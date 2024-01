Prince of Persia - The Lost Crown: Gelbe Wände zerstören

In Prince of Persia: The Lost Crown lauft ihr schon relativ früh im Spiel gelb leuchtenden Wänden über den Weg. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr die goldenen Steinwände zerstört.

Voraussetzung, um goldene Wände zu zerstören

Da Prince of Persia: The Lost Crown ein Metroidvania ist, ist es normal, dass ihr nicht sofort alle Bereiche der Map betreten könnt. Nach und nach schaltet ihr neue Fähigkeiten frei, die euch ermöglichen weitere Areale der Karte aufzudecken.

Das ist auch bei den gelben Steinwänden der Fall. Um die goldenen Mauern zerstören zu können, benötigt ihr die Zeitfähigkeit Dimensionsklaue. Die Dimensionsklaue erhaltet ihr im Kapitel 4 „Der Pfad zum Sandgefängnis“.

Im vierten Kapitel gibt es jedoch zwei Missionsziele. Wenn ihr die Dimensionsklaue schnellstmöglich bekommen möchtet, müsst ihr euch durch das Biom „Versunkener Hafen“ zum Gebiet „Hyrkanischer Wald“ vorkämpfen und dort den Boss „Kiana, Königin des Waldes“ besiegen. Nachdem ihr den Boss bezwungen habt, erhaltet ihr die Zeitfähigkeit Dimensionsklaue.

Nachdem ihr „Kiana, Königin des Waldes“ besiegt habt, erhaltet ihr die Zeitfähigkeit Dimensionsklaue. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gelb leuchtende Wände zerschlagen

Sobald ihr die Fertigkeit Dimensionsklaue habt, könnt ihr die goldenen Wände einreißen. Sucht in der Nähe einer Wand nach einem Gegenstand, der explosionsfähig ist. Dazu zählen unter anderem rote Fässer, lila pulsierende Auswüchse oder Minen.

Sobald ihr einen dieser Gegenstände gefunden habt, müsst ihr mit Kreis/B die Dimensionsklaue einsetzen und das Item einsammeln. Danach geht ihr zur Wand und haltet Kreis/B gedrückt. Nun zielt ihr mit dem eingesammelten Objekt auf die Mauer, schmeißt ihn gegen die Wand und bringt sie somit zum Einsturz.

Ob ihr einen Gegenstand eingesammelt habt, erkennt ihr am dazugehörigen Symbol im unteren linken Bildschirmrand. Wenn sich in eurer Dimensionsklaue ein Item befindet, seht ihr in der linkeren unteren Ecke einen blau umrandeten Würfel.

Hinter den gelben Wänden findet ihr oftmals nützliche Items, Kristalle, Outfits oder andere nützliche Gegenstände. Wir zeigen euch im folgenden Video ein Beispiel, wie ihr mit der Dimensionsklaue eine goldene Wand zerstört:

