Amazon verkauft aktuell ein Wunder-Kärtchen günstiger, das in jeden Geldbeutel gehört

Wenn ihr wie ich regelmäßig auf der Suche nach euren Sachen seid, dann sind kleine Tracker geniale Alltagshelfer. Doch nicht immer ist Platz da, um einen AirTag unterzubringen. Genau für den Fall gibt es Tracker-Karten, die ihr wie eine Kreditkarte in eure Geldbörse stecken könnt. Aktuell bekommt ihr ein Modell von Reyke zum Schnäppchenpreis bei Amazon.

Amazon verkauft Wunder-Kärtchen günstiger

Ich bin ein großer Fan von kleinen Trackern, da ich meinen Kram regelmäßig suchen muss. Ist das bei euch beispielsweise beim Geldbeutel der Fall, dann könnte eine Tracker-Karte etwas für euch sein. Über Apple Find My könnt ihr das Kärtchen über euer iPhone nämlich ganz einfach wiederfinden. Aktuell gibt es ein Modell von Reyke für nur 23,99 Euro bei Amazon im Angebot (bei Amazon anschauen).

Reyke Geldbörsen-Tracker-Karte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.05.2024 15:00 Uhr

Was kann die Geldbörsen-Tracker-Karte?

Das Besondere an der kleinen Karte ist, dass sie wie eine Kreditkarte unauffällig in die meisten Geldbörsen passt. Sie ist 1,6 mm dünn, wasserdicht, kann sich über einen Warnton mit bis zu 100 dB bemerkbar machen und lässt sich kabellos aufladen. Besonders Letzteres ist ein riesiger Vorteil, denn bei so einem dünnen Gerät ist es nicht selbstverständlich, dass dieses wiederaufladbar ist. Hier geht das einfach über eine kabellose Ladestation.

Der Tracker ist nur 1,6 mm dünn und passt in ein Kartenfach. (Bildquelle: Reyke)

Mit einer Ladung soll der Tracker etwa fünf Monate durchhalten. Ihr müsst die Karte also nicht täglich laden. Gesucht wird über die „Find My„-Funktion von Apple über ein iOS-Gerät. Android-Nutzer können nicht mitmachen. Befindet ihr euch in Bluetooth-Reichweite, kann ein lauter Ton abgespielt werden, mit dem ihr die Karte einfacher findet. Ihr könnt euch aber auch einstellen, dass ihr am iPhone benachrichtigt werdet, wenn ihr euch von der Karte entfernt. Das ist als Diebstahlschutz, wenn ihr unterwegs seid, sicher auch ganz interessant.

