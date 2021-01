Super Mario begleitet uns bereits seit Dekaden und Gerüchten zufolge befindet sich ein neuer Titel in der Entwicklung. Dabei könnte es sich sogar um ein neues „Mario Party“-Spiel des Entwicklers NDcube handeln.

Nintendo Switch Facts

Was deutet auf ein neues Spiel hin?

Der Erfolg der „Mario Party“-Spiele war bisher eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Während einige Teile nicht so gut abschnitten, war das Spiel Super Mario Party aus dem Jahr 2018 ein voller Erfolg. Die Seite DualShockers berichtet von über 12 Millionen verkauften Exemplaren.

Nintendo hat einige gute Spiele für die Switch veröffentlicht.

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Top 10: Die aktuell beliebtesten „Nintendo Switch“-Spiele in Deutschland

Scheinbar möchte Entwicker NDcube jetzt an den Erfolg anknüpfen. Twitter-Nutzer NintendoMemo fand in einer japanischen Broschüre des Entwicklers eine Art Stellenanzeige. „Lasst uns zusammen ein neues Spiel machen“, steht dort geschrieben. Das Team sucht offenbar nach neuen Entwicklern für das kommende Spiel, das in der Broschüre in der Form eines Nintendo-Switch-Spiels angedeutet wird.

NDcube ist kein Unbekannter

Das Entwicklerteam von NDcube war auch in der Vergangenheit für zahlreiche Spiele zuständig. Darunter fallen Wii Party sowie die „Animal Crossing Pocket Camp“-App. Diese Erfahrung könnte helfen, ein Spiel zu entwickeln, das die Fanherzen genauso im Sturm erobert, wie es bei Super Mario Party der Fall war.