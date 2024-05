XDefiant: Beste Waffen und Meta für alle Modi

Bei jedem Online-Shooter fragen sich die Spieler, welche sind die besten Waffen des Spiels und was ist die aktuelle Meta. Das ist auch in XDefiant nicht anders. Im Folgenden verraten wir euch, welche Waffen ihr verwenden solltet, um oben mitspielen zu können.

Die Meta-Waffen in XDefiant

XDefiant ist noch sehr jung, deswegen solltet ihr die unten aufgeführten Waffen nicht als Rangliste verstehen. Wenn sich die Meta verändert, werden wir den Artikel dementsprechend aktualisieren. Passt eure Waffenwahl jedoch an den jeweiligen Modus und euren Spielstil an. Außerdem hilft es natürlich, wenn ihr zuvor die besten Einstellungen vornehmt.

Ebenfalls solltet ihr beachten, dass wir aufgrund der Neuheit des Spiels noch keine Vorschläge für die jeweiligen Waffenaufsätze geben können. Nichtsdestotrotz sind die folgenden Waffen die besten in ihrer jeweiligen Kategorie. Testet euch durch die unterschiedlichen Aufsätze und schaut, welche von ihnen am besten zu eurem Spielstil passen. Wenn die besten Aufsätze für die Waffen feststehen, verlinken wir euch den dazugehörigen Guide.

Die besten Sturmgewehre

Das ACR 6.8 gehört zu den besten Sturmgewehren. Die AK-47 hat zwar bessere Stats, allerdings macht die hohe Präzision des ACRs die Waffe zum Allrounder. Ihr schaltet das ACR 6.8 frei, indem ihr 10 Abschüsse mit einem Sturmgewehr schafft, die über 30 Meter weit sind (Weitschuss-Abschüsse).

Viele Spieler bevorzugen aber auch die AK-47 in der Sturmgewehr-Kategorie. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die AK-47 ist für viele Spieler der Favorit unter den Sturmgewehren. Ohne Aufsätze ist die Waffe jedoch schwer zu kontrollieren. Die AK-47 entfaltet ihr volles Potential also erst, wenn ihr es hochgelevelt habt. Habt Geduld und schaltet die Aufsätze frei, danach ist es für viele Spieler das beste Sturmgewehr. Ihr schaltet die AK-47 frei, indem ihr insgesamt 4.000 Schadenspunkte mit Sturmgewehren verursacht. Die Schadenspunkte akkumulieren sich über alle Matches, ihr müsst es also nicht in einer Partie schaffen.

Die beste Maschinenpistole (MP)

Die MP7 gehört bei vielen Spielern zu den absoluten Favoriten des Spiels. Sie hat für eine MP einen hohen Schaden, gute Mobilitätswerte und die zweit schnellste Feuerrate der MPs. Außerdem besitzt das Standardmagazin bereits 35 Kugeln, was besser als bei der Vector ist. Ihr schaltet die MP7 frei, indem ihr mit einer Maschinenpistole 20 Kills aus kürzester Distanz (<5m) absolviert.

Das beste Schütz-Gewehr

Das MK20 SSR ist sehr gut geeignet, wenn ihr gut zielen könnt und auf Distanz spielen wollt, beispielsweise als Verteidiger beim Eskort-Modus. Die Feuerrate ist zwar langsam, aber dafür verursacht jede Kugel einen sehr hohen Schaden. Oftmals erhaltet ihr einen Kill, wenn ihr nur 2 Treffer landet. Es ist bereits von Anfang an automatisch freigeschaltet.

Die beste Schrotflinte

Die beste Schrotflinte ist die M870, mit ihr könnt ihr auch einen One-Shot-Kill erreichen. Die Kugelstreuung ist allerdings etwas seltsam und nicht immer konstant. Um einen One-Shot-Kill zu erzielen, müsst ihr vorm Abfeuern kurz stehen bleiben. Es ist also wichtig, dass ihr beim Abfeuern der Shotgun weder sprintet noch springt. Die Shotgun ist von Anfang an freigeschaltet und steht euch direkt zur Verfügung.