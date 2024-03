Die 5 besten Außenlautsprecher: Wassergeschützte Speaker für Terrasse und Garten

Außenlautsprecher („Gartenlautsprecher“) sind wasserdicht, temperaturbeständig, robust – und für die dauerhafte Installation rund um das Haus gedacht. Wir stellen euch die besten wetterfesten Outdoor-Modelle von Bose, Pronomic, Auvisio, Polk und Teufel vor.

Der Begriff „Outdoor-Lautsprecher“ ist mehrdeutig, denn so werden auch tragbare Boxen mit Bluetooth bezeichnet. Im Folgenden geht es aber um überwiegend stationäre Lautsprecher für den Außenbereich, also zur Installation auf der Terrasse, dem Balkon oder im (Schreber-)Garten. Anders als Hi-Fi-Lautsprecher fürs Wohnzimmer sind Außenlautsprecher speziell für den Einsatz im Freien ausgerüstet. Sie können Wind, Regen und Sonne gut wegstecken („Allwetter-Lautsprecher“) – und das über viele Jahre hinweg. Manche Modelle sind besonders dezent gestaltet oder sogar als Stein getarnt, sodass eine Platzierung am Rand einer Rasenfläche optisch nicht stört.

Pronomic OLS-5 WH DJ PA (Wandlautsprecher, passiv)

Ein günstiger Lautsprecher zur Wandmontage, der bei Amazon-Kunden beliebt ist: Der Pronomic OLS-5 WH DJ PA (bei Amazon ansehen) verfügt über ein stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff (Abmessungen: 190 x 158 x 250 mm) und widersteht Wasser und Staub (Schutzart IP56). Die Befestigung geschieht über einen verstellbaren Montagebügel aus Aluminium, passende Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Pronomic OLS-5 BK DJ PA (Bildquelle: Hersteller)

Für den Klang zuständig sind ein Hochtöner (1 Zoll) und ein Tiefmitteltöner (5,25 Zoll) – das reicht laut Datenblatt für einen Frequenzgang von 90 Hz bis 20 kHz. Festivallautstärke und donnernde Bässe sollte man in der Größenklasse nicht erwarten – es geht eher um die dezente Beschallung beim Grillen auf der Terrasse. Die Amazon-Kundenbewertungen sind mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen ausgesprochen positiv. Wichtig: Es handelt sich um einen passiven Lautsprecher, der mit Lautsprecherkabeln an einen Verstärker angeschlossen werden muss (z. B. Fosi Mini-Bluetooth-Verstärker bei Amazon). Der Pronomic OLS-5 WH DJ PA kann einzeln, als Paar oder sogar als 10er-Set erworben werden. Die schwarze Farbvariante nennt sich Pronomic OLS-5 BK DJ PA.

Polk Audio Atrium 4 (Wandlautsprecher, passiv)

Eine bewährte Wahl, wenn das Budget begrenzt ist: Der Polk Atrium 4 (bei Amazon ansehen) ist im Handel meist für rund 200 Euro zu finden (Paarpreis). Dafür erhält man solide Markenware – wobei Polk hierzulande noch nicht so bekannt ist wie etwa in den USA. Die Lautsprecher sind jeweils 14,5 cm breit und lassen sich nach der Montage an Wand oder Decke jederzeit neu justieren (ohne Werkzeug).

Der Atrium 4 ist als Zweiwegesystem mit Hochtöner (oben) und Tiefmitteltöner ausgestattet. Die Anschlussklemmen für den Verstärker befinden sich auf der Rückseite (Bildquelle: Polk)

Der abgedeckte Frequenzbereich beginnt im Bass bei rund 75 Hz, was für die meisten Musikrichtungen in „Zimmerlautstärke“ ausreicht. Wer die Terrasse zum Beben bringen möchte, sollte aber einen Subwoofer (z. B. Polk Atrium Sub 100 Terracotta bei Amazon) hinzufügen oder ein Modell mit größerem Gehäusevolumen wählen. „Die Atrium 4 liefern einen breiten, ausgewogenen Klang, der die meisten Menschen in einer Außenumgebung glücklich machen sollte. Stimmen sind klar, und Instrumente klingen warm und realistisch,“ schreibt Michael Gowan bei Tom's Guide und vergibt als Gesamtnote 4,5 von 5 Punkten.

Die Polk Atrium 4 entsprechen der Norm ASTM D5894 (Schutz vor Korrosion durch Salzwasser und UV-Strahlung), die unter anderem vom US-Militär zur Einstufung genutzt wird. Die größeren Schwestermodelle heißen Polk Atrium 5 und Polk Atrium 8.

Bose 251 environmental speakers (Wandlautsprecher, passiv)

Mindestens eine Preisklasse höher stößt man auf die Bose 251 environmental speakers (bei Amazon ansehen). Der US-amerikanische Audio-Gigant Bose steht für gehobene Klangqualität, die allerdings auch etwas Aufpreis mit sich bringt. In der Fachpresse sind die Stimmen positiv: „Sie mögen teuer erscheinen, aber sie sind ihren Preis wert“, resümiert der Blog Audiostance im Testbericht. Das deckt sich mit den Kundenbewertungen bei Amazon, sie kommen durchschnittlich auf 4,7 von 5 Sternen. Und tatsächlich: Wer sich im gewerblichen Bereich umschaut (Restaurants und Bars mit Außenbereich) wird immer mal wieder die Bose 251 environmental speakers entdecken.

Bose 251 environmental speakers: Gute Klangqualität für Terrasse und Garten (Bildquelle: Hersteller)

Für den Hoch- und Mitteltonbereich setzt Bose pro Lautsprecher auf zwei Treiber (2 x 2,5 Zoll), für den Bass ist ein Tieftöner (5,25 Zoll) zuständig. Die kompakten Polypropylen-Gehäuse (Abmessungen: 343 x 146 cm x 203 mm) sind vor Regen und Salzwasser geschützt und halten extreme Temperaturen aus (-40° C bis +70° C). Die Bose-Lautsprecher lassen sich wahlweise an Wänden oder auch auf ebenen Flächen befestigen, die Bose-Logos können dementsprechend gedreht werden. Notwendiges Befestigungsmaterial (8 Schrauben und 8 Plastikdübel) ist im Lieferumfang enthalten (siehe auch Bedienungsanleitung PDF). An der Stelle interessant: Bei GIGA findet ihr eine ausführliche Kaufberatung zu Akkubohrschraubern.

Abgesehen vom vergleichsweise hohen Preis der Bose 251 ist vielleicht auch die begrenzte Farbauswahl (schwarz oder weiß) als kleiner Nachteil zu werten. Das war's dann aber auch schon – alles in allem eine hochwertige und im Profibereich bewährte Lösung für die Außenbeschallung.

Auvisio Gartenlautsprecher im Stein-Design (aktiv)

Bei Auvisio handelt es sich um eine Marke vom bekannten Pearl Versand, die fast jedes erdenkliche Technik-Gadget im Programm hat und dabei oft verblüffend günstig ist. So auch der Auvisio Gartenlautsprecher im Stein-Design (bei Ebay ansehen), der wie die Bezeichnung schon andeutet, im Garten versteckt werden kann. Mit etwas Betrachtungsabstand wirkt der graue Klotz (ca. 27 x 27,5 x 26 cm, Gewicht: 3 kg) wie ein Steinbrocken und wird nicht als das erkannt, was er eigentlich ist: ein Bluetooth-Speaker mit integriertem Akku (2.000 mAh, ca. 6 Stunden Spielzeit) und Micro-USB-Buchse zum Aufladen.

Der Auvisio Gartenlautsprecher sieht aus wie ein Stein, ist aber eine Blutooth-Box (Bildquelle: Hersteller)

Einen externen Verstärker braucht man bei diesem Aktiv-Lautsprecher nicht – sehr wohl aber ein USB-Ladegerät (z. B. von einem Handy). Die Musik wird drahtlos per Bluetooth zugespielt, wobei man hier die begrenzte Reichweite (ca. 10 Meter) berücksichtigen sollte. Es ist unwahrscheinlich, dass die Übertragung vom Laptop im Wohnzimmer bis zur Sitzecke im Garten störungsfrei gelingt. Besser: Musik vom Smartphone senden, das sich in unmittelbarer Nähe befindet. Höchste Klangqualität kann man bei der Bauweise und der Preisklasse nicht erwarten – hier geht es eher um eine (fast unsichtbare) Hintergrundbeschallung.

Teufel Rockster (aktiv)

Teufel Rockster: stabile Außenbeschallung (Bildquelle: Hersteller)

GIGA-Tipp Er ist 87 cm hoch und wiegt 31,5 kg – der Teufel Rockster (bei Teufel ansehen) ist zwar kein Außen- oder Gartenlautsprecher im engeren Sinn, aber soll hier trotzdem seine verdiente Erwähnung finden. Diese massive Kiste (Netto-Innen-Volumen 103 Liter) hat so viel Sound-Power, dass man im Schrebergarten sein persönliches Wacken-Festival veranstalten kann. Die 999 Euro (UVP) sind zwar auf den ersten Blick heftig – aber rein rechnerisch auch nur so viel wie 50 Kisten Bier. Prost!

Teufel Rockster (Bildquelle: GIGA)

Neben einem irren maximalen Schalldruck (121 dB/1m) und bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit hat der Teufel Rockster auch ein paar nützliche Details zu bieten. So ist ein passendes Rollenset enthalten (dann kannste mal eben zum Nachbarn rollen, der freut sich bestimmt) und neben Bluetooth ist auch die kabelgebundene Übertragung von Musik möglich (Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm). Schade, dass der Rockster kein Feuer spuckt. Manchmal muss man eben Kompromisse eingehen.

