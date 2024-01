Prince of Persia - The Lost Crown: Alle versteckten Truhen für „Die Architektin“

In Prince of Persia: The Lost Crown müsst ihr für die Nebenmission „Die Architektin“ versteckte Truhen finden und öffnen. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte und wie ihr die versteckten Kisten öffnet.

Fundorte aller versteckten Kisten

„Die Architektin“ gehört zu den neun Nebenquests des Spiels. Die Nebenmission startet zwar nicht automatisch, dafür könnt ihr jedoch schon vor dem offiziellen Beginn der Quest Fortschritte erzielen. Insgesamt gibt es 9 versteckte Truhen.

Im Spielverlauf trefft ihr zuerst auf die mysteriösen Truhen, bevor ihr mit der Architektin reden könnt. Ihr erkennt die versteckten Kisten daran, dass auf dem Boden eine leere silberne Plattform steht, die ebenfalls eine blaue Inschrift aufweist. Jede Kiste hat eine Belohnung für euch parat. Um an die jeweilige Truhe zu kommen, müsst ihr immer ein kleines Rätsel lösen.

Die anderen acht Nebenmissionen heißen übrigens wie folgt:

Die verlorenen Krieger Freigelegte uralte Macht Der Mondsucher Mutterliebe Prophezeiung des Berges Qaf Schatz der sieben Weltmeere Der unmögliche Anstieg Der Deserteur

Sie müsst ihr absolvieren, wenn ihr alle Trophäen und Erfolge haben wollt. Die Nebenmission „Die Architekin“ müsst ihr im Gebiet „Die Oberstadt“ annehmen, genauer gesagt im Ostbereich. Nachdem ihr alle Kisten geöffnet habt, müsst ihr zur Architektin zurückkehren, um dort ein weiteres Rätsel zu lösen. Der folgende Screenshot zeigt euch den Fundort der Architektin:

Versteckte Truhen im Hyrkanischen Wald

Für die erste versteckte Kiste im hyrkanischen Wald benötigt ihr keine Fähigkeiten. Ihr müsst nur das umliegende Gras zerschneiden, danach zeigt sich die Truhe. Das folgende Video zeigt euch den Fundort und die Lösung:

Prince of Persia - The Lost Crown: Hyrkanischer Wald - Versteckte Truhe #1 Abonniere uns

Für die zweite versteckte Kiste im hyrkanischen Wald müsst ihr ein kleines Rätsel mit Steinstatuen lösen. Hierfür benötigt ihr die Fähigkeit Dimensionsklaue. Das folgende Video zeigt euch den Fundort und die Lösung:

Prince of Persia - The Lost Crown: Hyrkanischer Wald - Versteckte Truhe #2 Abonniere uns

Versteckte Truhe in der Unterstadt

Um diese versteckte Truhe in der Unterstadt zu öffnen, benötigt ihr den Bogen. Im folgenden Video zeigen wir euch den Fundort und die Lösung:

Prince of Persia - The Lost Crown: Unterstadt - Versteckte Truhe #1 Abonniere uns

Versteckte Truhe im Heiligen Archiv

Für die erste versteckte Truhe im Heiligen Archiv benötigt ihr keine Fähigkeiten. Ihr müsst euch nur an der richtigen Stelle hinsetzen (linker Stick nach unten). Das folgende Video zeigt euch den Fundort und die Lösung:

Prince of Persia - The Lost Crown: Heiliges Archiv - Versteckte Truhe #1 Abonniere uns

Für die zweite versteckte Truhe im heiligen Archiv benötigt ihr die Fähigkeiten „Schatten von Simurgh“ und „Eile von Simurgh“. An der Kiste selbst befindet sich eine Tafel, auf der ihr ein bestimmtes Muster aktivieren müsst. Die folgenden Screenshots zeigen euch den Fundort der Kiste und die Lösung, um die Truhe erscheinen zu lassen. Klickt auf die Bilder, um sie zu vergrößern:

Versteckte Truhe im Versunkenen Hafen

Für die Truhe im Versunkenen Hafen müsst ihr eine Runde „Tic-Tac-Toe“ spielen. Haltet Dreieck/Y gedrückt und werft euren Bogen nach oben links. Daraufhin spawnt eine Kiste, die ihr besiegen müsst. Das folgende Video zeigt euch den Fundort, die Lösung und den Kampf:

Prince of Persia - The Lost Crown: Versunkener Hafen - Versteckte Truhe #1 Abonniere uns

Versteckte Truhe in Die Tiefen

Für die versteckte Truhe in den Tiefen müsst ihr eine Schattenkopie erschaffen können (Zeitfähigkeit „Schatten von Simurgh“). Um die Truhe zu öffnen, müsst ihr gleichzeitig vor den beiden Siegeln sein. Springt vor ein Siegel und drückt L1/LB. Danach springt ihr vor das andere Siegel. Das folgende Video zeigt euch den Fundort und die Lösung:

Prince of Persia - The Lost Crown: Die Tiefen - Versteckte Truhe #1 Abonniere uns

Versteckte Truhe im Turm der Stille

Ähnlich wie bei der versteckten Truhe im Versunkenen Hafen müsst ihr hier erneut Dreieck/Y halten und euren Bogen werfen. Auf der großen Brücke müsst ihr euch so hinstellen, sodass die Steinformation optisch zusammengefügt wird. Daraufhin werft ihr den Bogen in die Mitte des Steinkonstrukts. Das folgende Video zeigt euch die Lösung und den Fundort.

Prince of Persia - The Lost Crown: Turm der Stille - Versteckte Truhe #1 Abonniere uns

Verstecke Truhe in der Grube der ewigen Sande

Um die Truhe in der Grube der ewigen Sande zu öffnen, benötigt ihr die Zeitfähigkeit „Dimensionsklaue“. Um die Kiste zu öffnen, müsst ihr jedoch zuerst in die Oberstadt (Osten) reisen und euch dort nach links bewegen, bis ihr einen Gegner seht, der einem großen Pharaoh aus Stein ähnelt. Sammelt ihn ein und begebt euch daraufhin zur Truhe. An der Truhe müsst ihr den Feind mit der Dimensionsklaue frei lassen und von den Steinwänden zerquetschen lassen. Das folgende Video zeigt euch den Fundort des Gegners, der Kiste und die Lösung:

Prince of Persia - The Lost Crown: Grube der ewigen Sande - Versteckte Truhe #1 Abonniere uns

Lösung für die Architektin

Sobald ihr alle versteckten Truhen geöffnet habt, hat die Architektin ein letztes Rätsel für euch. In diesem Rätsel müsst ihr die Steintafeln in der richtigen Reihenfolge aktivieren, benutzt eure Pfeile dafür. Danach öffnet sich ein Tor, geht hinein und sammelt dort alles ein. Das folgende Video zeigt euch die Lösung und die Belohnungen:

Prince of Persia - The Lost Crown: Die Achitektin - Lösung Abonniere uns

