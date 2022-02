Bei Aldi Süd und Aldi Nord sind Apple-Nutzer diese Woche mal wieder im Glück. Kundinnen und Kunden erhalten vom großen Discounter nämlich mal wieder Extra-Guthaben beim Kauf der bekannten Apple-Karten für iTunes- und App-Store.

ALDI Facts

Originalartikel:

Eine gute Möglichkeit, Geld beim Kauf im App Store oder aber auch bei Apple Music und Co. zu sparen gibt's beim Erwerb der bekannten Apple-Karten im Einzelhandel. Die früher auch als iTunes-Karten bekannten Wertcoupons werden immer wieder mal günstiger, beziehungsweise in den letzten Jahren meist mit zusätzlichem Guthaben angeboten.

Bonus: Aldi Nord und Süd rücken Extra-Guthaben für Apple-Karten raus

So aktuell auch bei Aldi Süd und auch bei Aldi Nord. In der Zeit vom 19. Oktober bis zum Samstag, den 24. Oktober, gibt der Discounter 15 Prozent an Wert beim Kauf der Apple-Karten dazu – eine nette Gratis-Beigabe, die mathematisch einem Rabatt von knapp 13 Prozent entspricht. Konkret ergeben sich wie folgt diese Werte:

25 Euro bezahlen, 28,75 Euro Guthaben erhalten

50 Euro bezahlen, 57,50 Euro Guthaben erhalten

100 Euro bezahlen, 115 Euro Guthaben erhalten

Wichtig zu wissen: Die jeweiligen Bonusguthaben werden direkt beim Einlösen der Karte auf die persönliche Apple ID gutgeschrieben, dies muss jedoch bis spätestens zum 07. Nove,ber erfolgt sein – also nicht lange warten oder gar vergessen.

Zum bekannten deutschen Discounter gibt es noch viel zu sagen. Was wir noch verraten können, erfahrt ihr im folgenden Video:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Guthaben verwenden – aber wofür?

Die Verwendung des Guthabens steht einem dann frei, ist geeignet für Musik, Filme und natürlich auch Apps für iPhone, iPad und den Mac – iTunes Store, App Store oder Mac App Store stehen zur Verfügung. Was auch geht: Abo-Kosten für die über Apple gebuchten Dienste reduzieren. Dadurch kann der Nutzer beispielsweise iCloud-Speicherplatz oder Apple Music günstiger buchen. Wichtig: Für E-Books kann derartiges Guthaben nicht verwendet werden, die deutsche Buchpreisbindung macht dem einen Strich durch die Rechnung. Auch Hardware im Apple Store lässt sich damit nicht erwerben.