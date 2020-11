Der Black Friday bei Amazon ist in vollen Zügen und diverse Produkte des deutschen Herstellers Bosch werden einem quasi hinterhergeworfen. Egal ob Akkuschrauber, Schlagbohrmaschine oder Hochdruckreiniger – satte Ersparnisse sind für kurze Zeit möglich.

Bosch beim Black Friday: Große Rabatte bei Amazon

Für Produkte von Bosch muss am Black Friday nicht mehr ganz so tief ins Portemonnaie gegriffen werden. Diverse Elektrowerkzeuge und Heimwerker-Goodies sind bei Amazon für kurze Zeit deutlich im Preis reduziert worden. Viele Artikel sind dabei erstmals für einen zweistelligen Betrag zu bekommen. Da die Angebote aber nur am Black Friday gelten, sollten Interessierte nicht zu lange warten.

Bosch-Angebote bei Amazon anschauen

Eines der Highlights ist ganz sicher die Schlagbohrmaschine Bosch UniversalImpact 800, für die Amazon eigentlich 99,99 Euro haben möchte. Über den Black-Friday-Rabatt von 38 Prozent fallen jetzt nur noch kleine 61,99 Euro für die Maschine mitsamt Koffer an. Der Schlagbohrer schafft die namensgebenden 800 Watt und besitzt ein Drehmoment von 19 Newtonmeter.

Was die Schlagbohrmaschine alles kann, seht ihr im Video:

Falls auch eine ganze Nummer kleiner ausreichen sollte, dann lohnt sich ein Blick auf den Akkuschrauber IXO der sechsten Generation. Er kann entweder über die mitgelieferte Ladestation mit Strom versorgt werden oder aber über ein Micro-USB-Kabel. Von der unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro hat man sich verabschiedet. Nach Abzug des 30-prozentigen Rabatts gibt es den Akkuschrauber jetzt schon für 41,99 Euro. Zehn Bits liegen gleich mit im Paket.

Einen satten Rabatt zum Black Friday gibt es auch beim Hochdruckreiniger EasyAquatak 120 von Bosch. Die Ersparnis des Sets beträgt 33 Euro, womit interessierte den handlichen Helfer schon für 86,99 Euro bestellen können. Das kompakte Gerät kann sowohl hartnäckigem Schmutz entfernen als auch Oberflächen sanft abbrausen. Der Motor des Hochdruckreinigers schafft 1.500 Watt sowie 120 bar.

Bosch: Auch Professional-Serie im Preis reduziert

Nur noch für wenige Stunden ist auch Deutschlands beliebteste Akkuschrauber mitsamt Zubehör um mehr als 50 Euro günstiger zu bekommen. Der Bosch Professional Akkuschrauber GSR 12V-15 kostet nur noch 94,99 Euro. Noch mehr Geld lässt sich bei anderen Black-Friday-Deals 2020 sparen.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.