Samsung RL38T602CSA/EG

Statt 679,99 Euro UVP: Kühl-/Gefrierkombination, 203 cm, 390 ℓ, No Frost +, Space Max Technologie, Edelstahl Look, Energieklasse C.

Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 09:11 Uhr