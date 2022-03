Auf der Suche nach einem neuen Laptop? Dann lohnt sich der Blick in die ein oder andere Bestenliste. Amazons Bestseller zeigen an, für was sich andere Käufer so entschieden haben. Wenn viele Kunden beim selben Produkt zugreifen und auch noch massig positive Rezensionen dalassen, muss am Gerät ja etwas dran sein. Wir betrachten heute die aktuelle Nummer 1 bei Amazon unter den Laptops.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: Nummer 1 bei Amazon

Lenovo ist einer der Markführer was Laptops und Co. angeht. Kein Wunder also, dass ein Modell des chinesischen Herstellers den ersten Platz unter den Laptop-Bestsellern bei Amazon einnimmt. Das IdeaPad 3 Chromebook kommt bei den Käufern natürlich vor allem wegen des niedrigen Preises von nur 189 Euro gut an. Bei anderen Händlern muss man aktuell über 200 Euro bezahlen. Aber auch nach dem Kauf scheinen Kunden hocherfreut zu sein. 4,4 Sterne hat das Gerät im Schnitt erhalten und das bei über 2.400 abgegebenen Bewertungen. Besonders positiv fällt auf, dass der Akku wirklich lange hält und Office-Arbeiten sowie Video-Streaming flott von der Hand gehen.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook Statt 329 Euro UVP: 35,6 cm (14 Zoll) entspiegelter Bildschirm mit 1920 x 1080 Full HD-Auflösung. 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher. Schnellladefunktion und integrierte Kamera-Abdeckung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.03.2022 13:40 Uhr

Gründe für die Beliebtheit des Lenovo Chromebooks

Chromebooks erfreuen sich generell zunehmender Beliebtheit. Die Mischung aus klassischem Laptop und Smartphone-Technologie kommt gut an. Das Chromebook kommt mit dem Google-eigenen Betriebssystem Chrome OS daher, welches schlank und einfach zu benutzen ist. Apropos schlank: Der Full-HD-Bildschirm misst 14 Zoll, und das bei einem Gewicht von 1,6 kg. Mit 4 GB Arbeitsspeicher und dem 2-GHz-Prozessor ist genug Power fürs alltägliche Arbeiten vorhanden. Der 64 GB interne Speicher kann durch Cloud-Apps erweitert werden. Das Chromebook hat eine Schnellladefunktion und lädt in 1 Stunde ca. 80 Prozent des Akkus wieder auf. Neben dem geringen Preis dieses Modells ist sicherlich auch Lenovo selbst als Hersteller ein Grund für die Beliebtheit, als bekannte und etablierte Marke am Laptop-Markt hat Lenovo einen gewissen Vertrauensbonus.

Wer nach noch mehr Chromebook-Angeboten stöbern möchte, findet auch bei MediaMarkt aktuell viele Modelle mit Mehrwertsteuer-Rabatt:

