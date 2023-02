Auf jedem Amazon-Paket ist eine schwarze Zeichenfolge aufgedruckt: A2, E5, M4 oder ähnlich können sie lauten. Immer ist ein Großbuchstabe und mindestens eine Zahl dabei. Was es mit diesen geheimnisvollen Codes auf sich hat, verräz Amazon jetzt selbst.

Amazon: Das bedeuten die Codes auf Paketen

Wer sich ein Paket von Amazon mal genauer angeschaut hat, wird die Codes sicher schon bemerkt haben: Sie sind auf fast jedem Paket zu finden, sofern Amazon für den Versand verantwortlich ist. Egal wie klein oder groß das Paket ist, ein deutlich sichtbarer Großbuchstabe und eine Zahl – manchmal auch mehrere – sind so gut wie immer aufgedruckt.

Was diese Codes bedeuten, hat Amazon jetzt selbst erklärt. Die Antwort fällt dabei ziemlich einfach aus: Codes wie A1, E36 oder M4 geben schlicht die Größe des Pakets an. Eher flache und kleine Produkte wie Bücher landen oft in einem Karton der Kategorie A.

Für Elektronik wie Smartphones, aber auch für Kosmetik, greifen die Logistikmitarbeiter auf die Kategorie M zurück. Noch größere Produkte wie Schuhe landen in Paketen der Kategorie E. Diese wird auch häufig verwendet, wenn mehrere Artikel in einem Paket zusammengefasst sind.

Allerdings gibt es bei Amazon auch Produkte, die in keine der standardisierten Kategorien passen. Sind sie zu groß, kommt laut Amazon ein Paket aus einer Box-on-Demand-Maschine zum Einsatz. Diese Maschinen schneiden den Karton passgenau zu.

So funktioniert die Rücksendung von Amazon-Paketen:

Amazon-Paket: Jeder Artikel erhält einen Buchstaben

Amazon erklärt weiter, dass jeder Artikel bereits einen Buchstaben zugewiesen bekommt, wenn er das erste Mal in einem Logistikzentrum auftaucht. Gewicht, Abmessungen und Form werden neben anderen Merkmalen gespeichert. Eine Software zeigt dem Mitarbeiter später an, welcher Karton am besten zur Bestellung passt (Quelle: T-Online).

