Obwohl Sony bislang noch nicht auf die Stimmen der Fans reagiert hat, geben viele Spieler die Hoffnung nicht auf: Sie wollen eine schwarze PS5! Ein Händler wollte den Konsolen-Traum wahrmachen, rudert nun jedoch zurück – laut eigenen Angaben jedoch aus verständlichen Gründen.

Schwarze PlayStation 5: Händler verkauft neue Konsole im dunklen Retro-Look

Wer gerade mit dem Gedanken spielt, sich eine PS5 zuzulegen, muss sich in Geduld üben. Selbst einige Vorbesteller haben ihre Konsole auch kurz nach dem Jahreswechsel noch nicht erhalten – neue Bestellungen lassen sich bislang ebenfalls nicht aufgeben.

Am gewöhnungsbedürftigen Design der Konsole scheinen sich schlussendlich recht wenige Spieler zu stören. Wer dennoch eine schwarze PS5 sein Eigen nennen will, der muss auf Alternativen wie Folien oder austauschbare Faceplates ausweichen. Doch auch das sieht Sony nur ungern und droht mit rechtlichen Schritten.

Umso erstaunlicher ist es, dass der amerikanische Hersteller SUP3R5 trotzdem bald eine schwarze PS5 zum Verkauf anbietet. Die Besonderheit: Die Konsole erstrahlt im schicken Retro-Look und erinnert an die inzwischen mehr als 20 Jahre alte PlayStation 2. Auch der Controller wurde von dem Händler einem Redesign unterzogen, um zur Konsole zu passen.

PS5 im Retro-Look: Schwarze Konsolen-Version kämpft mit einem Problem

Um dem Retro-Controller seinen neuen Anstrich verpassen zu können, muss er komplett zerlegt werden. Dadurch erlischt jedoch die Garantie – mit anderen Worten: Solltet ihr anschließend einmal Probleme mit dem Eingabegerät haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sony euch nicht weiterhelfen wird und ihr euch stattdessen direkt beim Händler melden und auf Kulanz hoffen müsst.

Bei der Konsole sieht das hingegen etwas anders aus. Diese muss für die Verwandlung nicht komplett zerlegt werden, sodass der Garantieanspruch auch nach dem Umbau erhalten bleibt.

Was man ebenfalls nicht unerwähnt lassen sollte: Zum UVP bekommt ihr die PS5 in diesem Design nicht. Für 649 US-Dollar gibt es die Digital-Version, für die PS5-Variante mit Disc-Laufwerk gibt es noch keine Preisangabe. Lediglich 304 Konsolen sollen am Ende vom Band gehen, die Spezial-Version ist also stark limitiert. Vorbestellungen werden ab dem 08. Januar 2021 entgegengenommen, die Auslieferung der Konsolen erfolgt dann im späten Frühling 2021.