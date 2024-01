Prince of Persia - The Lost Crown: Vollständige Karte mit allen Schnellreisepunkten

Prince of Persia: The Lost Crown hat eine große Map mit unterschiedlichen Biomen zu bieten, die ihr jedoch alleine aufdecken sollt. Damit euch das Vorankommen etwas leichter fällt, zeigen wir euch alle Kartenabschnitte.

Prince of Persia: The Lost Crown Facts

Vollständige Map in Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown ist ein Metroidvania, das Spiel gibt euch keine vollständige Karte an die Hand. Wenn ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, müsst ihr auch die gesamte Map aufdecken. Da geht kein Weg dran vorbei.

Denkt aber daran, dass ihr die gesamte Karte erst aufdecken könnt, wenn ihr alle sechs Zeitfähigkeiten besitzt. Während eurer Spielzeit schaltet ihr nach und nach immer weitere Zeitfertigkeiten automatisch frei. Sie sind nicht verpassbar, da ihr sie durch die Hauptmissionen erhaltet.

Die neu gewonnenen Zeitfähigkeiten ermöglichen es euch, die zuvor nicht erreichbaren Areale eines Kartenabschnitts zu betreten. Im Folgenden zeigen wir euch alle Biome der Map, mit ihren Schnellreisepunkten (blaues Vogelsymbol) und Waq-Waq-Bäumen (Checkpoints - gelbes Baumsymbol). Klickt auf das jeweilige Bild, um es zu vergrößern. Durch die Screenshots sollte euch die Orientierung wesentlich leichter fallen.

Alte Königsstraße

Biom: Alte Königsstraße (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Unterstadt und die Zuflucht

Die Unterstadt und die Zuflucht haben auf der Karte eine bräunliche Farbe:

Biome: Unterstadt und die Zuflucht (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hyrkanischer Wald und Soma-Baum

Der hyrkanische Wald und Soma-Baum werden mit einer grünen Farbe dargestellt:

Biome: Hyrkanischer Wald und Soma-Baum (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Heiliges Archiv und Tempel des Wissens

Das Heilige Archiv und der Tempel des Wissens sind grau hervorgehoben:

Biome: Heiliges Archiv und Tempel des Wissens (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Oberstadt und Königliche Korridore:

Die Oberstadt und die königlichen Korridore werden lila dargestellt:

Biome: Oberstadt und Königliche Korridore (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Tiefen und Katakomben

Biome: Die Tiefen und Katakomben (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Versunkener Hafen

Biom: Versunkener Hafen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Grube der ewigen Sande

Biom: Grube der ewigen Sande (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Stürmisches Meer

Das stürmische Meer ist blau dargestellt:

Biom: Stürmisches Meer (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Turm der Stille

Biom: Turm der Stille (Bildquelle: Screenshot GIGA)

