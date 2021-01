Einige von euch werden bereits in seinen Filmen mit der Figur Indiana Jones mitgefiebert haben und vielleicht auch schon das eine oder andere Spiel mit ihm gespielt haben. Solltet ihr ihn vermissen, gibt es jetzt gute Nachrichten – er kehrt zurück.

Indiana Jones Facts

Indiana Jones: Der erste Teaser

Bethesda hat kürzlich ein neues Projekt von Wolfenstein-Entwickler MachineGames angeteasert. Das neue „Indiana Jones“-Spiel wird von Todd Howard in Zusammenarbeit mit LucasfilmGames produziert und soll eine originelle Geschichte beinhalten, die nicht auf einem existierenden Film basiert. Vermutlich auch nicht auf dem fünften Film, dessen Dreharbeiten bald beginnen sollen.

Es ist noch nicht viel zum kommenden Spiel bekannt und laut Bethesda kann es auch noch einige Zeit dauern, bis mehr dazu verraten wird. Ein erster Teaser gibt zumindest ein paar Hinweise darauf, worauf ihr euch freuen könnt. Indi's ikonischer Hut und seine Peitsche dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Wer entwickelt das Spiel?

Machine Games ist ein Tochterunternehmen von Bethesda und dessen Muttergesellschaft ZeniMax Media, die bald zu Microsoft gehören wird. Das Studio hat sich mit Spielen wie Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein 2: The New Colossus, den Spin-offs Youngblood und Cyberpilot und Weiteren einen Namen gemacht.

2021 erwarten euch noch viele weitere Spiele.

Aus den Kommentaren lässt sich herauslesen, dass sich die Fans riesig auf ein neues „Indiana Jones“-Spiel freuen. Ob dieses aufgrund der Übernahme von Bethesda durch Microsoft zuerst oder exklusiv für Xbox-Plattformen erscheinen wird, bleibt abzuwarten.

Was sagt ihr denn zur Ankündigung? Besucht uns gern auf Facebook und schreibt es uns in die Kommentare.