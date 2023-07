Kostenlose Kreditkarte inklusive Reiseversicherung sowie Google Pay und Apple Pay gesucht? Dann könnte das Angebot von der Bank Norwegian interessant sein. Dort bekommt ihr aktuell eine Visa-Kreditkarte mit 30 Euro Startguthaben. Wir haben uns den Deal näher angesehen.

Bank Norwegian: Visa-Karte mit Reiserücktrittsversicherung

Kostenlose Kreditkarten sind heutzutage keine Seltenheit mehr, verdienen die Banken doch Geld mit Ratenkäufen und Zinsen. Wenn ihr allerdings auf der Suche nach einer Kreditkarte seid, die eine Reiserücktritts- und Reiseversicherung inklusive hat, werdet ihr schnell merken, dass die meisten eine Jahresgebühr haben. Alle? Nein! Die Bank Norwegian bietet eine dauerhaft kostenlose Kreditkarte inklusive beider Grundversicherungen an (Angebot bei Bank Norwegian ansehen). Außerdem erhaltet ihr aktuell auch noch 30 Euro Guthaben on top.

Wie ihr eine Kreditkarte zu Google Pay hinzufügen könnt, zeigen wir euch in folgendem Video:

Google Pay: So fügt ihr eine Karte zu

Bank Norwegian Kreditkarte: Vor- & Nachteile auf einen Blick

Damit die enthaltene Reise- und Reiserücktrittsversicherung greift, müsst ihr mindestens 50 Prozent der Transportkosten mit der Bank Norwegian Kreditkarte bezahlt haben. Sie sind nicht nur gültig für weltweite Reisen bis zu 90 Tage, sondern decken auch den Karteninhaber und bis zu 3 Mitreisende ab. Alle weiteren Konditionen zu den Versicherungen findet ihr hier.

Ihr braucht kein extra Konto eröffnen und die Kreditkarte ist sowohl Google Pay als auch Apple Pay fähig. Ihr bekommt die ersten 15 Euro direkt nach Erhalt der Kreditkarte und weitere 15 Euro, nachdem ihr innerhalb der ersten 4 Monate eine Einzahlung getätigt bzw. die erste Rechnung bezahlt habt. In der App behaltet ihr eure Umsätze nicht nur jederzeit im Blick, sondern könnt eure PIN abfragen und die Karte im Notfall sofort sperren und auch wieder entsperren lassen.

Größtes Manko der Kreditkarte, welches ihr allerdings komplett umgehen könnt: Bei Erhalt ist die monatliche Teilzahlung automatisch aktiviert, die Zinsen von aktuell 21,99 Prozent auf euer in Anspruch genommenes Guthaben berechnet. Diese könnt ihr allerdings vor eurem ersten Umsatz ganz einfach via App in eine Komplettzahlung umstellen und schon ist das Problem gelöst und ihr zahlt keine Zinsen mehr.

dauerhaft kostenlose Kreditkarte

Bargeldabhebungen kostenlos im Inland sowie im Ausland

keine Fremdwährungsgebühr

kontaktloses Bezahlen aktiv

Apple- und Google Pay kompatibel

Reiserücktrittsversicherung

Auslandsreise-Krankenversicherung

