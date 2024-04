Aldi verkauft schickes Cross-E-Bike von Fischer zum Spottpreis

Seid ihr auf der Suche nach einem E-Bike für den täglichen Gebrauch oder für ausgedehnte Radtouren? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um bei Aldi reinzuschauen. Zum Beginn der Fahrradsaison bietet Aldi ein Cross-E-Bike der Marke Fischer zu einem unschlagbaren Tiefpreis an.

Cross-E-Bike von Fischer gnadenlos günstig bei Aldi

Ein Crossbike ist ein vielseitiges Fahrrad, das für den Einsatz auf verschiedenen Untergründen wie Straßen, Waldwegen und leichten Trails konzipiert ist. Solch ein Fahrrad mit E-Antrieb für deutlich unter 1.000 Euro zu finden, ist gar nicht so einfach. In den letzten Jahren sind die Preise vor allem im Sommer explodiert.

Bei Aldi bekommt ihr das Fischer All Terrain Cross-E-Bike Terra 2.1 (27,5 Zoll) aktuell jedoch zum Schnäppchenpreis von 777 Euro (Angebot bei Aldi anschauen). Es kommen noch 45,90 Euro Versandkosten dazu. Der Gesamtpreis von 822,90 Euro ist ein echter Schnapper, denn selbst gebrauchte Modelle sind oft teurer. Auch bei Lidl könnt ihr noch verhältnismäßig günstig zuschlagen. Bei anderen Händlern kostet das Modell mindestens 1.179 Euro inklusive Versand.

Fischer All Terrain Cross-E-Bike Terra 2.1 Statt 1.649 Euro UVP: E-Bike mit Max. Reichweite von 120 km, kraftvollem 250-Watt-Bafang-Heckmotor und 8-Gang-Kettenschaltung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.04.2024 10:45 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Fischer-E-Bikes?

Das Fischer-E-Bike ist ein Crossrad, bei dem der Akku am Rahmen angebracht ist. Der Akku kann einfach entnommen und extern aufgeladen werden. Das Fahrrad ist mit einer 8-Gang-Kettenschaltung und einem 422 Wh-Akku ausgestattet, der eine Reichweite von bis zu 120 km ermöglichen soll. Ein Display am Lenker zeigt den verbleibenden Akkustand an. Als besondere Features bietet das Rad hydraulische Scheibenbremsen, eine Federgabel und StVZO-zertifizierte Beleuchtung. Durch die Rahmenhöhe von 48 cm ist das E-Bike für eine Körpergröße von ca. 172 cm bis 180 cm geeignet.

Alles in allem bekommt ihr ein schönes Fahrrad mit wirklich guter Ausstattung. Die Qualität eines E-Bikes in der üblichen Preisklasse von mehreren tausend Euro darf man allerdings nicht erwarten. Trotzdem ist das Rad für den Alltag und auch für längere Touren bestens geeignet und bringt euch dank Elektroantrieb schnell und umweltfreundlich voran.

