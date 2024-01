Prince of Persia - The Lost Crown: Alle verlorenen Krieger finden

Für die Nebenmission „Die verlorenen Krieger“ müsst ihr Ardashirs Soldaten vom Fluch befreien. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der verlorenen Krieger, damit ihr die Nebenquest abschließen könnt.

Insgesamt müsst ihr 8 verlorene Soldaten aufsuchen und besiegen. Als letztes müsst ihr den Boss Ardashir bezwingen, um die Nebenmission „Die verlorenen Krieger“ abzuschließen. Je mehr Fähigkeiten euch zur Verfügung stehen und je weiter ihr eure Waffen aufgelevelt habt, desto leichter sind die Feinde. Ihr könnt auch alle verlorenen Krieger nach der Story besiegen, sie sind nicht verpassbar.

„Die verlorenen Krieger“ gehört zu den insgesamt neun Nebenmissionen des Spiels. Der Vollständigkeit halber listen wir euch noch die weiteren acht Nebenquests auf:

Prophezeiung des Berges Qaf Freigelegte uralte Macht Der Mondsucher Mutterliebe Die Architektin Schatz der sieben Weltmeere Der unmögliche Anstieg Der Deserteur

Die Nebenmission startet im Gebiet Unterstadt. Um die Nebenquest zu starten, müsst ihr Nojan finden, mit ihm reden und die Mission annehmen. Nojan sitzt auf dem Boden und ihr solltet ihm automatisch im Spielverlauf begegnen. Sicherheitshalber zeigen wir euch im folgenden Screenshot den Fundort von Nojan:

Hier könnt ihr die Nebenmission „Die verlorenen Krieger“ annehmen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr könnt die Gegner in einer beliebigen Reihenfolge bezwingen. Es gibt keinen vorgeschriebenen Weg, um die Nebenmission abzuschließen. Als Belohnung erhaltet ihr Zeitkristalle, Xerxes, die ihr beispielsweise beim Sammler (Händler) ausgeben könnt und eine Trophäe.

Wichtig: Einige Krieger könnt ihr erst finden, sobald alle 6 Zeitfähigkeiten besitzt. Die Zeitfertigkeiten erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story. Da kein verlorener Soldat verpassbar ist, könnt ihr sie auch nach der Kampagne aufsuchen und bezwingen. Falls sich der ein oder andere verlorene Gegner nicht an der unten gezeigten Stelle befindet, müsst ihr die Geschichte noch weiter vorantreiben.

Tipp: Jeder besiegte Krieger lässt ein Insigne von Persepolis fallen. Sammelt es am besten immer ein. Wenn ihr in die Optionen geht und auf den Reiter „Sage“ wechselt, könnt ihr bei den Questobjekten die Items untersuchen. In der Beschreibung seht ihr von welchem Feind ihr das Insigne erhalten habt. Hierdurch könnt ihr verfolgen, welche Gegner euch noch fehlen.

Khosrow im hyrkanischen Wald - Fundort

Khosrow befindet sich im hyrkanischen Wald. Ganz in der Nähe ist übrigens auch die Kanonenkugel, die ihr für die Nebenmission „Der Deserteur“ benötigt. Das folgende Video zeigt euch den Fundort und den Kampf:

Bijan und Reza in Die Tiefen - Fundort

Bijan befindet sich im Gebiet „Die Tiefen“ über einem der Waq-Waq-Bäume, verwendet ihn als Anhaltspunkt. Leider haben wir ihn gefunden, als wir keine Karte hatten, was Teil der Hauptkampagne ist. Das Video hilft euch trotzdem weiter:

Reza befindet sich ebenfalls im Bereich „Die Tiefen“. Das folgende Video zeigt euch den Fundort und den Kampf:

Saman in Gruben der ewigen Sande - Fundort

Saman ist im Gebiet „Gruben der ewigen Sande“. Das folgende Video zeigt euch den Fundort und den Kampf:

Masoud in der Oberstadt - Fundort

Masoud befindet sich in der Oberstadt, links von der Architektin. Das folgende Video zeigt euch den Fundort und den Kampf:

Morteza in Alte Königsstraße - Fundort

Morteza befindet sich auf der alten Königsstraße. Das folgende Video zeigt euch den Fundort und den Kampf:

Pirouz in Turm der Stille - Fundort

Pirouz befindet sich im Turm der Stille, genauer gesagt oben rechts in dem Teilbereich in dem vereiste Felsbrocken herunterfallen. Das folgende Video zeigt euch den Weg zu Pirouz und den Kampf:

Koorosh im Heiligen Archiv - Fundort

Koorosh befindet sich im rechten Teilbereich vom Gefängnis, was unter dem heiligen Archiv liegt. Sehr wichtig: Um Koorosh erreichen zu können, müsst ihr vorher den Schlüssel vom Gefängniswärter bekommen. Ihr könnt den Wärter erst besiegen, wenn ihr die Zeitfähigkeit „Hellsicht“ besitzt. Der Wärter befindet sich im Nordosten der Region Heiliges Archiv/Tempel des Wissens. Sobald der Wärter auf die Knie geht, müsst ihr „Hellsicht“ aktivieren (R3/RS), um ihm weiteren Schaden zuzufügen. Das folgende Video zeigt euch die Location und den Kampf gegen den Wärter. Weiter unten findet ihr den Fundort und den Kampf gegen Koorosh.

Nachdem ihr den Wärter besiegt und den Schlüssel bekommen habt, könnt ihr euch zu Koorosh begeben. Das folgende Video zeigt euch den Weg zum Fundort und den Kampf:

Bosskampf gegen Ardashir in der Unterstadt

Sobald ihr die 8 verlorenen Krieger besiegt habt, müsst ihr Ardashir bezwingen, um die Nebenmission abzuschließen. Das folgende Video zeigt euch den Fundort und den Kampf:

