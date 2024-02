Amazon Pakete: Was bedeuten die gelben Aufkleber?

Nehmt ihr ein Amazon-Paket entgegen, ist dort neben dem Label mit eurer Adresse oft auch ein gelber Aufkleber mit verschiedenen Buchstaben und Ziffern zu sehen. Was bedeutet dieser Sticker?

Auf dem gelben Aufkleber steht meistens ein großer Buchstabe, daneben ist ein Code mit verschiedenen Ziffern. Für euch als Empfänger ist dieser Vermerk eher uninteressant.

Was bedeuten die gelben Aufkleber auf Amazon-Paketen?

Direkt auf den Paketen selbst finden sich weitere abgedruckte Codes. Diese Angaben wie „E5“ stehen lediglich für die Größe der Verpackung. Die gelben Aufkleber sind hingegen eine Hilfe für den Versand. Auf den Stickern findet sich der Hinweis „Driver Aid“, auf Deutsch „Hilfe für den Fahrer“. Die Zahlen und Buchstaben codieren den Käufer, die Lieferadresse sowie die enthaltenen Produkte. Für den Versand durchläuft eine Sendung im Logistikzentrum mehrere Stationen. Die gelben Sticker landen auf der Sendung, bevor das Versandetikett mit den Empfängerdaten darauf angebracht wird. Aus Datenschutzgründen dürfen diese Angaben im Logistikzentrum nicht im Klartext gemacht werden, sondern werden in dieser Form verpackt (Quelle: RTL). Im Amazon-Lager wird dieser Code automatisch ausgelesen und das dazugehörige Versandetikett erstellt. Für den Amazon-Mitarbeiter in der Logistik bleiben die Kundendaten so verborgen.

Amazon: Das bedeuten die gelben Sticker

Die gelben Sticker sind ausschließlich auf Sendungen zu finden, die vom hauseigenen Transportdienst „Amazon Logistics“ ausgeliefert werden. Anhand der Labels können die Logistikmitarbeiter erkennen, zu welcher Ausliefertour die jeweilige Sendung gehört. Zudem steckt hinter den Angaben das Logistikzentrum, aus welchem die Bestellung gesendet wird.

Welche Informationen genau hinter den einzelnen Buchstaben und Ziffern stecken, wissen nur Eingeweihte bei Amazon selbst, schließlich sollen die Daten dahinter geschützt bleiben.

