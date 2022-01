Amazon hat im Zuge der Januar-Angebote gleich mehrere Bestseller massiv im Preis reduziert. Mit dabei sind Marken wie Sony, Samsung und Philips. Wir haben Preise verglichen und listen nur die besten Deals – regelmäßig aktualisiert.

Top Amazon-Schnäppchen im Überblick

Die Angebote bei Amazon sind oft nur kurze Zeit verfügbar und ebenso schnell wieder ausverkauft. Innerhalb weniger Stunden muss man hier manchmal zugreifen. Prime-Kunden haben es da ein wenig leichter, sie sehen Blitzangebote 30 Minuten vor allen anderen. Amazon Prime könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen, weitere Vorteile der Mitgliedschaft lest ihr hier.

Wir sehen uns regelmäßig für euch um, vergleichen die Preise mit denen anderer Händler und listen nur die besten Deals. Heute unter anderem dabei sind Kopfhörer von Sony, Samsung-Fernseher, ein schlankes Lenovo-Notebook und diverse Amazon-Devices.

Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone Statt 399 Euro: Beliebtes Mittelklasse-Smartphone von Samsung mit 6,5-Zoll-FHD-Display, Snapdragon-778G-Prozessor, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, Quad-Kamera und 4.500 mAh schnellladendem Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Fossil Smartwatch 5E Statt 229 Euro UVP: Schicke Smartwatch aus Edelstahl mit Google Wear OS. Trackt automatisch Aktivitätsziele, Schritte, Schlaf, Puls, Cardio-Level und mehr. Steuerung von Nachrichten, Musik und Apps. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Samsung 5.0.-Kanal Soundbar HW-S60A/ZG Statt 399 Euro UVP: 5.0-Kanal-System mit 7 integrierten Lautsprechern und Center Speaker für klare Dialoge. Smarte Bedienung dank Alexa und Airplay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Philips Lufteiniger Connected AC4550/10 Statt 579,99 Euro UVP: HEPA- & Aktivkohlefilter entfernen bis zu 99,97% der in der Luft befindlichen Allergene, Pollen, Staub und Tierhaare. Leichte Bedienbarkeit, mit App-Integration, geräuscharm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Jabra Elite 75t – In-Ear-Kopfhörer mit ANC Statt 179,99 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit bis zu 24 Std. Akkulaufzeit, dank kompaktem Lade-Etui. Inklusive 3 Paar Silikon EarGels, USB-C Ladekabel; vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Philips Kabelloser Akkusauger ‎FC6826/01 Statt 499,99 Euro UVP: Dyson-Alternative, kabellos und beutellos. Auch als Handsauger einsetzbar. Laufzeit bis zu 65 Minuten. ‎0,6 Liter Fassungsvermögen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook 14 Zoll Slim Notebook Statt 329 Euro UVP: Schmale Ausstattung - schmales Geld: 4 GB Ram + 64 GB SSD sorgen für ausreichende Abdeckung alltäglicher Office-Arbeiten & Streaming. Chrome OS-Betriebssystem, Laufzeit bis 16 Std. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Samsung Portable SSD T5 500 GB Statt 100,66 Euro UVP: Kleine externe SSD mit 540 MB/s (lesen) und 520 MB/s (schreiben). Verbindung zu PCs, Macs, Smartphones, Smart TVs und Spielekonsolen per USB-C möglich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Samsung EVO Select 256GB microSDXC Statt 34,90 Euro UVP: Speicherkarte inkl. SD-Adapter. Lesegeschwindigkeit bis zu 130 MB/s. Bis zu 12 Std. Aufnahmezeit von 4K UHD-Videos. Wasserfest und Magnetresistent. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Samsung 980 PRO 1 TB Statt 209,92 Euro UVP: Wer seine Playstation 5 oder PC mit frischem Speicher versorgen möchte, bekommt mit der Samsung 980 PRO eine leistungsstarke Alternative. Bis zu 12,5x schneller als SATA SSDs. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Wie ihr diese in eure PS5 selbst einbauen könnt und was es sonst alles über PS5-Speicher zu wissen gibt, zeigen wir euch hier in einer Schritt für Schritt Anleitung.

Sony WH-1000XM4 Noise-Cancelling-Kopfhörer Statt 379 Euro UVP: Einer der besten Over-Ear-Kopfhörer mit ANC zum absoluten Tiefstpreis. Mit 30h Akkulaufzeit, Sprach-/Touch-Steuerung, Schnellladefunktion & Trageerkennung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Der „kleine Bruder“, der Sony WH-H910N und weitere Sony-Audioprodukte ebenfalls im Angebot.

Sony Bravia 55 Zoll - KE55XH9005PBAEP Statt 1.099 Euro UVP: 4K Full HD Smart TV mit HDR, 100 Hz Bildwiederholungsrate für eine flüssige, helle und scharfe Darstellung bei rasanten Szenen. Eleganter Look durch Aluminiumgehäuse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Weitere Sony-Fernseher bei Amazon mit bis zu 34 Prozent Rabatt

Samsung QLED 4K TV Q60A 70 Zoll (GQ70Q60AAUXZG) Statt 1.599 Euro: 70-Zoll-Riese von Samsung mit UHD-Auflösung sowie Bildwiederholungsrate von 60 Hz. Smart-TV-Apps und Streaming-Dienste sind bereits vorinstalliert oder im Appstore verfügbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Weitere Samsung-Fernseher bei Amazon mit bis zu 39 Prozent Rabatt. Aktuell gibt es für deutsche Käufer von Samsung-Geräten noch einen Bonus von wählbaren Streaming-Content, wie Sky Ticket oder Magenta TV.

Echo (4. Generation) | + Philips Hue Smarte Lampe (E27) Statt 99,99 Euro UVP: Steuert per Sprachsteuerung euer Smart-Home, spielt Musik ab, lasst Nachrichten oder Wetterbericht vorlesen uvm. + Smart-Home-Leuchtmittel von Philips. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Die anderen Echo-Geräte sind ebenfalls gerade bis zu 40 Prozent reduziert.

Cecotec Saugroboter Conga 2290 Panorama Statt 319 Euro UVP: Staubsaugen und gleichzeitiges Kehren. Kann über die App gesteuert und programmiert werden. Inklusive Haustierbürste und bis zu 2700 Pa Saugleistung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Weitere Amazon-Angebote im Überblick

Außerdem habt ihr immer noch die Möglichkeit, die folgenden Angebote zum aktuell günstigsten Online-Preis bei Amazon zu ergattern:

Black Shark JoyBuds Kabellose Kopfhörer Statt 59,99 Euro: Bluetooth In-Ear-Kopfhörer. Niedrige Latenz von 30 ms, Dual-Mikrofon und bis zu 28 h Spielzeit. Kann innerhalb von 1,5 Std. schnell geladen werden und ist wasserdicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Philips Haarschneidemaschine HC9450/20 Statt 109,99 Euro UVP: Haarschneider für Zuhause mit Längeneinstellungen von 0,1-42 mm. Langlebige Titaniumklingen, kabellose Verwendung mit bis zu 2 Std. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Elektrische Zahnbürsten und weitere Körperpflegeprodukte von Philips sind ebenfalls aktuell im Angebot.

Samsung Crystal UHD 4K TV 50 Zoll (GU50AU9089UXZG) Statt 779 Euro UVP: 4K-Smart-TV von Samsung mit 60 Hz und Full-HD. Das Modell ist von 2021. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Sony KE-55A8/P Bravia 55 Zoll Fernseher Statt 1.399 Euro: 4K-TV von Sony mit 100 Hz, allen wichtigen Streaming-Services und Sprachfernbedienung. Anschlüsse: 4x HDMI, 2x USB. Das Modell ist von 2021 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Xiaomi Smart TV P1 50 Zoll Statt 477,99 Euro: Rahmenloser 4K-UHD-Fernseher mit Triple Tuner, Android-TV und Sprachsteuerung. Anschlüsse: 3x HDMI, 2x USB. Prime, Netflix und andere Smart-Apps bereits installiert Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Für wen es etwas kleiner sein soll ist die Version mit 43 Zoll ist ebenfalls reduziert.

Corsair HS70 BLUETOOTH Multi-Plattform Gaming-Headset Statt 109,99 Euro: Kabelloses Gaming-Headset mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Weiche Ohrmuscheln aus Memory-Schaumstoff sorgen für angenehmes Tragegefühl. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Mafia Trilogy Xbox One Statt 24,99 Euro: Action satt in dieser Komplettbox. Alle 3 Gangster-Klassiker in einer Box. Teil 1 und 2 als HD-Remaster. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

TomTom Navigationsgerät GO 620 6 Zoll Statt 279 Euro UVP: Sprachsteuerung des Navis + Integration mit Alexa & Siri via Smartphone. So kann man telefonieren und sich Nachrichten vorlesen lassen, ganz ohne das Lenkrad loslassen zu müssen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Wacom Intuos M Zeichentablett Statt 169,99 Euro UVP: Handliches Tablet zum digitalen Zeichnen und zur Fotobearbeitung, ein druckempfindlicher Stift liegt bei. Ideal auch für Home-Office und E-Learning. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

SteelSeries Aerox 3 Wireless kabellose Gaming-Maus Statt 109,99 Euro UVP: Die kabellose, ultraleichte 66-g-Gamingmaus kommt mit Beleuchtung und bietet bis zu 200 Stunden Akkulaufzeit. Sie ist geschützt gegen Wasser, Schmutz und Staub. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.01.2022 14:41 Uhr

Noch mehr SteelSeries Gaming-Zubehör ebenfalls erhältlich.

Leseratten und Hörbuch-Fans bekommen aktuell ein verlockendes Willkommensangebot. Für 2,95 Euro im Monat (statt 9,95 Euro) könnt ihr den Hörbuchdienst Audible 6 Monate lang ausgiebig testen.

Welche Vorteile bietet Amazon Prime? Seht hier die wichtigsten Features zusammengefasst im Video:

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Aber auch ohne Prime könnt ihr bei Amazon ordentlich sparen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).