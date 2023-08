Amazon rüstet auf: Alexa soll KI-Unterstützung erhalten

Auch Amazon will jetzt in den KI-Markt einsteigen und plant, Alexa mit künstlicher Intelligenz auszustatten.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch Amazon das Potenzial von KI für seine Produkte erkennt und umsetzen will. Laut The Verge verkündete Amazon-CEO Andy Jassy, dass bereits mehrere KI-Initiativen im Gange seien. Dabei verwies Jassy insbesondere auf die Möglichkeiten für Alexa. Schon bald könnten wir mehr erfahren: Am 20. September stellt Amazon bei einem Event seine neuen Hardware-Innovationen vor. Eine gute Gelegenheit, auch auf KI-basierte Verbesserungen von Alexa einzugehen. Darüber hinaus hat Amazon kürzlich neue Geräte präsentiert, die künftig auch mit KI funktionieren könnten.

Diese neuen Geräte hat Amazon vorgestellt

Im Mai 2023 stellte Amazon vier neue Amazon-Geräte vor. Sie waren seit dem 17. Mai 2023 vorbestellbar und können ab sofort bei Amazon gekauft werden.

Der Echo Show 5 (3. Generation) und Echo Show 5 Kids

Dieser kleine kompakte Echo besitzt einen Touchscreen und eine Alexa, welche beide für die Smart Home-Funktionen benutzt werden können. Außerdem gibt es eine integrierte Kamera und einen Lautsprecher und bietet so noch viel mehr Möglichkeiten. Der Echo Show 5 Kids bietet eingeschränkte Funktionen, da dieser für Kinder konzipiert ist. Er wurde für Kinder entwickelt und beinhaltet eine Kindersicherung.

Der Echo Auto (2. Generation)

Mit dem Echo Auto gibt es die Möglichkeit Alexa auch mit ins Auto zu nehmen. Wenn der Echo Auto mit dem Handy verbunden ist, können während der Fahrt Sprachbefehle gegeben werden. Zudem können vom Auto aus auch die Smart Home-Geräte gesteuert werden.

Der Echo Pop

Der Echo Pop fällt vor allem durch seine bunten Farben auf. Insgesamt gibt es vier Farben: Lavendel, Anthrazit, Blaugrün und Weiß. Er bietet die gleichen Funktionen wie der Echo Dot und kann als WLAN- oder Bluetooth-Lautsprecher benutzt werden. Alexa ist natürlich auch dabei.