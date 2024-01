Indiana Jones 6: Keine Fortsetzung, aber neue Geschichten

Im Sommer 2023 ging Indiana Jones in sein inzwischen fünftes Kino-Abenteuer. In „Das Rad des Schicksals“ schwingt Harrison Ford noch einmal seine Peitsche. Und danach? Wie sieht es mit Indiana Jones 6 aus?

Harrison Ford ist inzwischen 80 Jahre alt. Für den letzten Film wurde sein Gesicht in einigen Szenen per AI-Technik verjüngt. Damit sollen Zuschauer noch einmal das Gefühl der alten Filme bekommen. Film-seitig dürfte es auch der letzte Auftritt sein, bei dem Harrison Ford die Hauptrolle übernimmt. Dennoch muss man nicht ganz auf neue Abenteuer mit dem bekannten Archäologen verzichten. Der neue Teil „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ startete am 29. Juni 2023 im Kino und kann mittlerweile bei Disney+ im Stream angesehen werden (zum Streaming-Anbieter).

Indiana Jones 6? Neuer Film ohne Harrison Ford

Die digitale Verjüngung beschränkt sich nur auf die Anfangsszenen, in denen es eine Rückschau auf die früheren Abenteuer des Archäologen zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs gibt. Die Haupthandlung von Indiana Jones 5 spielt dann im Jahr 1969. „Das Rad des Schicksals“ soll das letzte Abenteuer von Indiana Jones mit Harrison Ford in der Hauptrolle werden. Das bestätigte der Schauspieler bei der „D23 Expo“ im Jahr 2023.

Der Trailer zum neuesten Indiana-Jones-Film:

Indiana Jones und das Rad des Schicksals - Trailer Deutsch

Das bedeutet aber nicht, dass es keine Fortsetzung zu Indiana Jones mehr geben wird. Auch wenn ein sechster Teil in der bekannten Form ausgeschlossen ist, gibt es Überlegungen zu einer Fortsetzung des Kult-Franchises.

Die alten Teile von Indiana Jones gibt es im Stream bei Disney+.

Indiana Jones: Spin-off als Serie möglich

Im Podcast „The Dagobah Dispatch“ spricht die Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy über die weiteren Pläne zur Indiana-Jones-Reihe. Demnach könnte es nach Harrison Fords letztem Auftritt weitere Geschichten in Form einer Serie geben. Neue Filme, in denen Jones von jemand anderem als dem Franchise-Gesicht gespielt wird, sind aber nach ihren Aussagen ausgeschlossen. Die Rolle des Indiana Jones soll nicht mit einem anderen Schauspieler neu besetzt werden.

Schon im Jahr 2022 gab es Pläne zu einer Indiana-Jones-Serie bei Disney+. Das Projekt, das als Prequel zu „Jäger des verlorenen Schatzes“ laufen sollte, wurde jedoch schnell wieder eingestellt. In einer möglichen neuen Serie könnte es um eine Nebenfigur aus den bisherigen Filmen gehen. Auch wenn Ford durch die KI-Technik im anstehenden Film wieder als junger Abenteurer dargestellt werden kann, soll damit kein komplett neuer sechster Teil umgesetzt werden. Ein klassischer „Indiana Jones 6“-Film ist demnach ausgeschlossen. Ob und wie es mit anderen Geschichten weitergehen könnte, ist noch nicht bekannt.

Neues Spiel von Indiana Jones in Arbeit

Zwar ist noch nicht bekannt, ob es einen neuen Film oder eine Serie mit „Indy“ geben wird, Anfang 2024 wurden aber die Arbeiten an einem neuen Indiana-Jones-Spiel bekanntgegeben. Verantwortlich ist das Studio „Machine Games“, das bereits die letzten „Wolfenstein“-Teile umgesetzt hat. Der neue „Indy“-Titel trägt den Namen „Indiana Jones und der große Kreis“. Die Story setzt nicht die Handlung aus dem letzten Film fort. Stattdessen ist der Plot zwischen „Jäger des verlorenen Schatzes“ und “Der letzte Kreuzzug“ im Jahr 1937 angesiedelt. Einen ersten Trailer gibt es bereits:

Indiana Jones und der Große Kreis – Offizieller Gameplay-Trailer

Bei dem neuen Spiel wird es sich um ein Adventure mit First-Person-Perspektive handeln. Es wird jedoch nur für Xbox und PC veröffentlicht, nicht für PlayStation. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, die neue Indiana-Jones-Geschichte soll aber noch 2024 erscheinen.

