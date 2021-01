Young woman drinking coffee from large disposable cup at take away counter of cafe

Die PlayStation 5 hat in den vergangenen Monaten viel Aufsehen erregt. Spieler freuten sich auf die Möglichkeiten, die die Next-Gen-Konsole mitbringt, neue Spiele sind erschienen und Fans machen sich darüber Gedanken, was die PS5 noch so leisten könnte – wie wäre es mit Kaffee brühen?

Ergänzung für den KFC Gaming-PC

Es war ursprünglich nur ein Spaß, am Ende machte die Fastfood-Kette KFC (Kentucky Fried Chicken) allerdings Ernst und veröffentlichte gemeinsam mit Cooler Master einen Gaming-PC mit integriertem Warmhaltefach für Hühnchen. So wie es aussieht, regte das die Fantasie anderer Fans an.

TikTok-Nutzer @fnmeka zum Beispiel war offenbar der Meinung, die PS5 sollte dem KFC-PC in nichts nachstehen und produzierte ein Video, das zahlreiche Kaffeefans begeistert.

PlayStation 5: Kaffee zum Hühnchen?

Ob diese „Special Edition“ der PlayStation 5 am Ende auch die Namen falsch auf die Becher schreibt, ist nicht bekannt, doch Kaffee brühen kann sie in der Vorstellung von @fnmeka wie die großen.

Die Starbucks-PS5 ist passend zum auf Kaffee spezialisierten Einzelhandelsunternehmen in Grün gehalten und mit dem unverwechselbaren Logo versehen. Der Clue? Durch Knopfdruck auf dem Controller öffnet sich in der oberen Hälfte der PlayStation 5 ein Fach und der Nutzer erhält einen Becher mit frischem Kaffee quasi ins Haus geliefert.

Natürlich ist diese Special Edition nicht echt und es handelt sich um ein Video – aus den Kommentaren lässt sich allerdings herauslesen, dass es einige potenzielle Käufer gäbe. Manche würden es allerdings bevorzugen, wenn die Next-Gen-Konsole gleich das passende Sandwich bereithalten würde.

