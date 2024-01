Prince of Persia - The Lost Crown: Spielzeit und Missionsübersicht

Prince of Persia: The Lost Crown geht neue Wege und kann dieses Mal dem Metroidvania-Genre zugeordnet werden. Darum fragen sich viele Spieler, wie viel Spielzeit das 2D Action-Adventure bietet. Im Folgenden verraten wir es euch und listen euch zudem noch alle Hauptmissionen auf.

Prince of Persia: The Lost Crown Facts

Wie viel Spielzeit hat Prince of Persia: The Lost Crown?

Die Spielzeit von Prince of Persia: The Lost Crown hängt wie immer von mehreren Faktoren ab, wie beispielsweise dem ausgewählten Schwierigkeitsgrad, wie viele Nebenmissionen ihr absolviert und wie viel ihr von der Map aufdeckt.

Da The Lost Crown ein Metroidvania ist, gibt es auch nicht den „einen richtigen Weg“. Manchmal kann es in einem Kapitel vorkommen, dass ihr mehrere Missionsziele erhaltet und ihr selbst entscheiden müsst, welches Ziel ihr zuerst verfolgt. Hierdurch kommt es vor, dass ihr Fähigkeiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten freischaltet. Das kann mitunter eure Spielzeit beeinflussen.

Wenn ihr euch jedoch einzig und allein auf die Hauptstory konzentriert, benötigt ihr circa 13 bis 17 Stunden, um die Geschichte zu beenden. Wenn ihr jedoch alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, braucht ihr circa 25 bis 30 Stunden, um die 100 % zu erreichen.

Mit unserem Test und dem folgenden Gameplay-Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Prince of Persia: The Lost Crown verschaffen:

Prince of Persia: The Lost Crown – Gameplay-Trailer

Missionsübersicht von Prince of Persia: The Lost Crown

Insgesamt gibt es in Prince of Persia: The Lost Crown 10 Hauptmissionen. Wir listen sie euch auf, damit ihr einen Überblick bekommt:

Prolog Verloren auf dem Berg Qaf Der entführte Prinz Der Tiger und die Ratte Der Pfad zum Sandgefängnis Finsterstes Wesen Die Himmelswächter Rückkehr in die Vergangenheit Vater und Sohn Die Kreuzung der Zeit

Zusätzlich zu den 10 Hauptmissionen gibt es noch 9 Nebenquests, 10 Athra-Fähigkeiten, 6 Zeitfähigkeiten, 36 unterschiedliche Amulette, 5 Outfits und noch vieles weitere zum Freischalten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.