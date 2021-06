Mit We Are Football meldet sich Fußballmanager-Entwicklerlegende Gerald Köhler (Anstoss, Fußball Manager) zurück. Auf Lizenzen für alle Ligen und Spieler müsst ihr allerdings verzichten. Wie ihr trotzdem die Originaldaten dank Datenbank-Mod ins Spiel integriert, zeigen wir euch hier.

We Are Football Facts

In We Are Football sind von Haus aus leider nur Lizenzen für die 1. und 2. Bundesliga mit echten Spieler- und Vereinsnamen enthalten. Bei ausländischen Ligen müsst ihr stattdessen mit erfundenen Namen Vorlieb nehmen.

Die fleißigen Fans der Seite FM-Zocker.net schaffen hier aber schon kurz nach Release von We Are Football Abhilfe. Hier könnt ihr einen Megapatch (3,2 GB) herunterladen, der die Datenbank im Spiel mit Originaldaten versorgt. Über den folgenden Button kommt ihr zur Mod-Seite:

Habt ihr euch den Megapatch heruntergeladen, könnt ihr die Mod wie folgt installieren:

Entpackt das ZIP-Paket an einen beliebigen Ort. Führt die Installation über die „We are Football.exe“ aus. Installiert den Patch in euer Spielverzeichnis von We Are Football. Standardmäßig ist der Pfad „C:\Benutzer\Euer Name\Saved Games\We Are Football“.

Startet anschließend We Are Football und beginnt ein neues Spiel. Nun solltet ihr den Menüpunkt „Ihre Datenbank“ sehen, den ihr auswählen müsst, um mit Originaldaten auch für ausländische Klubs, spielen zu können.

Hinweis: Beachtet, dass es sich beim Datenbank-Patch um eine Alpha-Version handelt. Sie ist noch nicht perfekt und wird sicherlich noch weiter verbessert. Im Forum auf der Seite könnt ihr dazu auch Feedback geben.

Die Macher des Patches haben folgende Originaldaten eingefügt (Zitat von der Seite):

1370 Vereine (Männer + Frauen)

1915 Sponsoren (1703) + Ausrüster (21) + Medienunternehmen (191) / Inklusive Logos und

63738 Spieler (46638 Männer + 17100 Frauen)

9318 Jugendspieler (Männer)

Spielbar in 38 Ländern (22 Länder im Grundspiel + 16 Länder von uns) / Jetzt Spielbar auf 5 Kontinenten (Australien / Japan / China in Asien; Südafrika in Afrika; USA in Nord- und Mittelamerika; Brasilien in Südamerika und etliche Länder in Europa)

999 Städtebilder

394 Fanbilder

65 Vereinszentralen

155 Maskottchen

29170 Spielerbilder

4538 Spielerbilder Big

1497 Stadionbilder

Habt ihr Fragen oder Probleme mit dem Patch für We Are Football? Dann schreibt es uns in den Kommentaren und helft euch auch gegenseitig!