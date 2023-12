Aldi verkauft heute einzigartige Batterien, die ein Ladegerät überflüssig machen

Wenn ihr wiederaufladbare Batterien in der Größe AA oder AAA nutzt, dann kennt ihr das Spiel. Nachdem die Akkus leer sind, müssen sie in ein spezielles Ladegerät eingelegt werden. Doch was passiert, wenn ihr dieses Ladegerät nicht mitnehmen oder überhaupt besitzen wollt? Genau für diesen Fall gibt es Batterien mit USB-C-Anschluss. Bei Aldi Süd ab dem 21. Dezember 2023 sogar zu einem sehr attraktiven Preis.

Aldi Süd verkauft Batterien mit USB-C-Anschluss

Handelsübliche Batterien einfach so per USB-C-Anschluss wie ein Handy aufladen? Das geht bereits seit einiger Zeit. Bestimmte Modelle müssen nicht mehr zwangsweise in ein klassisches Ladegerät gesteckt werden, sondern können einfach mit einem USB-Kabel aufgeladen werden. Bei Aldi Süd könnt ihr genau solche Batterien in den Größen AA und AAA ab dem 21. Dezember 2023 für nur 14,99 Euro kaufen (bei Aldi Süd anschauen). Ihr bekommt jeweils vier Batterien und ein passendes USB-C-Kabel dazu. Es handelt sich um ein lokales Angebot. Bei Aldi Nord sind die Batterien nicht gelistet.

Der Preis von Aldi Süd für vier wiederaufladbare Batterien mit USB-C-Anschluss von 14,99 Euro ist schon sehr gut. Bei Amazon müsst ihr für ähnliche Batterien etwa 20 bis 25 Euro zahlen (bei Amazon anschauen). Es kommt immer auf die Ausführung an (bei Amazon anschauen). Die Ladezeit beträgt etwa zwei Stunden pro Batterie und ihr könnt jedes USB-C-Ladegerät verwenden – also auch von eurem Handy. Wenn euch unterwegs der Saft ausgeht, könnt ihr im Grunde überall wieder nachladen. Alternativen findet ihr hier:

Lohnt sich der Kauf von wiederaufladbaren Batterien?

Auf jeden Fall, denn auf Dauer kostet der Kauf von Einwegbatterien viel mehr und belastet die Umwelt auch unnötig stark. Besonders jetzt, da ihr die Akkus einfach per USB-C-Kabel aufladen könnt und kein klassisches Ladegerät mehr benötigt, lohnt sich die Investition. Die Batterien lassen sich hunderte Male wieder aufladen, deswegen lässt sich der höhere Preis auch verschmerzen. Normale wiederaufladbare Batterien ohne USB-C-Anschluss kosten deutlich weniger. Da bekommt ihr 12 Stück schon für unter 20 Euro (bei Amazon anschauen). Dann benötigt ihr aber auch ein Ladegerät (bei Amazon anschauen).

