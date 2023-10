Wordle | Lösung von heute 31.10.2023

Da die knifflige Suche nach der richtigen Antwort bei Wordle nicht jeden Tag gelingt, haben wir alle korrekten Lösungen für euch zusammengetragen. Außerdem geben wir zu jedem Wort eine kurze Erklärung ab, da nicht alle Vokabeln auch allgemein bekannt sind.

Wordle ist das perfekte Ritual, um täglich für ein paar Minuten zu knobeln. Da jedoch ausschließlich englischsprachige Wörter gesucht werden, ist die Antwort nicht immer offensichtlich, wenn Englisch nicht eure Muttersprache ist.

Aus deutscher Sicht variiert daher der Schwierigkeitsgrad von Wordle nahezu täglich, je nachdem ob bekannte Vokablen wie SUGAR oder eher obskure Begriffe wie GORGE gesucht werden. Falls ihr also einmal an einem der Rätsel verzweifelt oder das korrekte Lösungswort noch nie zuvor gehört habt, seid ihr hier an der richtigen Adresse.

Wordle auf deutsch spielen mit wordle.at und 6mal5.com

Inzwischen gibt es auch eine Reihe von Möglichkeiten, Wordle mit deutschen Lösungswörtern zu spielen. Die populärsten sind dabei die Webseites wordle.at (auch auf Spielaffe spielbar) und 6mal5.com, deren Lösungswörter wir ab sofort ebenfalls für euch sammeln. Außerdem könnt ihr eure Grauen Zellen auf wördl.de auf die Probe stellen, allerdings sind auf dieser Seite alle Lösungswörter stets zufällig.

Falls ihr darüber hinaus Hinweise sucht, die euch den Rätselspaß bei Wordle erleichtern, haben wir einen eigenen Artikel mit zahlreichen Hilfestellungen und Tipps für euch.

Außerdem haben wir uns für euch auf die Suche nach dem Rezept gemacht, das Wordle zu einem solch großen Erfolg gemacht hat:

Wordle: Das Geheimnis zu seinem Erfolg Abonniere uns

auf YouTube

Tägliche Wordle-Lösungen: Oktober 2023

Datum Lösung Bedeutung Wordle.at Lösung 6mal5.com Lösung 31. Oktober (863) BLEAK trostlos MODEM FUNKE 30. Oktober (862) GRAIL Gral LASSO WEITE 29. Oktober (861) PHONY gefälscht IRREN UNFUG 28. Oktober (860) MASON Maurer SOWIE PAUKE 27. Oktober (859) NOBLE nobel KASTE HAUFE 26. Oktober (859) PIQUE anstacheln DUELL ZWEIT 25. Oktober (858) RETRY nochnal versuchen MILBE MARKT 24. Oktober (857) CAUSE Ursache HAFER STROH 23. Oktober (856) TEMPO Tempo SESAM SCHAM 22. Oktober (855) GIVEN gegeben SANFT STICH 21. Oktober (854) SMIRK Grinsen BEERE LEHRE 20. Oktober (853) OCCUR vorkommen POLKA WUCHT 19. Oktober (852) SPLAT Pflatschen DOGGE DELTA 18. Oktober (851) MERCY Gnade NACHT STIRN 17. Oktober (850) ADULT erwachsen AMPEL SEHNE 16. Oktober (849) GRAPH Diagramm RADAR BAUCH 15. Oktober (848) LEAKY undicht ROBBE KIOSK 14. Oktober (847) AGENT Agent AHORN ESSAY 13. Oktober (846) UNCLE Onkel ADLER BASIS 12. Oktober (845) KNELT kniete GERNE ATOLL 11. Oktober (844) SKUNK Stinktier STAND SCHAR 10. Oktober (843) SNAIL Schnecke DUESE RIESE 09. Oktober (842) TRUTH Wahrheit FINNE HALLO 08. Oktober (841) BINGE Saufgelage MIMIK TURBO 07. Oktober (840) VIOLA Bratsche LESER ANTUN 06. Oktober (839) CHIME Glocke TEUER KRONE 05. Oktober (838) BUNCH Haufen MODUL HENNE 04. Oktober (837) SPURT Strahl GERTE ECKIG 03. Oktober (836) WHILE während STURZ BLUES 02. Oktober (835) MERRY fröhlich WURST ACRYL 01. Oktober (834) BERET Baskenmütze KLICK EKLAT

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.