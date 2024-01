The Last of Us 2 Remastered: Alle Outfits und Skins

In The Last of Us 2 Remastered kommen viele neue Outfits und Skins für Ellie, Joel, Abby sowie weitere Charaktere dazu. Mit Ellie könnt ihr zum Beispiel als Savage Starlight herumlaufen oder mit Abby Furiosa aus Mad Max Konkurrenz machen. Wie ihr alle Outfits freischalten könnt und einen Überblick über alle Skins zeigen wir euch hier.

Neue Outfits und Skins in TLoU 2 Remastered

Die neuen Outfits in The Last of Us 2 Remastered findet ihr über das Hauptmenü unter dem Punkt Extras → Designs. Hier könnt ihr mit Punkten 20 Skins für Ellie und 18 Skins für Abby freischalten. Hinzu kommen ein paar Skins für die Hauptwaffen von Ellie und Abby.

Die Punkte dafür verdient ihr euch automatisch im Verlauf der Story. An dieser Stelle sei euch unser Trophäen-Leitfaden ans Herz gelegt, um alle Herausforderungen im Spiel zu meistern.

Die Outfits für Ellie und Abby könnt ihr jederzeit im Spielverlauf über das Pausenmenü wechseln. Manche der Skins müsst ihr allerdings erst freischalten, wofür ihr den neuen Roguelite-Modus „Kein Zurück“ spielen müsst, den ihr über das Hauptmenü ansteuert.

Hier sind auch andere Nebencharaktere wie Joel, Tommy und Dina spielbar, die ebenfalls ihre eigenen Outfits mitbringen. Diese lassen sich über verschiedene Herausforderungen in „Kein Zurück“ freischalten und ausrüsten. Anders als bei Ellie und Abby können Outfits der Nebencharaktere aber nicht in der Story, sondern nur in diesem Modus gewechselt werden.

Im Folgenden zeigen wir euch die Bilder und Freischaltbedingungen aller Outfits in der Remastered-Version.

Outfits für Ellie

Seattle

Freischaltbedingung: Keine

Patrouille

Freischaltbedingung: Keine

Aquarium-Outfit

Freischaltbedingung: Keine

Santa Barbara

Freischaltbedingung: Keine

Geburtstag

Freischaltbedingung: Keine

Savage-Starlight-Outfit

Freischaltbedingung: Alle Waffen in einem Durchlauf von „Kein Zurück“ einsammeln.

Astronaut

Freischaltbedingung: Keine

Astronaut (Ohne Helm)

Freischaltbedingung: Keine

Regenjacke

Freischaltbedingung: In einer Begegnung von „Kein Zurück“ 4 Gegner mit Molotows ausschalten.

Kariert

Freischaltbedingung: Alle Hartnäckigkeit-Fähigkeiten in einem Durchlauf von „Kein Zurück“ verbessern.

Pride-Tanktop

Freischaltbedingung: Keine

Arc The Lad

Freischaltbedingung: Keine

Death Stranding

Freischaltbedingung: Keine

Destiny

Freischaltbedingung: Keine

Fantavision

Freischaltbedingung: Keine

Killzone

Freischaltbedingung: Keine

Mortal Kombat

Freischaltbedingung: Keine

Siren

Freischaltbedingung: Keine

Hotline Miami

Freischaltbedingung: Keine

Wipeout Fusion

Freischaltbedingung: Keine

Outfits für Abby

Seattle

Freischaltbedingung: Keine

Jackson

Freischaltbedingung: Keine

Küste

Freischaltbedingung: Keine

Santa Barbara

Freischaltbedingung: Keine

Salt Lake City

Freischaltbedingung: Keine

Aquarium-Outfit

Freischaltbedingung: Keine

Ödland

Freischaltbedingung: Eine Begegnung von „Kein Zurück“ nur mit Nahkampf-Kills abschließen.

80er-Jahre

Freischaltbedingung: Keine

Bomberjacke

Freischaltbedingung: In einem Durchlauf von „Kein Zurück“ 3 Nahkampfwaffen verbessern.

Naughty Dog

Freischaltbedingung: In einer Begegnung von „Kein Zurück“ 50 Gesundheit durch Nahkampf-Kills und Nahkampfangriffe heilen.

Genji

Freischaltbedingung: Keine

Jak and Daxter

Freischaltbedingung: Keine

Syphon Filter

Freischaltbedingung: Keine

The Getaway

Freischaltbedingung: Keine

The Mark of Kri

Freischaltbedingung: Keine

Twisted Metal

Freischaltbedingung: Keine

War of the Monsters

Freischaltbedingung: Keine

Hotline Miami

Freischaltbedingung: Keine

Outfits für Joel

Jackson

Freischaltbedingung: Vier Begegnungen von „Kein Zurück“ mit Tommy abschließen.

Leger

Freischaltbedingung: In einer Begegnung von „Kein Zurück“ 6 Gegner mit derselben Schusswaffe ausschalten, ohne dabei nachzuladen.

Salt Lake City

Freischaltbedingung: In einer Begegnung von „Kein Zurück“ 3 Gegner mit Messern ausschalten.

Winter

Freischaltbedingung: In einem Durchlauf von „Kein Zurück“ 5 Gegner mit einer Flasche oder einem Ziegelstein treffen.

Boston

Freischaltbedingung: In „Kein Zurück“ eine Bloater-Boss-Begegnung abschließen.

Outfits für Dina

Seattle

Freischaltbedingung: Zwei Begegnungen von „Kein Zurück“ mit Ellie abschließen.

Treffpunkt

Freischaltbedingung: In einer Begegnung von „Kein Zurück“ 4 Gegner mit Sprengfallen ausschalten.

Leger

Freischaltbedingung: In einem Durchlauf von „Kein Zurück“ 10-mal etwas anfertigen.

Patrouille

Freischaltbedingung: In einem Durchlauf von „Kein Zurück“ ein Medi-Kit, einen Molotow, eine Sprengfalle und eine Schockbombe anfertigen.

Outfits für Jesse

Seattle

Freischaltbedingung: Drei Begegnungen von „Kein Zurück“ mit Dina abschließen.

Festival

Freischaltbedingung: In einem Durchlauf von „Kein Zurück“ 10 Gegenstände beim Handelsposten kaufen.

Patrouille

Freischaltbedingung: In einer Begegnung von „Kein Zurück“ 3 Gegner mit Rohrbomben ausschalten.

Outfits für Tommy

Seattle

Freischaltbedingung: Drei Begegnungen von „Kein Zurück“ mit Jesse abschließen.

Patrouille

Freischaltbedingung: In einer Begegnung von „Kein Zurück“ fünf Gegner ausschalten, während ihr mit einem Zielfernrohr herangezoomt habt.

Sweatshirt

Freischaltbedingung: Eine Begegnung von „Kein Zurück“ nur mit Kopfschuss-Kills abschließen.

Winter

Freischaltbedingung: Eine Begegnung von „Kein Zurück“ abschließen, in der jeder einzelne Schuss trifft.

Outfits für Lev

Lederjacke

Freischaltbedingung: Zwei Begegnungen von „Kein Zurück“ mit Abby abschließen.

Santa Barbara

Freischaltbedingung: In einem Durchlauf von „Kein Zurück“ 7 Kills mit Sprengpfeilen erzielen.

Weißes Hemd

Freischaltbedingung: In einem Durchlauf von „Kein Zurück“ 20 beliebige Pfeile anfertigen.

Abbys Jacke

Freischaltbedingung: Eine Begegnung von „Kein Zurück“ nur mit Bogen-Kills abschließen.

Outfits für Yara

Weißes Hemd

Freischaltbedingung: Drei Begegnungen von „Kein Zurück“ mit Lev abschließen.

Versteck

Freischaltbedingung: In „Kein Zurück“ eine Begegnung mit Seraphiten abschließen.

Aquarium-Outfit

Freischaltbedingung: In „Kein Zurück“ drei Seraphiten-Unmenschen besiegen.

Outfits für Mel

Winter

Freischaltbedingung: Drei Begegnungen von „Kein Zurück“ mit Yara abschließen.

Aquarium-Outfit

Freischaltbedingung: In einem Durchlauf von „Kein Zurück“ 8-mal Medi-Kits anfertigen.

Seattle

Freischaltbedingung: In „Kein Zurück“ 80 Gesundheit mit einem Medi-Kit heilen.

Outfits für Manny

Seattle

Freischaltbedingung: Vier Begegnungen von „Kein Zurück“ mit Mel abschließen.

Winter

Freischaltbedingung: In einem Durchlauf von „Kein Zurück“ eine beliebige Schusswaffe vollständig verbessern.

Firefly

Freischaltbedingung: In einem Durchlauf von „Kein Zurück“ 5 Gegner mit Schrotflinten-Brandpatronen ausschalten.

