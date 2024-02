Skull and Bones: Kuharibu finden und besiegen

In Skull and Bones könnt ihr euch bereits im frühen Spielverlauf auf die Jagd nach einem riesigen Seemonster begeben. Die Quest dazu müsst ihr jedoch erstmal finden. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr die Quest „Aus der Tiefe“ freischalten könnt und was es braucht, um mit Kuharibu fertig zu werden.

Quest „Aus der Tiefe“ finden

Auf Latrina könnt ihr die Quest „Aus der Tiefe“ annehmen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um Kuharibu aufzuspüren, müsst ihr zunächst den Außenposten Lanitra in der Region „Küste von Angaya“ aufsuchen. Sprecht dort mit dem Meisterjäger des Seevolks und nehmt die Quest „Aus der Tiefe“ an.

Die Missionbeschreibung lautet wie folgt: „Zahlreiche Schiffe wurden an der Küste von Afrika auf mysteriöse Weise zerstört. Es mehren sich die Gerüchte von einem Schrecken der Tiefe. Untersuche die mysteriöse Sichtung“. Für den Abschluss der Mission erhaltet ihr 600 Silber und 50 Ruhm.

Der Aufenthaltsort von Kuharibu wird auf der Karte markiert. Die Bestie befindet sich im Norden des Außenpostens Île Michel in der westlichen Senke. Bevor ihr euch dorthin aufmacht, solltet ihr euch aber erst gut vorbereiten

Wie besiege ich Kuharibu in Skull and Bones?

Kuharibu kann zwar einiges wegstecken, erleidet durch ein paar gezielte Breitseiten auf den Kopf aber doch deutliche Verletzungen. Das Problem ist, dass die Meereskreatur oft untertaucht und nicht selten nur dann wieder zum Vorschein tritt, wenn es im Begriff ist anzugreifen.

Einem Angriff der Besite zu entgehen ist nahezu unmöglich und ein direkter Treffer zehrt kräftig an der Gesundheitsleiste eures Schiffs. Wir empfehlen euch Kuharibu gemeinsam mit anderen Spielern anzugreifen. Das Seemonster fokussiert sich bei seinen Angriffen meist auf nur einen Spieler und hat keine Fähigkeiten, die es ihm erlauben, mehrere Feinde ins Visier zu nehmen.

Im Falle dessen, dass ihr euch der Kreatur alleine entgegenstellen wollt, solltet ihr zumindest das Padewakang-Schiff euer Eigen nennen können und es mit kräftigen Kanonen bestücken. Schiffsrang 7 ist ein guter Indikator dafür, dass ihr auf den Kampf ausreichend vorbereitet seid.

Geht in Deckung, wenn euch Kuharibu angreift. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Taktisch bleibt euch in den meisten Fällen nichts anderes übrig als Kuharibu Angriffe einzustecken. Begebt euch kurz voher in Deckung und trimmt während des Kampfes die Segel nicht, um stets genügend Ausdauer für die Deckungsfunktion zu haben. Mit kleinen Schiffen könnt ihr bei hoher Geschwindikeit hingegen auch versuchen direkt vor einem Angriff nach links oder rechts auszuweichen.

Der Schwachpunkt von Kuhharibu scheint der Kopf – im Speziellen die Augen – zu sein. Konzentriert euch also darauf, wenn ihr der Kreatur ordentlich zusetzen wollt. Für das Besiegen der Bestie erhaltet ihr folgende Belohnungen:

2x Monströses Fleisch

3x Monströser Zahn

200 Ruhm

Ihr könnt die Quest nach erfolgreichem Abschluss täglich wiederholen. Stattet dem Außenposten Lanitra einfach erneut einen Besuch ab und nehmt die Mission wie gehabt beim Meisterjäger des Seevolks an. Wollt ihr das Seemonster mehrmals täglich bekämpfen, müsst ihr einem Spieler beitreten, der Kuharibu an diesem Tag noch nicht bezwungen hat.

