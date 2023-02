Ihr seid auf der Suche nach einem preiswerten neuen Notebook? Dann lohnt sich der Blick in die Amazon-Bestseller-Liste. Diese zeigt an, für welche Modelle sich andere Käufer so entschieden haben. Wenn viele Kunden beim gleichen Produkt zugreifen und auch noch massig positive Rezensionen dalassen, muss das Gerät ja schon fast gut sein. Wir betrachten daher heute die aktuelle Nummer 1 bei Amazon in der Kategorie Laptops.

Platz 1 der Notebooks bei Amazon: Lenovo V130

Lenovo ist einer der größten PC-Hersteller weltweit. Kein Wunder also, dass ein Modell des chinesischen Herstellers den ersten Platz unter den Laptop-Bestsellern bei Amazon einnimmt. Das Lenovo V130 kommt bei den Käufern vor allem wegen des niedrigen Preises von nur 333 Euro bei überdurchschnittlich guter Hardware-Ausstattung gut an (Angebot bei Amazon ansehen). Da es sich um ein älteres Modell handelt, ist kein direkter Preisvergleich möglich. Sämtliche angebotenen Modelle mit ähnlicher Ausstattung liegen jedoch meist weit über 400 Euro. Somit bekommt ihr hier ein echtes Schnäppchen.

Lenovo V130 (15,6 Zoll) Notebook mit 15,6-Zoll-Display, Intel-N4020-Prozessor mit 2x 2.80 GHz, 8 GB DDR4, 512 GB SSD, Intel UHD 600, HDMI, Webcam, Bluetooth, USB 3.0, WLAN und Windows 11 Professional. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.02.2023 08:27 Uhr

Gründe für die Beliebtheit des Lenovo Notebooks

Der 720p-Bildschirm misst 15,6 Zoll und das Gerät bringt nur 1,8 kg auf die Waage. Mit 8 GB Arbeitsspeicher und dem 2,8-GHz-Dual-Core-Prozessor ist genug Power fürs alltägliche Arbeiten vorhanden. Der 512 GB interne Speicher lässt euch reichlich Daten unterbringen.

Die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben 4,3 von 5 Sternen bei über 7.000 abgegebenen Bewertungen. Besonders positiv fällt auf, dass der Akku mit bis zu 7 Stunden wirklich lange hält und auch schnell wieder aufgeladen wird. Zum Spielen grafisch aufwendiger Spiele ist das Gerät zwar nicht geeignet, jedoch gehen Office-Arbeiten sowie Video-Streaming flott von der Hand. Auch die Verarbeitung soll ordentlich sein. Neben dem geringen Preis ist sicherlich auch Lenovo selbst als bekannte und etablierte Marke am Laptop-Markt ein Grund für die Beliebtheit dieses Modells bei Amazon.

Ihr wollt noch Alternativen? Dann hat Amazon auch die passenden Angebote für euch parat.

Asus Chromebook C424 Statt 249 Euro UVP: Notebook mit ChromeOS, 14" HD Anti-Glare Display, Intel Celeron N4020, 8GB RAM und 64GB eMMC. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.02.2023 23:37 Uhr

Acer Swift 3 SF314-43-R8Z5 (14 Zoll) Statt 699 Euro UVP: Ultrathin Laptop mit FHD-Display, AMD Ryzen 5 5500U, 8 GB RAM, 256 GB SSD und Windows 11. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.02.2023 05:28 Uhr

