fundorte. Bedenkt aber dabei, dass ihr für manche Amulette gewisse Zeitfähigkeiten benötigt, die ihr erst im Storyverlauf bekommt. Weiter unten listen wir euch alle Amulette auf, damit ihr leichter sehen könnt, welche euch noch fehlen:

Alle Amulette mit Liste

Wie oben bereits erwähn, gibt es insgesamt 36 Amulette im Spiel. Die folgende Liste zeigt euch alle deutschen Namen:

Segen Gehörnte Viper Arslan Ruhm Wolfsbraut Zurvans Stimme Mithra-Schild Roxanas Huld Klingentänzer Drachenkönig Rostams Gunst Vier Königssterne Hungerndes Herz Böser-Blick-Amulett Schicksalsblick Chakram-Sog König Jamshid Standhaft Wasserflucht Frischer Wind Feuerfalke Heiliges Feuer Unbeugsam Schimmerlöwe Weißer Pfau Ards Fortuna Donner-Amulett Frost-Amulett Verethragnas Zorn Pein-Amulett Arashs Pfeilkopf Berg Damavand Schockwelle Ekbatana-Siegel Götterspeer Ayyar-Amulett Leereklinge

Das Amulett „Wohlstandsvogel“ erhaltet ihr nur, wenn ihr die Deluxe-Edition des Spiels habt. Darum ist es oben nicht mit aufgelistet.

