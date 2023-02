Amazon testet offenbar gerade deutlich erweiterte Rückgabegarantien. Kunden haben bis zu 180 Tage Zeit, ihre bei Amazon gekauften Artikel zurückzusenden. Bisher betrug die Frist 30 Tage. Offiziell hat der Konzern die neuen Rückgabebedingungen für seine deutschen Kunden aber noch nicht angekündigt.

Amazon: Artikel bis zu 180 Tage nach Kauf zurückgeben

Einige deutsche Kunden sehen in ihrem Amazon-Konto erweiterte Rückgabegarantien. Sie haben nun bis zu 180 Tage Zeit, die gekaufte Ware an Amazon zurückzuschicken und sich den vollen Kaufpreis erstatten zu lassen. Zuvor sahen die Rückgabebedingungen von Amazon vor, dass die Produkte spätestens 30 Tage nach Erhalt an den Konzern zurückgeschickt werden mussten (Quelle: mydealz).

Derzeit ist noch unklar, ob es sich hierbei nur um einen ersten Test handelt oder ob mit einer flächendeckenden Einführung zu rechnen ist. Auf der entsprechenden Hilfeseite bei Amazon ist weiterhin von einer 30-tägigen Rückgabegarantie die Rede. Falls es sich also um die Vorbereitung zu einer größeren Änderung handelt, wurde der Text noch nicht angepasst. Fest steht auch, dass Amazon immer mal wieder kleinere Tests durchführt, die dann doch nicht zu einer großen Änderung für alle Kunden führen. Ein neuer Mindestbestellwert von 39 statt 29 Euro wurde zum Beispiel nicht eingeführt.

Nutzer berichten, dass die deutlich erweiterte Rückgabegarantie offenbar auch nachträglich für bereits bestellte Produkte geändert wurde. Diese müssen nun nicht mehr innerhalb eines Monats, sondern spätestens nach sechs Monaten zurückgeschickt werden. Voraussetzung ist weiterhin, dass die Ware direkt bei Amazon bestellt und versandt wurde. Für Artikel von Drittanbietern gelten die neuen Rückgabegarantien nicht. Auch Warehouse-Deals sind ausgeschlossen.

So funktioniert die Rücksendung bei Amazon:

Amazon-Rückgabegarantie für unbenutzte Produkte

Auch wenn sich die Rückgabefrist ändern sollte, weist Amazon darauf hin, dass sich die Produkte im Originalzustand befinden müssen. Die Ware muss also unbenutzt und vollständig sein, wie in den Rückgabebedingungen nachzulesen ist. Tatsächlich hat sich Amazon hier in der Vergangenheit recht kulant gezeigt und auch dann Geld zurückerstattet, wenn die Artikel nicht mehr im Originalzustand waren.

